Неутешительные прогнозы: доллар по 100 руб и безработица

Российская экономика не смогла перестроиться так, чтобы защитить свою валюту от факторов внешнего воздействия. И все разговоры чиновников на тему сокращения зависимости от импорта - мягко говоря, лукавство.

Об этом заявил обозреватель "Царьграда" Юрий Пронько. По его словам, во времена, когда семена овощей и фруктов, даже если они выросли в России, импортные, а зависимость от иностранного оборудования и технологий достигает 90%, говорить о независимой экономике просто глупо.

Особенно сейчас, когда рубль просел к доллару более чем на 25% на фоне выборов президента США, нового локдауна в Европе, и обвала цен на сырьё, такие разговоры особенно "прекрасны".

Если Россия так сильно отвязалась от импорта, как нам периодически рассказывают, почему же у нас такая слабая валюта?

В настоящее время:

нефтегазовое машиностроение примерно на 71% зависит от импорта,

станкостроение — на 93%,

медицина — на 73%,

лёгкая промышленность — на 78%,

лесопромышленный комплекс — на 87%.

Такова структура отраслей и российские реалии.

Импорт же включает в себя очень немногое, отмечает эксперт. По сути, 45% в нем занимают машины и оборудование, далее следуют продукция химической промышленности и продукты питания. На эти три группы приходится почти 80%.

Об импортозамещении уже никто не говорит, поскольку в России нет достаточного спроса. Получается, что проще купить за рубежом, чем производить здесь. А поднимать из руин целые отрасли — нужны инвестиции — которых нет и не будет.

Никаких сложных продуктов в России не производится без импортных комплектующих. И пресловутое ослабление валюты не гарантия конкурентоспособности чего бы то ни было. А уж в ситуации, когда налицо недостача оборотных ресурсов, колебание валют, кроме как инструментом для спекуляций, ничем больше не является.

Выглядит это все так, как если бы чиновники открыли позиции в долларах, евро, фунтах и на обвале рубля получали свои бонусы и дальше.

Грядущие выборы в США обвалят его еще больше — речь скорее всего пойдет о новых санкциях для России.

Тот же Байден у власти — и (по мнению эксперта) доллар будет стоит 100 руб., а Россия получит санкции против государственного и корпоративного долга.

При этом россияне продолжают быстро нищать. Тому способствуют девальвация рубля, экономический спад и вторая волна эпидемии коронавируса.

По данным специалистов, за девять месяцев этого года душевые доходы в России оказались меньше прошлогодних, и это в учет не берется инфляция. А подорожание импорта ведет к новому росту цен, так что скорость падения реальных доходов россиян будет только увеличиваться.

Как пояснил замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов, в последнее время валютные курс перешел во внутренние цены.

При этом сезонная инфляция к концу года ускоряется из-за активизации бюджетных расходов, добавил начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

Потому доходы населения как минимум продолжат падать все ниже. Напомним, реальные располагаемые денежные доходы в годовом выражении упали на 4,8%, сообщает Росстат. При этом исключать то, что показатели продолжат падение, совершенно невозможно.

В статистике ведомства Павла Малкова отмечается, что соцвыплаты государства составили уже почти 23% в общей структуре доходов россиян. При этом резко упали доходы от предпринимательской деятельности.

Ранее доля доходов от бизнес-активности составляла 6,2%, но в текущем году она равна только 5,6%.

Доходы от собственности сократились до 4,3% в структуре доходов населения против 4,6% в прошлом году.

Основную длю доходов занимает оплата труда, на которую оказывает влияние резкое торможение роста самого показателя.

Увеличивается в стране и безработица. И уже очевидно, что вторая волна пандемии и уже вводящиеся ограничения приведут к новому ухудшению ситуации с занятостью. Как заявила глава отдела макроэкономического анализа компании "Финам" Ольга Беленькая, эта тенденция является общемировой. Особенно неприятно эти факторы сказываются в сфере услуг, говорит она.

Дальнейшее падение рубля ударит по самым незащищенным слоям населения, что ведет к снижению спроса и усиливает дезинфляционное давление.

И перспективы пока не ясны…