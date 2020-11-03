Российская экономика не смогла перестроиться так, чтобы защитить свою валюту от факторов внешнего воздействия. И все разговоры чиновников на тему сокращения зависимости от импорта - мягко говоря, лукавство.
Об этом заявил обозреватель "Царьграда" Юрий Пронько. По его словам, во времена, когда семена овощей и фруктов, даже если они выросли в России, импортные, а зависимость от иностранного оборудования и технологий достигает 90%, говорить о независимой экономике просто глупо.
Особенно сейчас, когда рубль просел к доллару более чем на 25% на фоне выборов президента США, нового локдауна в Европе, и обвала цен на сырьё, такие разговоры особенно "прекрасны".
Если Россия так сильно отвязалась от импорта, как нам периодически рассказывают, почему же у нас такая слабая валюта?
В настоящее время:
Такова структура отраслей и российские реалии.
Импорт же включает в себя очень немногое, отмечает эксперт. По сути, 45% в нем занимают машины и оборудование, далее следуют продукция химической промышленности и продукты питания. На эти три группы приходится почти 80%.
Об импортозамещении уже никто не говорит, поскольку в России нет достаточного спроса. Получается, что проще купить за рубежом, чем производить здесь. А поднимать из руин целые отрасли — нужны инвестиции — которых нет и не будет.
Никаких сложных продуктов в России не производится без импортных комплектующих. И пресловутое ослабление валюты не гарантия конкурентоспособности чего бы то ни было. А уж в ситуации, когда налицо недостача оборотных ресурсов, колебание валют, кроме как инструментом для спекуляций, ничем больше не является.
Выглядит это все так, как если бы чиновники открыли позиции в долларах, евро, фунтах и на обвале рубля получали свои бонусы и дальше.
Грядущие выборы в США обвалят его еще больше — речь скорее всего пойдет о новых санкциях для России.
Тот же Байден у власти — и (по мнению эксперта) доллар будет стоит 100 руб., а Россия получит санкции против государственного и корпоративного долга.
При этом россияне продолжают быстро нищать. Тому способствуют девальвация рубля, экономический спад и вторая волна эпидемии коронавируса.
По данным специалистов, за девять месяцев этого года душевые доходы в России оказались меньше прошлогодних, и это в учет не берется инфляция. А подорожание импорта ведет к новому росту цен, так что скорость падения реальных доходов россиян будет только увеличиваться.
Как пояснил замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов, в последнее время валютные курс перешел во внутренние цены.
При этом сезонная инфляция к концу года ускоряется из-за активизации бюджетных расходов, добавил начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.
Потому доходы населения как минимум продолжат падать все ниже. Напомним, реальные располагаемые денежные доходы в годовом выражении упали на 4,8%, сообщает Росстат. При этом исключать то, что показатели продолжат падение, совершенно невозможно.
В статистике ведомства Павла Малкова отмечается, что соцвыплаты государства составили уже почти 23% в общей структуре доходов россиян. При этом резко упали доходы от предпринимательской деятельности.
Увеличивается в стране и безработица. И уже очевидно, что вторая волна пандемии и уже вводящиеся ограничения приведут к новому ухудшению ситуации с занятостью. Как заявила глава отдела макроэкономического анализа компании "Финам" Ольга Беленькая, эта тенденция является общемировой. Особенно неприятно эти факторы сказываются в сфере услуг, говорит она.
Дальнейшее падение рубля ударит по самым незащищенным слоям населения, что ведет к снижению спроса и усиливает дезинфляционное давление.
И перспективы пока не ясны…
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