Почему Россия станет беднее Казахстана и Болгарии

Российские власти утвердили план достижения обновленных национальных целей развития. Как они будут его реализовывать - вопрос более интересный.

В условиях экономического застоя, усугубленного пандемией, даже ускорение экономического роста быстро не улучшит качество жизни и уровень благосостояния граждан РФ.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в ближайшие пять лет положение России по показателю ВВП на душу населения упадет минимум на три позиции.

При этом премьер Михаил Мишустин заявил президенту Владимиру Путину, что "план определяет наши стратегические приоритеты на ближайшие 10 лет" и включает в себя пять национальных целей и 25 показателей. Вообще, речь идет об изначально майских целях развития, которые затем были скорректированы в июле 2020 года.

Правительство намерено бороться с бедностью и обеспечить темпа роста ВВП выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности. Также речь шла о доходах населения и уровне пенсионного обеспечения не ниже инфляции. Аналитики считают, что негативные последствия пандемии удастся сгладить уже в следующем году.

Но подходы вызывают вопросы. Например из-за внедрения новой формулы расчета прожиточного минимума непонятно, с какой бедностью правительство собралось бороться.

Если же говорить о задаче по обеспечению устойчивого увеличения пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции, то пока речь идет лишь о неработающих пенсионерах, подтвердил глава Минфина Антон Силуанов. С пенсиями работающих пенсионеров может выйти еще более проблематично, чем сейчас.

Наконец, если говорить в целом про рост ВВП темпами выше среднемировых и устойчивое увеличение доходов населения, то, как показывает октябрьский прогноз МВФ, перспективы у России не столь воодушевляющие.Пять лет - достаточный срок, чтобы показатели ВВП на душу населения упали до 69-го места, хотя сам показатель составит 13 тыс. долл.

Разумеется, к 2025 году России уже не будет в топе-70 самых богатых стран.

Россию обгонят:

Болгария (в 2021-м)

Казахстан (в 2025-м)

Китай нашу Россию обогнал уже в 2020 году.

Из прогноза МВФ можно сделать вывод, что российская экономика будет расти медленнее, чем другие экономики в мире, считает представитель компании «Финам» Ольга Беленькая. Как добавил аналитик компании «Фридом Финанс» Александр Осин, соответственно и доходы россиян будут расти, но медленнее, чем в большинстве других стран.

«К тому же в российской экономике зависимость от импортных товаров находится на высоком уровне, и девальвация рубля неизбежно переносится в цены», напомнила эксперт.

Поэтому выправления ситуации нужен комплекс мер - таких, как сокращение налоговой нагрузки, снижение пенсионного возраста и реформирование системы стабфондов.

В целом, задачи пока для правительства более чем грандиозные, а вот результаты...