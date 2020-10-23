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Автор Олег Артюков

"Заинтересованность не ушла": дождется ли Россия поддержки от "германских друзей"

В России по-прежнему оптимистично настроены относительно перспектив реализации проекта газопровода "Северный поток-2". И даже полагают, что "наши германские друзья" не оставят без ответа давление США.

"Заинтересованность не ушла": дождется ли Россия поддержки от "германских друзей"

Россия видит заинтересованность Германии

По словам заместителя главы МИД России Александра Панкина, наша страна видит сохраняющуюся заинтересованность Германии в реализации "Северного потока-2". При этом в Москве отмечают давление санкций США на принятие активных шагов со стороны Европы для завершения проекта.

"Собственно говоря, наши германские друзья заинтересованы, и эта заинтересованность не ушла, но настолько активно действуют угрозы и вот эта токсичность, созданная американцами вокруг участия в "Северном потоке — 2", что компании, конечно, оцепенели, взвешивают разные риски для себя, все затягивается", — цитирует Панкова ТАСС.

Замглавы МИД РФ полагает, что в случае, когда санкционные меры слишком ужесточаются, необходимо рассматривать ответные шаги:

"Там, где уже палку кто-то перегибает, европейцы могут задуматься либо об ответных мерах, либо о том, как смягчить все-таки действие американских санкций".

Напомним, на днях госдепартамент США объявил о расширении санкций в отношении "Северного потока-2". Теперь они распространяются и на компании, предоставляющие услуги или финансирование для судов, участвующих в проекте. По данным оператора проекта Nord Stream 2, ограничительные меры могут затронуть порядка 120 европейских компаний.

В самом "Газпроме" заявляют, что намерены достроить газопровод. По словам заместителя председателя правления "Газпрома", генерального директора "Газпром экспорта" Елены Бурмистровой, сроки завершения проекта зависят от множества факторов, но прилагается максимум усилий для скорого завершения проекта, несмотря на полемику вокруг него.

Европейский ответ на американские санкции

Ну а что касается контрмер, то "наши германские друзья" едва ли будут в одиночку предпринимать какие-то действия. Ранее Германия и Франция выступили с инициативой по созданию рабочей группы, которая должна выработать предложения для стран ЕС относительно реакции на возможные санкции США. Речь не только о "Северном потоке-2", но и о нем тоже.

На этой неделе германское издание Handelsblatt сообщило, что проект документа разработан. В докладе о "защите Европы от мер принуждения" предлагается обсудить возможность создания европейского экспортного банка и цифрового евро с тем, чтобы ЕС стал более независимым от финансовой системы США.

Одно из предложений предусматривает введение санкций ЕС в ответ на меры, направленные против европейских компаний. Кроме того, как крайний вариант обсуждалось введение санкций против американских сенаторов, которые являются инициаторами введения санкций против проектов, в реализации которых заинтересована Европа.

Проблема, правда, в том, что вводить хоть какие-то санкции против США в Европе желанием явно не горят. А контрмеры, которые были предприняты, к примеру, в ситуации с Ираном, попросту не работают. Кроме того, процесс может упереться в согласовании контрмер на национальном уровне. Ведь хорошо известно, что в ЕС есть государства, которые против реализации "Северного потока-2".

Так что вопросов пока куда больше, чем ответов. И как скоро будут получены эти ответы, тоже вопрос.

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Темы северный поток-2 александр панкин
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