Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Ирина Гусакова

Михаил Хабаров и "А1" потрясли "Траст"

После ареста главного исполнительного директора банка непрофильных активов (БНА) "Траст" Михаила Хабарова и последовавшего затем предъявлением ему обвинения в мошенничестве начали всплывать факты, свидетельствующие о наличии в деятельности топ-менеджмента банка, а также ФК "Открытие" конфликта интересов.

Михаил Хабаров и "А1" потрясли "Траст"
  • В частности, выяснилось, что входящая в "Альфа-Групп" компания "А1", которую в 2010–2014 гг. возглавлял Хабаров, получила от "Траста" и "Открытия", чьи токсичные активы были переданы в БНА, привилегированные условия при работе с плохими долгами.

В результате под контроль "А1" попали наиболее результативные и перспективные, с точки зрения извлечения выгоды, кейсы. При этом выгодополучателями работы по возвращению долгов становятся структуры, близкие к "А1", чья деятельность в рамках договоров с "Трастом" и "Открытием" фактически оплачивается из средств санируемых ЦБ РФ банков, то есть государственными деньгами. Таким образом, государству наносится существенный ущерб в виде упущенной выгоды.

  • На конфликт интересов также указывает наличие в руководстве "Траста" большого количества выходцев из "Альфа-Групп", усиливших штат юристов банка.

Членом правления банка, возглавляющим его финансовый блок, является бывший финансовый директор "А1" Филипп Лерман, а директором департамента финансовых расследований — экс-глава департамента аудита разведки и добычи управления внутреннего аудита в "ТНК-ВР" Станислав Криминский. Наличие в команде Хабарова представителей "Альфа-Групп" привело к значительному завышению фонда оплаты труда "Траста" — по сравнению с 2018-м, когда был создан банк плохих долгов, примерно вдвое, составив в прошлом году свыше 6 млрд рублей. А все члены правления банка по итогам 2019-го, помимо зарплат, получили не адекватные заявленным результатам работы по возврату долгов бонусы — в среднем по 180 млн рублей.

  • Сотрудничество "А1" с "Трастом" и "Открытием" оформлено непрозрачно.

Тендеры на заключение контрактов на юридическое сопровождение и участие в банкротстве должников проводятся формально. Официальная информация о результатах проведенных конкурсов отсутствует. Также неясно, каким образом рассчитывается размер вознаграждения подрядчикам. Кроме того, уже в процессе наиболее выигрышные дела по возврату долгов передаются от ранее привлеченных контрагентов представителям "А1" и аффилированным с ней структурам. Конкурсы по ним также непрозрачны, а технические задания заранее составлены под конкретного победителя. В результате все наиболее "высоколиквидные" конфликты "Траста" и "Открытия" впрямую или косвенно оказываются под контролем "А1" и других структур "Альфа-Групп".

Подозрение в рейдерстве

  • К примеру, "Альфа-банк" принимает участие в качестве третьей стороны в конфликте "Открытия" и бывших владельцев "Росгосстраха" Данила и Сергея Хачатуровых.

Уголовное дело против Данила Хачатурова было возбуждено в 2019 году по личному заявлению главы "Альфа-банка" Петра Авена. Тот также обращался к президенту РФ с письмом, в котором просил поручить Генпрокуратуре взять все судебные разбирательства по "Росгосстраху" на контроль. "А1" в рамках партнерских соглашений с "Открытием" занимается непосредственно возвращением активов, по версии следствия, выведенных Хачатуровыми из компании. "А1" также получила доступ к работе с плохими долгами Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в частности ведет суды с бывшими владельцами и менеджментом "Внешпромбанка" и "Межпромбанка". Эта деятельность уже вызвала вопросы, связанные с конфликтом интересов.

  • Еще один характерный пример — конфликт "Альфа-банка" и компании по добыче угля "Краснобродский Южный", конечными бенефициарами которой являлись братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, экс-владельцы санированного "Промсвязьбанка".

Предприятие в этом году было обанкрочено по иску "Альфа-банка", который потребовал вернуть задолженность по кредиту в размере 8,5 млрд рублей. В свою очередь конкурсный управляющий оспаривает сделку 2017 года, когда "Краснобродский Южный" передал в общей сложности 37,7 млн долларов входившему тогда в "Промсвязьбанк" "Автовазбанку", преемником которого стал "Траст". Фактически контроль над банкротством ведет "А1". Наиболее вероятный сценарий, по мнению экспертов, передача актива "Альфа-банку" за долги и последующая его продажа профильному игроку. Также банку могут достаться миллиарды рублей из государственных денег "Траста", учитывая, что "А1" контролирует и спор по сделке с "Автовазбанком". В целом ущерб государству от действий, а точнее бездействия руководства "Траста" и "Открытия" может составить свыше 100 млн долларов, включая другие оспариваемые сделки со структурами, которые были аффилированы с "Промсвязьбанком".

  • Существенный ущерб государству в лице "Траста" и "Открытия" может принести и спор Виктора Батурина с его сестрой Еленой Батуриной, вдовой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Батурин передал права требования 25-процентного пакета акций в девелоперской структуре "Интеко" компании "А1". Организованное давление на себя, в том числе возбуждение в прошлом году уголовного дела и объявление в розыск, Елена Батурина прямо назвала рейдерской атакой со стороны "Альфа-Групп". Само "Интеко" на данный момент принадлежит "Трасту", который в случае победы "А1" в суде будет вынужден передать долю Батурина "Альфа-Групп". По некоторой информации, "Траст" и "Открытие" провели дофинансирование "Интеко" на сумму почти 20 млрд рублей и восстановили операционный бизнес. В 2020-м "А1" активизировала деятельность по взысканию активов компании, что позволяет ей на следующем шаге консолидировать уже все 100% "Интеко" по цене ниже оборотного капитала.

Так, в сентябре были предприняты попытки арестовать недостроенные объекты в Санкт-Петербурге и обанкротить СК "Стратегия", что может привести к изъятию активов "Интеко" из собственности "Траста". Изнутри ситуацию контролирует Александр Меньщиков, делегированный "А1" в совет директоров девелоперской компании.

Спасти нельзя банкротить

Имеются и другие свидетельства деятельности менеджмента "Траста", которая может нанести серьезный материальный ущерб государству и репутационный — Центробанку, который курирует работу по санации кредитных учреждений и очистке их от токсичных активов.

Так, несмотря на четырехкратное увеличение в этом году штата УК "Траст недвижимость", с 30 до 120 сотрудников, компания не реализовала ни одной сделки, а арендные сборы существенно сократились. При этом практически весь объем собранных средств был потрачен на зарплаты, так что компания рискует завершить год с убытками. Причина сложившегося — в полной потере контроля над своим структурным подразделением со стороны руководства "Траста", что привело к серьезным злоупотреблениям служебным положением менеджерами УК, выраженным в том числе в занижении на бумаге арендной платы, неучтенных арендаторах и т. д.

В связи с этим возникают вопросы к формированию фонда оплаты труда, тем более что аналогичная ситуация наблюдается и в других дочерних структурах "Траста", управляющих сельскохозяйственными, строительными, лесными и другими активами банка. После проведенной в этом году оптимизации численности персонала в головной структуре высвобожденные сотрудники были переведены именно в эти компании. Это привело к существенной дополнительной финансовой нагрузке на предприятия, у которых на содержании находятся еще и собственные штаты менеджеров.

Отрицательные финансовые результаты деятельности "Траста" в этом году, по сути, говорят о том, что банк не справляется с управлением вверенными ему активами. Собственно, в классическом понимании управлением действия "Траста" в отношении целого ряда активов назвать нельзя. Менеджмент банка вместо того, чтобы принимать меры по оздоровлению предприятий для повышения их привлекательности с целью последующей реализации по рыночной цене, демонстрирует тактику — как можно быстрее сбыть актив со значительным дисконтом.

Стратегия, которой придерживается "Траст" в работе с проблемными предприятиями, заключается в том, чтобы блокировать текущую деятельность проверками и судами, в том числе с другими кредиторами, сменить менеджмент, сократить расходы и в итоге привести компанию к банкротству, которое будет взято под контроль структурами, заинтересованными в приобретении актива по заниженной цене.

В частности, такая тактика наблюдается в отношении:

  • "Русского зерна", который обрастает долгами на фоне сокращения прибыли,
  • "Белой птицы", чья дочерняя структура обанкрочена по заявлению "Траста".
  • "Уралбройлер", в отношении которого БНА предпринимает попытки переложить ответственность за неуплату налогов на бывший менеджмент, чтобы, по некоторой информации, продать очищенный актив ее прежнему владельцу, депутату ГД от ЛДПР Олегу Колесникову.
  • Кроме того, "Траст" банкротит нефтегазодобывающую компанию "Руспетро", предъявив ей требования на общую сумму почти 11,5 млрд рублей,
  • и разработчика электровакуумных приборов СВЧ-диапазона "Плутон", в том числе исполняющего госзаказы.

Вся же деятельность "Траста" в нынешнем виде по своей сути ничем не отличается от того, что делает АСВ. Агентство тоже работает с проблемными активами и, как теперь очевидно, также в интересах "Альфа-Групп".

Отличие между двумя структурами — в результативности заявленных целей, если принять во внимание неэффективную работу менеджмента и значительный объем непрозрачных расходов "Траста". В целом же действиям руководства как "Траста", так и курирующего его "Открытия", в особенности главам обеих структур — Александру Соколову и Михаилу Задорнову, допустившим конфликт интересов, должна быть дана соответствующая оценка, в том числе правовая, учитывая наносимый государству ущерб.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы банк траст альфа-групп михаил хабаров
Новости Все >
Генсек НАТО: мы поддерживаем продление ДСНВ
В США разработали окна-хамелеоны
Бомбардировщик Су-34 разбился в Хабаровском крае
Пятая часть россиян не пойдёт на новогодние вечеринки
Ещенко предложил вынести Ленина из Мавзолея
Фёдоров о "четырёхдневке": в частном секторе это невозможно
Человеческий мозг оценивает положительный опыт иррационально
Мастера фейков посадили на крючок крупные российские компании
В Тюмени скончалась выпавшая из окна 17-летняя дзюдоистка
В больнице Уфы мужчину отправили на консультацию к гинекологу
Последние материалы
Человеческий мозг оценивает положительный опыт иррационально
Мастера фейков посадили на крючок крупные российские компании
В Тюмени скончалась выпавшая из окна 17-летняя дзюдоистка
В больнице Уфы мужчину отправили на консультацию к гинекологу
Лёгкий способ не платить долги
Песков: Россия восстановит подачу воды в Крым без участия Украины
Депутат Мосгордумы: в Москве вводят контроль за каждым из нас
Кофе и зелёный чай снижают риск смерти при диабете, доказали в Японии
Штаб Трампа снова критикует Байдена. На этот раз - за Польшу
Кирьяков: "Брюгге" объективно не сильнее. "Зенит" сам виноват
Популярное
Культура
Скончалась актриса Ирина Скобцева

На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.

Скончалась актриса Ирина Скобцева
Белорусский оппозиционный Telegram-канал NEXTA сменил название
Новости Белоруссии
Белорусский оппозиционный Telegram-канал NEXTA сменил название
Политика. Новости и аналитика
Лавров: возвращение РФ в Совет Европы доказало тщетность ультиматумов
Бывший СССР
Военный эксперт оценил шансы Азербайджана и Армении в войне в Карабахе
Любовь Степушова СВР напрасно предупреждает о "цветной революции" в Молдавии Любовь Степушова Василий Амирджанов Прокурор Минска объяснил суть суверенной демократии Василий Амирджанов Усам Оздемиров Правильным, "зеленым курсом" идите, господа!" Усам Оздемиров
Комментарии
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Военный эксперт оценил шансы Азербайджана и Армении в войне в Карабахе
Уткин отреагировал на поражение "Зенита" в Лиге чемпионов
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Михаил Хазин на грани фола
Михаил Хазин на грани фола
К чему может привести война в Нагорном Карабахе
Россия готова поставлять свою вакцину от коронавируса в Европу
В Москве таксист избил пассажирку и надругался над ней
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Эдуард Туманов: Педофилы плодятся от скуки
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников