Михаил Хабаров и "А1" потрясли "Траст"

После ареста главного исполнительного директора банка непрофильных активов (БНА) "Траст" Михаила Хабарова и последовавшего затем предъявлением ему обвинения в мошенничестве начали всплывать факты, свидетельствующие о наличии в деятельности топ-менеджмента банка, а также ФК "Открытие" конфликта интересов.
В результате под контроль "А1" попали наиболее результативные и перспективные, с точки зрения извлечения выгоды, кейсы. При этом выгодополучателями работы по возвращению долгов становятся структуры, близкие к "А1", чья деятельность в рамках договоров с "Трастом" и "Открытием" фактически оплачивается из средств санируемых ЦБ РФ банков, то есть государственными деньгами. Таким образом, государству наносится существенный ущерб в виде упущенной выгоды.
Членом правления банка, возглавляющим его финансовый блок, является бывший финансовый директор "А1" Филипп Лерман, а директором департамента финансовых расследований — экс-глава департамента аудита разведки и добычи управления внутреннего аудита в "ТНК-ВР" Станислав Криминский. Наличие в команде Хабарова представителей "Альфа-Групп" привело к значительному завышению фонда оплаты труда "Траста" — по сравнению с 2018-м, когда был создан банк плохих долгов, примерно вдвое, составив в прошлом году свыше 6 млрд рублей. А все члены правления банка по итогам 2019-го, помимо зарплат, получили не адекватные заявленным результатам работы по возврату долгов бонусы — в среднем по 180 млн рублей.
Тендеры на заключение контрактов на юридическое сопровождение и участие в банкротстве должников проводятся формально. Официальная информация о результатах проведенных конкурсов отсутствует. Также неясно, каким образом рассчитывается размер вознаграждения подрядчикам. Кроме того, уже в процессе наиболее выигрышные дела по возврату долгов передаются от ранее привлеченных контрагентов представителям "А1" и аффилированным с ней структурам. Конкурсы по ним также непрозрачны, а технические задания заранее составлены под конкретного победителя. В результате все наиболее "высоколиквидные" конфликты "Траста" и "Открытия" впрямую или косвенно оказываются под контролем "А1" и других структур "Альфа-Групп".
Уголовное дело против Данила Хачатурова было возбуждено в 2019 году по личному заявлению главы "Альфа-банка" Петра Авена. Тот также обращался к президенту РФ с письмом, в котором просил поручить Генпрокуратуре взять все судебные разбирательства по "Росгосстраху" на контроль. "А1" в рамках партнерских соглашений с "Открытием" занимается непосредственно возвращением активов, по версии следствия, выведенных Хачатуровыми из компании. "А1" также получила доступ к работе с плохими долгами Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в частности ведет суды с бывшими владельцами и менеджментом "Внешпромбанка" и "Межпромбанка". Эта деятельность уже вызвала вопросы, связанные с конфликтом интересов.
Предприятие в этом году было обанкрочено по иску "Альфа-банка", который потребовал вернуть задолженность по кредиту в размере 8,5 млрд рублей. В свою очередь конкурсный управляющий оспаривает сделку 2017 года, когда "Краснобродский Южный" передал в общей сложности 37,7 млн долларов входившему тогда в "Промсвязьбанк" "Автовазбанку", преемником которого стал "Траст". Фактически контроль над банкротством ведет "А1". Наиболее вероятный сценарий, по мнению экспертов, передача актива "Альфа-банку" за долги и последующая его продажа профильному игроку. Также банку могут достаться миллиарды рублей из государственных денег "Траста", учитывая, что "А1" контролирует и спор по сделке с "Автовазбанком". В целом ущерб государству от действий, а точнее бездействия руководства "Траста" и "Открытия" может составить свыше 100 млн долларов, включая другие оспариваемые сделки со структурами, которые были аффилированы с "Промсвязьбанком".
Батурин передал права требования 25-процентного пакета акций в девелоперской структуре "Интеко" компании "А1". Организованное давление на себя, в том числе возбуждение в прошлом году уголовного дела и объявление в розыск, Елена Батурина прямо назвала рейдерской атакой со стороны "Альфа-Групп". Само "Интеко" на данный момент принадлежит "Трасту", который в случае победы "А1" в суде будет вынужден передать долю Батурина "Альфа-Групп". По некоторой информации, "Траст" и "Открытие" провели дофинансирование "Интеко" на сумму почти 20 млрд рублей и восстановили операционный бизнес. В 2020-м "А1" активизировала деятельность по взысканию активов компании, что позволяет ей на следующем шаге консолидировать уже все 100% "Интеко" по цене ниже оборотного капитала.
Так, в сентябре были предприняты попытки арестовать недостроенные объекты в Санкт-Петербурге и обанкротить СК "Стратегия", что может привести к изъятию активов "Интеко" из собственности "Траста". Изнутри ситуацию контролирует Александр Меньщиков, делегированный "А1" в совет директоров девелоперской компании.
Имеются и другие свидетельства деятельности менеджмента "Траста", которая может нанести серьезный материальный ущерб государству и репутационный — Центробанку, который курирует работу по санации кредитных учреждений и очистке их от токсичных активов.
Так, несмотря на четырехкратное увеличение в этом году штата УК "Траст недвижимость", с 30 до 120 сотрудников, компания не реализовала ни одной сделки, а арендные сборы существенно сократились. При этом практически весь объем собранных средств был потрачен на зарплаты, так что компания рискует завершить год с убытками. Причина сложившегося — в полной потере контроля над своим структурным подразделением со стороны руководства "Траста", что привело к серьезным злоупотреблениям служебным положением менеджерами УК, выраженным в том числе в занижении на бумаге арендной платы, неучтенных арендаторах и т. д.
В связи с этим возникают вопросы к формированию фонда оплаты труда, тем более что аналогичная ситуация наблюдается и в других дочерних структурах "Траста", управляющих сельскохозяйственными, строительными, лесными и другими активами банка. После проведенной в этом году оптимизации численности персонала в головной структуре высвобожденные сотрудники были переведены именно в эти компании. Это привело к существенной дополнительной финансовой нагрузке на предприятия, у которых на содержании находятся еще и собственные штаты менеджеров.
Отрицательные финансовые результаты деятельности "Траста" в этом году, по сути, говорят о том, что банк не справляется с управлением вверенными ему активами. Собственно, в классическом понимании управлением действия "Траста" в отношении целого ряда активов назвать нельзя. Менеджмент банка вместо того, чтобы принимать меры по оздоровлению предприятий для повышения их привлекательности с целью последующей реализации по рыночной цене, демонстрирует тактику — как можно быстрее сбыть актив со значительным дисконтом.
Стратегия, которой придерживается "Траст" в работе с проблемными предприятиями, заключается в том, чтобы блокировать текущую деятельность проверками и судами, в том числе с другими кредиторами, сменить менеджмент, сократить расходы и в итоге привести компанию к банкротству, которое будет взято под контроль структурами, заинтересованными в приобретении актива по заниженной цене.
В частности, такая тактика наблюдается в отношении:
Вся же деятельность "Траста" в нынешнем виде по своей сути ничем не отличается от того, что делает АСВ. Агентство тоже работает с проблемными активами и, как теперь очевидно, также в интересах "Альфа-Групп".
Отличие между двумя структурами — в результативности заявленных целей, если принять во внимание неэффективную работу менеджмента и значительный объем непрозрачных расходов "Траста". В целом же действиям руководства как "Траста", так и курирующего его "Открытия", в особенности главам обеих структур — Александру Соколову и Михаилу Задорнову, допустившим конфликт интересов, должна быть дана соответствующая оценка, в том числе правовая, учитывая наносимый государству ущерб.
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