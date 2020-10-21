Михаил Хабаров и "А1" потрясли "Траст"

После ареста главного исполнительного директора банка непрофильных активов (БНА) "Траст" Михаила Хабарова и последовавшего затем предъявлением ему обвинения в мошенничестве начали всплывать факты, свидетельствующие о наличии в деятельности топ-менеджмента банка, а также ФК "Открытие" конфликта интересов.

В частности, выяснилось, что входящая в "Альфа-Групп" компания "А1", которую в 2010–2014 гг. возглавлял Хабаров, получила от "Траста" и "Открытия", чьи токсичные активы были переданы в БНА, привилегированные условия при работе с плохими долгами.

В результате под контроль "А1" попали наиболее результативные и перспективные, с точки зрения извлечения выгоды, кейсы. При этом выгодополучателями работы по возвращению долгов становятся структуры, близкие к "А1", чья деятельность в рамках договоров с "Трастом" и "Открытием" фактически оплачивается из средств санируемых ЦБ РФ банков, то есть государственными деньгами. Таким образом, государству наносится существенный ущерб в виде упущенной выгоды.

На конфликт интересов также указывает наличие в руководстве "Траста" большого количества выходцев из "Альфа-Групп", усиливших штат юристов банка.

Членом правления банка, возглавляющим его финансовый блок, является бывший финансовый директор "А1" Филипп Лерман, а директором департамента финансовых расследований — экс-глава департамента аудита разведки и добычи управления внутреннего аудита в "ТНК-ВР" Станислав Криминский. Наличие в команде Хабарова представителей "Альфа-Групп" привело к значительному завышению фонда оплаты труда "Траста" — по сравнению с 2018-м, когда был создан банк плохих долгов, примерно вдвое, составив в прошлом году свыше 6 млрд рублей. А все члены правления банка по итогам 2019-го, помимо зарплат, получили не адекватные заявленным результатам работы по возврату долгов бонусы — в среднем по 180 млн рублей.

Сотрудничество "А1" с "Трастом" и "Открытием" оформлено непрозрачно.

Тендеры на заключение контрактов на юридическое сопровождение и участие в банкротстве должников проводятся формально. Официальная информация о результатах проведенных конкурсов отсутствует. Также неясно, каким образом рассчитывается размер вознаграждения подрядчикам. Кроме того, уже в процессе наиболее выигрышные дела по возврату долгов передаются от ранее привлеченных контрагентов представителям "А1" и аффилированным с ней структурам. Конкурсы по ним также непрозрачны, а технические задания заранее составлены под конкретного победителя. В результате все наиболее "высоколиквидные" конфликты "Траста" и "Открытия" впрямую или косвенно оказываются под контролем "А1" и других структур "Альфа-Групп".

Подозрение в рейдерстве

К примеру, "Альфа-банк" принимает участие в качестве третьей стороны в конфликте "Открытия" и бывших владельцев "Росгосстраха" Данила и Сергея Хачатуровых.

Уголовное дело против Данила Хачатурова было возбуждено в 2019 году по личному заявлению главы "Альфа-банка" Петра Авена. Тот также обращался к президенту РФ с письмом, в котором просил поручить Генпрокуратуре взять все судебные разбирательства по "Росгосстраху" на контроль. "А1" в рамках партнерских соглашений с "Открытием" занимается непосредственно возвращением активов, по версии следствия, выведенных Хачатуровыми из компании. "А1" также получила доступ к работе с плохими долгами Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в частности ведет суды с бывшими владельцами и менеджментом "Внешпромбанка" и "Межпромбанка". Эта деятельность уже вызвала вопросы, связанные с конфликтом интересов.

Еще один характерный пример — конфликт "Альфа-банка" и компании по добыче угля "Краснобродский Южный", конечными бенефициарами которой являлись братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, экс-владельцы санированного "Промсвязьбанка".

Предприятие в этом году было обанкрочено по иску "Альфа-банка", который потребовал вернуть задолженность по кредиту в размере 8,5 млрд рублей. В свою очередь конкурсный управляющий оспаривает сделку 2017 года, когда "Краснобродский Южный" передал в общей сложности 37,7 млн долларов входившему тогда в "Промсвязьбанк" "Автовазбанку", преемником которого стал "Траст". Фактически контроль над банкротством ведет "А1". Наиболее вероятный сценарий, по мнению экспертов, передача актива "Альфа-банку" за долги и последующая его продажа профильному игроку. Также банку могут достаться миллиарды рублей из государственных денег "Траста", учитывая, что "А1" контролирует и спор по сделке с "Автовазбанком". В целом ущерб государству от действий, а точнее бездействия руководства "Траста" и "Открытия" может составить свыше 100 млн долларов, включая другие оспариваемые сделки со структурами, которые были аффилированы с "Промсвязьбанком".

Существенный ущерб государству в лице "Траста" и "Открытия" может принести и спор Виктора Батурина с его сестрой Еленой Батуриной, вдовой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Батурин передал права требования 25-процентного пакета акций в девелоперской структуре "Интеко" компании "А1". Организованное давление на себя, в том числе возбуждение в прошлом году уголовного дела и объявление в розыск, Елена Батурина прямо назвала рейдерской атакой со стороны "Альфа-Групп". Само "Интеко" на данный момент принадлежит "Трасту", который в случае победы "А1" в суде будет вынужден передать долю Батурина "Альфа-Групп". По некоторой информации, "Траст" и "Открытие" провели дофинансирование "Интеко" на сумму почти 20 млрд рублей и восстановили операционный бизнес. В 2020-м "А1" активизировала деятельность по взысканию активов компании, что позволяет ей на следующем шаге консолидировать уже все 100% "Интеко" по цене ниже оборотного капитала.

Так, в сентябре были предприняты попытки арестовать недостроенные объекты в Санкт-Петербурге и обанкротить СК "Стратегия", что может привести к изъятию активов "Интеко" из собственности "Траста". Изнутри ситуацию контролирует Александр Меньщиков, делегированный "А1" в совет директоров девелоперской компании.

Спасти нельзя банкротить

Имеются и другие свидетельства деятельности менеджмента "Траста", которая может нанести серьезный материальный ущерб государству и репутационный — Центробанку, который курирует работу по санации кредитных учреждений и очистке их от токсичных активов.

Так, несмотря на четырехкратное увеличение в этом году штата УК "Траст недвижимость", с 30 до 120 сотрудников, компания не реализовала ни одной сделки, а арендные сборы существенно сократились. При этом практически весь объем собранных средств был потрачен на зарплаты, так что компания рискует завершить год с убытками. Причина сложившегося — в полной потере контроля над своим структурным подразделением со стороны руководства "Траста", что привело к серьезным злоупотреблениям служебным положением менеджерами УК, выраженным в том числе в занижении на бумаге арендной платы, неучтенных арендаторах и т. д.

В связи с этим возникают вопросы к формированию фонда оплаты труда, тем более что аналогичная ситуация наблюдается и в других дочерних структурах "Траста", управляющих сельскохозяйственными, строительными, лесными и другими активами банка. После проведенной в этом году оптимизации численности персонала в головной структуре высвобожденные сотрудники были переведены именно в эти компании. Это привело к существенной дополнительной финансовой нагрузке на предприятия, у которых на содержании находятся еще и собственные штаты менеджеров.

Отрицательные финансовые результаты деятельности "Траста" в этом году, по сути, говорят о том, что банк не справляется с управлением вверенными ему активами. Собственно, в классическом понимании управлением действия "Траста" в отношении целого ряда активов назвать нельзя. Менеджмент банка вместо того, чтобы принимать меры по оздоровлению предприятий для повышения их привлекательности с целью последующей реализации по рыночной цене, демонстрирует тактику — как можно быстрее сбыть актив со значительным дисконтом.

Стратегия, которой придерживается "Траст" в работе с проблемными предприятиями, заключается в том, чтобы блокировать текущую деятельность проверками и судами, в том числе с другими кредиторами, сменить менеджмент, сократить расходы и в итоге привести компанию к банкротству, которое будет взято под контроль структурами, заинтересованными в приобретении актива по заниженной цене.

В частности, такая тактика наблюдается в отношении:

"Русского зерна", который обрастает долгами на фоне сокращения прибыли,

"Белой птицы", чья дочерняя структура обанкрочена по заявлению "Траста".

"Уралбройлер", в отношении которого БНА предпринимает попытки переложить ответственность за неуплату налогов на бывший менеджмент, чтобы, по некоторой информации, продать очищенный актив ее прежнему владельцу, депутату ГД от ЛДПР Олегу Колесникову.

Кроме того, "Траст" банкротит нефтегазодобывающую компанию "Руспетро", предъявив ей требования на общую сумму почти 11,5 млрд рублей,

и разработчика электровакуумных приборов СВЧ-диапазона "Плутон", в том числе исполняющего госзаказы.

Вся же деятельность "Траста" в нынешнем виде по своей сути ничем не отличается от того, что делает АСВ. Агентство тоже работает с проблемными активами и, как теперь очевидно, также в интересах "Альфа-Групп".

Отличие между двумя структурами — в результативности заявленных целей, если принять во внимание неэффективную работу менеджмента и значительный объем непрозрачных расходов "Траста". В целом же действиям руководства как "Траста", так и курирующего его "Открытия", в особенности главам обеих структур — Александру Соколову и Михаилу Задорнову, допустившим конфликт интересов, должна быть дана соответствующая оценка, в том числе правовая, учитывая наносимый государству ущерб.