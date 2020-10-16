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Автор Любовь Степушова

Эксперты: правительство ставит рискованные задачи по демографии

Демографы призывают правительство РФ не ставить "рискованных" задач по росту численности населения, поправить ситуацию может в краткосрочный период только миграция.

Россия на грани вымирания

Цели по демографии "майского указа" Путина не выполнимы

Новый прогноз, подготовленный для "Проекта единого плана по достижению национальных целей до 2030 года" говорит о том, что в 2021 году численность населения РФ сократится на 290 тысяч, в 2022-м — на 238,1 тысячи, в 2023-м — на 189,1 тысячи, а в 2024 году — на 165,3 тысячи человек. Суммарно за 2020-2024 годы — более чем на 1,2 миллиона человек. Прирост населения прогнозируется только в 2030 году. Об этом сообщил телеграм-канал "Майский указ".

Прогноз Росстата по убыли населения на эти годы ухудшен в два раза. В предыдущем варианте плана, подготовленном в августе, говорилось, что численность населения к концу года сократится на 158 тысяч человек, а в 2022 году начнется прирост.

В то же время известно, что президент России в "майском указе" 2018 года поставил задачу повысить продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году, а также увеличить коэффициент рождаемости до 1,7 (среднее число рождений у одной женщины за жизнь), что, по мнению президента, обеспечило бы стабильный естественный рост населения России.

Сейчас показатель рождаемости равен 1,5.

На основании "майского указа" Владимира Путина было подготовлено несколько планов его реализации, последний из них — "Проект единого плана по достижению национальных целей до 2030 года", который корректирует прежние показатели в сторону их снижения из-за пандемии.

Надо рассчитывать только на миграцию

Как сказал " Правде. Ру" директор Института демографии Высшей школы экономики (ВШЭ) Анатолий Вишневский, население России сокращается, начиная с 1993 года, когда жителей РФ насчитывалось 148,6 миллиона человек.

А на начало этого года — 146,7 миллионов, и это с населением Крыма в 2 миллиона человек, которого ранее в составе страны не было. То есть, "тенденция на сокращение населения идёт постоянная", сказал эксперт.

По его мнению, сокращение численности населения РФ в 2020 году более чем на 352 тысячи человек, что это в 11 раз больше, чем год назад, может быть вызвано эпидемией коронавируса, то есть, увеличением смертности, но одновременно и снижением рождаемости.

"У нас то больше пожилых людей, то меньше женщин в материнском возрасте, и эти колебания у нас уже идут 75 лет", — отметил Анатолий Вишневский.

По мнению демографа остановить сокращение численности населения России может только миграция, но для того, чтобы воспользоваться этим ресурсом нужны серьезные программы, "потому что неконтролируемая миграция вызовет всякие сложности, конфликты".

Та миграция, которая была до пандемии — 250 -260 тысяч в год, неспособна переломить тенденцию. Её надо удваивать, отметил Анатолий Вишневский.

"Никто в мире, за исключением стран Африки, Азии не увеличивает население за счет рождаемости. Население Европейского союза в целом уже давно немножко растет только за счет притока мигрантов. Я не знаю, печальная или не печальная это тенденция, но жить надо в этих условиях", — сделал вывод Анатолий Вишневский.

Как сказал в интервью "Правде.Ру" ведущий научный сотрудник лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС Андрей Коротаев, в майском указе была заложена довольно "рискованная стратегия": предполагалось, что естественный прирост будет достигнут за счет очень заметного сокращения смертности. То есть,  рождаемость подрастет ненамного, зато уровень смертности очень сильно снизится.

"Пока этого не видно. На выходе у нас получается, что и рождаемость остается ниже уровня замещения, и смертность не снижается до нужного уровня. И, конечно, COVID добавил новых проблем", — сказал Андрей Коротаев.

По его словам, спад был бы большим, если бы не меры, принятые в России в 2005 году (материнский капитал).

Путину представили недоработанный доклад

Эксперт отметил, что в "майском указе" Путина заложен "странный" показатель по суммарному коэффициенту рождаемости: 1,7. С такой рождаемостью нереально будет добиться увеличения численности населения, и это меньше, чем указано в Концепции демографического развития России — 1,95. По мнению Андрея Коротаева, для увеличения численности населения РФ надо закладывать коэффициент 2,5.

"Кроме того, чтобы добиться указанного Путиным роста продолжительности жизни, необходимо будет увеличить в два раза расходы на здравоохранение. Но я не вижу, чтобы был такой настрой и такая готовность. Создается впечатление, что эксперты не доработали доклад по демографии или писали в спешке", — сказал демограф .

По его словам, опыт отдельных регионов доказывает, что повышения показателей рождаемости можно добиться. Например, в Сахалинской области коэффициент рождаемости довели до 2,16 за счет продуманной системы государственной поддержки при улучшении жилищных условий.

Со своей стороны, доктор медицинских наук, академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и профилактической медицины, демографии, управления резервами здоровья, социальной инженерии и проектирования будущего Игорь Гундаров считает, что президент России уже в 2018 году "фактически запланировал уменьшение численности населения".

"Сейчас коэффициент рождаемости 1,5, а нужно 2,2, чтобы восстановить нормальное воспроизводство населения. Но оно же уже уменьшается. Значит надо больше! А если поставлена цель 1,7, это значит, что запланировано уменьшение численности населения", — сказал эксперт.

По данным Росстата, за январь-август смертность в России на фоне пандемии коронавируса выросла почти на 6% в годовом выражении. За восемь месяцев умерло на 71 748 человек больше, чем в январе-августе 2019 года.

В январе-июле миграционный приток составил 65,3 тысячи человек против 153,9 тысячи человек за аналогичный период 2019 года. За семь месяцев миграционный приток компенсировал естественную убыль населения на 20,6%.

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Темы демография андрей коротаев анатолий вишневский
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