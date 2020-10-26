Как Польша удивила Еврокомиссию: новые иски к "Газпрому"

Как пытаются тормозить строительство "Северного потока"? "Правде.ру" объясняет политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков.

— Польский антимонопольный регулятор UOKiK заявил, что оштрафовал "Газпром" на 7,5 млрд долларов, а партнеры "Газпрома" оштрафованы на 60 млн. За строительство "Северного потока", и наложены обязательства за 30 дней разорвать все соглашения. Еврокомиссия обалдела, сказав, что как-то штраф высоковат, поскольку "Северный поток-2" — это 10% оборота за "Северный поток-2", а обычно европейский штраф выставляют 4%.

— Они предъявляют умысел в обмане антимонопольного комитета. Говорят, что поскольку было запрещено делать совместное предприятие, то западные фирмы выступали под залог акций соинвесторами и "квазисобственниками". Если не выполнят условия, они вступят в права собственности каждый на свою долю.

Сложно понять, причем тут польское законодательство. Понятно, что Польша — часть Евросоюза, и судебное решение будет рассмотрено. Споры затянутся на до пяти лет. Взыскать все эти деньги с "Газпрома" до апелляции и до окончательного решения они не смогут, но все это затягивает.

Когда было объявлено, акции "Газпрома" рухнули на 2,5% в один день. Плюс это тормозит процесс строительства, пока инвесторы будут разбираться с исками. Все это ломает России стратегическую игру. Да, Европа говорит "Мы за "Северный поток", но это только на словах.

Ребят, ну наведите порядок! Почему вы принимаете санкции США против судов швейцарской компании, и она уходит? Почему вы санкции по поводу сертификации работ судов принимаете, и не допускаете? Это что значит? Если даже газопровод будет достроен, он не будет сертифицирован, его нельзя будет запустить — вот что получается. Как с этим?

Польша — ставленник Вашингтона, как и Украина. Они будут любые иски затягивать, потому что торможение "Северного потока" означает не просто торможение, но фактически смерть. Мы проигрываем все эти газовые войны из-за транзитного соглашения с Украиной. Если бы транзита не было — что бы сделала Европа без этих объемов газа? Наплевала бы на все США, и Россия была бы только наблюдателем.

— А соглашение мы продлили, и теперь и дальше должны будем?

— На пять лет на абсолютно невыгодных для нас условиях. Будем, не будем качать газ — его гарантированные потоки мы должны оплачивать. Захотим больше — придется доплачивать, и меньше — все равно платить. При этом Украину избавили от этого "take or pay" — правила покупать законтрактованный ими газ. Они сколько хотят, столько и будут покупать.

— У нас такие плохие переговорщики?

— Отвратительные. Это колоссальный провал по бизнесу, а также и политический. Человек, отвечавший за это должен был встать в распорку и сказать политикам: "Мы совершаем страшную ошибку. Это единственный наш козырь — ущербность и невозможность гарантированных поставок через Украину газа.

Этим вызван "Северный поток". Как только мы этот риск убираем, "Северный поток" уже не нужен. И все наши вложения не нужны. И гарантии у этого, получается, другие уже. Не "Газпром" гарантирует России поставки через Украину, а Евросоюз и США. Уже не с нами даже договариваться будут. Мы всё теряем в этой ситуации". Вот как должен был себя вести "Газпром".

Контракт заключали после встречи в нормандском формате. Так понимаю, что Путину сказали: "США давит по "Северному потоку". Нужна гарантия хоть какого-то транзита. Путин сказал Миллеру: Надо решить вопрос". Вот Миллер должен был сказать: "Нельзя", как ответственный руководитель, но у нас же стоят исполнители, пильщики, а не руководители!

— Зато дивиденды они получают как европейские топ-менеджеры.

— Если основным мотивом управленца является личная выгода, то государственные интересы исчезают.

Камчатская тишь

— Увы, да. Поговорим об экологическом ЧП на Камчатке. Ситуация так и осталась непонятной, хотя пробы отвозили в Москву в лучшие лаборатории. И на этом фоне секретарь Совбеза Николай Патрушев выступал о проблемах Сибири. Что там, что на Дальнем Востоке и с экологией, и с нацпроектами там большие проблемы. Я бы как-то увязала.

— Обычно информация так зажимается, когда речь идет о серьезных интересах, как правило, оборонных. Речь идет не об отравлении нефтепродуктами, потому что они образуют пленку на воде, и гибнут те, кто на ней. А здесь погибли глубоководные — ежи, морские звезды. Тему старательно замяли — если бы это был чистый бизнес, его бы наказали, как в ситуации с Норильском. Мало данных.

— Глава Минприроды заявил, что техногенные причины маловероятны. Утечку ракетного топлива не подтверждают — в пробах воды не обнаружен гептил. Вот почему сразу пошли неподтверждения этих версий?

— Надо спросить: "Ребят, а что? Если это не техногенная, не военная, не нефть, то что тогда? Кара Божья? Это небеса разверзлись, и он наказал содомитов морских таким образом?" Я не знаю.

Какая-то причина должна быть. Не может же. Если есть анализы, если есть понимание — тех же животных взять, можно понять их по тканям. Можно взять образцы тканей и определить — от чего они умерли-то? Но, если этого не делать, еще раз повторю — значит, есть какой-то интерес серьезный, большой. Или, если это сделано, но не озвучивается, значит этот интерес задействован.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев