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Автор Александр Шторм

Власти взяли курс на снижение уровня жизни россиян

Новая методика расчета МРОТ, предложенная специалистами министерства труда, однозначно еще больше снизит уровень жизни россиян.

Власти взяли курс на снижение уровня жизни россиян

По факту, власти страны взяли курс на гарантированное уменьшение показателя, который и определяет уровень жизни граждан. Оно коснется большей части населения России, так как является нормативом к расчету многих параметров.

Как писали в телеграм-канале "Мэйдэй", в России размер МРОТ никогда не превысит размера прожиточного минимума. Что характерно, он будет тем меньше, чем будет беднее население.

Причины, по которым Минтруд официально озвучил мнение, что нормативы потребительской корзины не соответствуют даже минимальным (!) рекомендациям ВОЗ по здоровому питанию, очевидны.

Это - колоссальное падение доходов населения. По-хорошему, их надо уже сейчас увеличивать в два раза, чтобы хоть отдаленно соответствовать.

Никто их, разумеется, увеличивать не будет - чиновники просто подтянули методику расчета, чтобы снять претензии ВОЗ.

Раньше сумму МРОТ можно было хотя бы посчитать калькулятором. Новая методика непрозрачна, не опробована населением и использует закрытые данные.

Так как за основу принят медианный среднедушевой доход, то при росте бедных, вклад их доходов в значение прожиточного минимума будет увеличиваться.

В итоге на выходе — мизерный доход — меньше значения медианного среднедушевого дохода (далее — МСД), который и снижает размер прожиточного минимума. с бедностью можно и не бороться. У государства вообще активная позиция: чем вы беднее, тем меньше мы вам обязаны.

Что интересно, прожиточный минимум не будет равен МСД, а считается каждый год как 44.2% от этого показателю.

Соотношение 44.2% будут пересматривать раз в пятилетку.

Так МРОТ очень скоро тоже будет привязан к МСД. Соотношение установлено на отметке 42%. МРОТ должен быть в размере 42% от МСД, то есть меньше размера прожиточного минимума.

При этом в методике определено, что он не должен быть меньше прожиточного минимума трудоспособного населения. Тот факт, что МРОТ может превысить прожиточный минимум - в России вообще не рассматривается.

И эти 44% взяты не с потолка. Таково текущее соотношение прожиточного минимума рассчитанного по старой методике со значением МСД за предыдущий (2019) год.

Специалисты Минтруда будут опираться на текущее значение прожиточного минимума без связи его с реальными ценами в стране.

Соответственно, государственные гарантии будут сокращаться, увеличивая долю бедного населения.

"Казалось, что после пенсионной реформы было сложно придумать более изощренный подход к, не побоимся написать, геноциду населения. Но в Минтруд смогли", — подытожили сетевые эксперты.

В "Коммерсанте" пишут, что дополнительная защитная норм — это то, что прожиточный минимум не может опуститься ниже уровня предыдущего года.

  • В 2021 году величина федерального МРОТ составит 12 792 руб.
  • В 2020 году МРОТ составлял 12 130 руб.

Помимо всего прочего, пока не ясно, как новый подход к установлению прожиточного минимума будет осуществляться на уровне регионов - из проекта поправок это не очень понятно. То есть целесообразность данного перехода будет выясняться в процессе и "на коленке"...

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Темы мрот бедность министерство труда прожиточный мининум доходы граждан россии
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