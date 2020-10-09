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Автор Александр Шторм

Вторая волна "ковида": ситуация хуже, чем хотелось бы

Коронавирус внес колоссальные изменения в мировую экономику, заявили эксперты. Все не так плохо, но выздоровление наступает не так быстро, как ожидалось.

Вторая волна "ковида": ситуация хуже, чем хотелось бы

Таких ужасных прогнозов, как в разгар пандемии, уже не звучит, но радоваться рано. По сути, выход из самого глубокого кризиса со времен Великой депрессии столетней давности все время откладывается Экономика приобретает черты хронической больной, а некоторые вещи не пройдут бесследно.

Об этом заявили аналитики Международного валютного фонда, публикуя свой вариант улучшенного прогноза на 2020 год.

Как рассказала глава МВФ Кристалина Георгиева, в мире миллионы людей надолго останутся без работы, а молодежь лишится полноценного образования и возможности начать карьеру. Банкротство поразит целые отрасли обанкротятся, разрыв между богатыми и бедными увеличится, а госдолги станут просто космическими и а достигнут 100% годового объема ВВП всех стран планеты.

Тем не менее МВФ намерен улучшать прогноз, поскольку сегодня картина не столь устрашающая, отметила Георгиева.

Прогнозы, впрочем, улучшились — за последнее время оценку падения ВВП, то есть общего объема потребления, производства, инвестиций и торговли, улучшили сразу несколько стран: от Швейцарии и Таиланда до Португалии и Греции.

В Германии летнее восстановление оказалось быстрее ожиданий и потому спад в 2020 году в целом не превысит 5,2% по сравнению с прежним прогнозом — минус 6,7%. Что характерно, благодаря пессимистичным сценариям власти поверили в надвигающуюся катастрофу и приняли меры.

Георгиева отметила, что "к сегодняшней ситуации мы пришли в основном благодаря баснословной антикризисной поддержке мировой экономики. Власти выделили около 12 трлн долларов населению и бизнесу из бюджета". Именно поэтому бизнес остался на плаву.

Напомним, 85% мировой экономики поразил локдаун. Летом деловая активность начала оживать, и восстановление стало более-менее осмысленным за счет того, что Запад влил гигантские деньги на поддержку закрытой на карантин экономики, а Восток жесткими мерами обуздал эпидемию. Так что наладить жизнь всем почти удалось.

Но в МВФ считают, что пандемия приведет к ухудшению уровня жизни почти во всех странах. Фонд также утвердил временное увеличение лимитов финансовой помощи в связи с пандемией.

Что касается России, то ей не удалось избежать второй волны коронавируса, поэтому ряд отраслей экономики снизит свою активность. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Как известно по официальному прогнозу, в этом году спад (снижение ВВП) будет 3,9%. В начале пандемии планировалось, что падение будет больше … Но в этом прогнозе по этому году не учитывается вторая волна. Предполагалось, что может быть нам ее удастся избежать.

"К сожалению, мы сегодня констатируем начало второй волны. Это означает, что часть отраслей снизят свою активность. Снизят активность отдельные предприятия, особенно сфера услуг, пищевой сектор, проведение культурных мероприятий".

Собственно, уже не потихоньку, а вполне резво в последние дни россиян готовят к новому периоду самоизоляции. Масштаб выявления больных коронавирусом уже выходит на апрельско-майские показатели.

Как пишет автор телеграм-канала "Proeconomics", "второго локдауна экономика уже не выдержит, особенно в крупных городах. Например, в Москве уровень падения тогда можно было оценить в 15-20% ВРП.

Даже за пару месяцев локдауна умрёт:

  • общепит
  • сфера услуг
  • половина индустрии торговых центров (они тем более завязаны на кредитование)
  • стройка
  • аэропорты и т. д.

В целом в них заняты до 50-60% работников Москвы. Во многих городах-миллионниках похожая структура экономики.

Теоретически все издержки для бизнеса и работников может взять на себя бюджет. Речь идёт, вероятно, о помощи в размере 10-15% ВВП (в первый локдаун Россия отделалась всего 3-4% ВВП помощи). Деньги эти есть в ФНБ — 13,3 трлн. руб., но что-то подсказывает, что правительство не решится его полностью использовать.

Есть второй вариант — "шведский": это пустить всё на волю природы, т. е. дать спокойно умереть от "ковида" 100-200 тыс. россиянам, в основном старикам и хроникам, а остальных предоставить выработке "природного иммунитета". Бизнесы не закрывать, своё поведение пусть россияне регулируют сами.

Но это уже решение политическое.

Есть и третий вариант, гибридный (его Россия прошла в первый локдаун) — понемногу допустить и материальную помощь бизнесу и работникам, и немного закрыть глаза на смерти части самых слабых членов общества.

"Но во второй раз может и не сработать: получим и экономические проблемы, и политические. Но может и пронести (тут должны просчитывать специалисты)", резюмировали сетевые эксперты.

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Темы локдаун эпидемия карантин коронавирус вторая волна эпидемии
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