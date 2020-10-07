В среду стало известно, что польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на гигантскую сумму — 7,6 млрд долларов. Оштрафованы также пять европейских компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2". Правда, для них штрафы назначены куда меньше, на общую сумма 61 млн долларов.
Кроме того, регулятор издал приказ о прекращении действия контрактов, которые были заключены для финансирования строительства "Северного потока-2".
"Финансирование совместного предприятия, осуществляемое участниками рынка газа, а не финансовыми институтами, свидетельствует о возникновении общих экономических интересов между всеми этими субъектами. Без участия этих субъектов "Северный поток-2" не смог бы функционировать и вести проект строительства газопровода в рамках Европейского Союза и, поэтому, скорее всего, он вообще не был бы создан", — подчеркнул председатель UOKiK Томаш Хрустны.
"Ни один из предпринимателей не уведомил об этих действиях польское антимонопольное управление, пренебрегая, тем самым, законами, действующими в Польше, тождественными действующим законам ЕС", — добавил он.
По мнению главы польского антимонопольного ведомства, высокая стоимость проекта отразится на стоимости поставляемого по нему газа. А следовательно, может затронуть и польских потребителей. Хотя сама Польша к реализации "Северного потока-2" не имеет никакого отношения.
В "Газпроме" заявили, что обжалуют решение UOKiK. "Газпром" обязательно воспользуется своим правом на обжалование решения, поскольку не нарушал антимонопольное законодательство республики Польши. При обжаловании решения UOKiK оно не подлежит исполнению до момента вступления в силу соответствующего решения суда", — подчеркивается в заявлении компании.
О несогласии с решением польского регулятора заявили и европейские компании, участвующие в проекте "Северный поток-2".
Однако в Варшаве уверены, что располагают возможностями для взыскания
"Как и в случае с последним штрафом в отношении "Газпрома" (компенсация по решению Стокгольмского экономического суда в пользу польской компании PGNiG, полтора миллиарда долларов — прим.), который был немного меньше, но все равно это была сумма довольно большая, проблем с его взысканием не было, потому что у нас есть инструменты, чтобы его реализовать", — заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что эта давняя история, которая началась еще тогда, когда "Газпром" пытался создать совместное предприятие с европейскими компаниями для строительства газопровода. Для реализации этого плана требовалось разрешение от антимонопольных регуляторов всех стран, где работают эти компании. Разрешения были получены от всех, кроме Польши. И совместное предприятие в итоге создать не удалось, напомнил эксперт.
"Но в итоге эти пять европейских компаний выдали "Газпрому" кредит на строительство "Северного потока-2", что не требовало никаких согласований", — отметил Игорь Юшков.
Но польские антимонопольщики не унимаются. Сначала оштрафовали французскую компанию Engie. А когда французы оспорили штраф, поляки поняли, что в суд надо идти с какой-то аргументацией и запросили бумаги у "Газпрома". А в российской компании заявили, что документы предоставлять не обязаны, после чего польский регулятор "Газпром" и оштрафовал.
"Теперь поляки втянули в эту судебную историю всех участников. И это довольно глупо. Потому что все эти дела теперь будут объединены в одно. Участники "Северного потока-2" против антимонопольного органа Польши", — сказал Игорь Юшков "Правде.Ру".
По его мнению, первая инстанция, польский суд, встанет на сторону регулятора. "А уже потом будет общеевропейский суд и там, конечно, шансы будут у участников, потому что они действительно ничего не нарушили: они не создали совместное предприятие. Строить или не строить "Северный поток-2" — это не польское дело, они не имеют полномочий указывать, что кому строить. В польской акватории ничего не проходит. Поэтому здесь в этом плане участники "Северного потока-2", скорее, победят", — полагает эксперт.
По его мнению, "сейчас ни на каких финансовых результатах ничего не отразится".
"Единственное, польская задумка в том, чтобы создать "Северному потоку-2" эффект токсичности, чтобы, якобы, все эти участники плюнули и вообще вышли из него", — полагает Игорь Юшков.
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