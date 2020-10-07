Польша требует с "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?

В среду стало известно, что польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на гигантскую сумму — 7,6 млрд долларов. Оштрафованы также пять европейских компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2". Правда, для них штрафы назначены куда меньше, на общую сумма 61 млн долларов.

Чего хочет польский регулятор

Кроме того, регулятор издал приказ о прекращении действия контрактов, которые были заключены для финансирования строительства "Северного потока-2".

"Финансирование совместного предприятия, осуществляемое участниками рынка газа, а не финансовыми институтами, свидетельствует о возникновении общих экономических интересов между всеми этими субъектами. Без участия этих субъектов "Северный поток-2" не смог бы функционировать и вести проект строительства газопровода в рамках Европейского Союза и, поэтому, скорее всего, он вообще не был бы создан", — подчеркнул председатель UOKiK Томаш Хрустны.

"Ни один из предпринимателей не уведомил об этих действиях польское антимонопольное управление, пренебрегая, тем самым, законами, действующими в Польше, тождественными действующим законам ЕС", — добавил он.

По мнению главы польского антимонопольного ведомства, высокая стоимость проекта отразится на стоимости поставляемого по нему газа. А следовательно, может затронуть и польских потребителей. Хотя сама Польша к реализации "Северного потока-2" не имеет никакого отношения.

В "Газпроме" заявили, что обжалуют решение UOKiK. "Газпром" обязательно воспользуется своим правом на обжалование решения, поскольку не нарушал антимонопольное законодательство республики Польши. При обжаловании решения UOKiK оно не подлежит исполнению до момента вступления в силу соответствующего решения суда", — подчеркивается в заявлении компании.

О несогласии с решением польского регулятора заявили и европейские компании, участвующие в проекте "Северный поток-2".

Однако в Варшаве уверены, что располагают возможностями для взыскания

"Как и в случае с последним штрафом в отношении "Газпрома" (компенсация по решению Стокгольмского экономического суда в пользу польской компании PGNiG, полтора миллиарда долларов — прим.), который был немного меньше, но все равно это была сумма довольно большая, проблем с его взысканием не было, потому что у нас есть инструменты, чтобы его реализовать", — заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

Давний спор и давние претензии

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что эта давняя история, которая началась еще тогда, когда "Газпром" пытался создать совместное предприятие с европейскими компаниями для строительства газопровода. Для реализации этого плана требовалось разрешение от антимонопольных регуляторов всех стран, где работают эти компании. Разрешения были получены от всех, кроме Польши. И совместное предприятие в итоге создать не удалось, напомнил эксперт.

"Но в итоге эти пять европейских компаний выдали "Газпрому" кредит на строительство "Северного потока-2", что не требовало никаких согласований", — отметил Игорь Юшков.

Но польские антимонопольщики не унимаются. Сначала оштрафовали французскую компанию Engie. А когда французы оспорили штраф, поляки поняли, что в суд надо идти с какой-то аргументацией и запросили бумаги у "Газпрома". А в российской компании заявили, что документы предоставлять не обязаны, после чего польский регулятор "Газпром" и оштрафовал.

"Теперь поляки втянули в эту судебную историю всех участников. И это довольно глупо. Потому что все эти дела теперь будут объединены в одно. Участники "Северного потока-2" против антимонопольного органа Польши", — сказал Игорь Юшков "Правде.Ру".

По его мнению, первая инстанция, польский суд, встанет на сторону регулятора. "А уже потом будет общеевропейский суд и там, конечно, шансы будут у участников, потому что они действительно ничего не нарушили: они не создали совместное предприятие. Строить или не строить "Северный поток-2" — это не польское дело, они не имеют полномочий указывать, что кому строить. В польской акватории ничего не проходит. Поэтому здесь в этом плане участники "Северного потока-2", скорее, победят", — полагает эксперт.

По его мнению, "сейчас ни на каких финансовых результатах ничего не отразится".

"Единственное, польская задумка в том, чтобы создать "Северному потоку-2" эффект токсичности, чтобы, якобы, все эти участники плюнули и вообще вышли из него", — полагает Игорь Юшков.