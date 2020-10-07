Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Олег Артюков

Польша требует с "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?

В среду стало известно, что польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на гигантскую сумму — 7,6 млрд долларов. Оштрафованы также пять европейских компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2". Правда, для них штрафы назначены куда меньше, на общую сумма 61 млн долларов.

Польша требует с "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?

Чего хочет польский регулятор

Кроме того, регулятор издал приказ о прекращении действия контрактов, которые были заключены для финансирования строительства "Северного потока-2".

"Финансирование совместного предприятия, осуществляемое участниками рынка газа, а не финансовыми институтами, свидетельствует о возникновении общих экономических интересов между всеми этими субъектами. Без участия этих субъектов "Северный поток-2" не смог бы функционировать и вести проект строительства газопровода в рамках Европейского Союза и, поэтому, скорее всего, он вообще не был бы создан", — подчеркнул председатель UOKiK Томаш Хрустны.

"Ни один из предпринимателей не уведомил об этих действиях польское антимонопольное управление, пренебрегая, тем самым, законами, действующими в Польше, тождественными действующим законам ЕС", — добавил он.

По мнению главы польского антимонопольного ведомства, высокая стоимость проекта отразится на стоимости поставляемого по нему газа. А следовательно, может затронуть и польских потребителей. Хотя сама Польша к реализации "Северного потока-2" не имеет никакого отношения.

В "Газпроме" заявили, что обжалуют решение UOKiK. "Газпром" обязательно воспользуется своим правом на обжалование решения, поскольку не нарушал антимонопольное законодательство республики Польши. При обжаловании решения UOKiK оно не подлежит исполнению до момента вступления в силу соответствующего решения суда", — подчеркивается в заявлении компании.

О несогласии с решением польского регулятора заявили и европейские компании, участвующие в проекте "Северный поток-2".

Однако в Варшаве уверены, что располагают возможностями для взыскания

"Как и в случае с последним штрафом в отношении "Газпрома" (компенсация по решению Стокгольмского экономического суда в пользу польской компании PGNiG, полтора миллиарда долларов — прим.), который был немного меньше, но все равно это была сумма довольно большая, проблем с его взысканием не было, потому что у нас есть инструменты, чтобы его реализовать", — заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

Давний спор и давние претензии

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что эта давняя история, которая началась еще тогда, когда "Газпром" пытался создать совместное предприятие с европейскими компаниями для строительства газопровода. Для реализации этого плана требовалось разрешение от антимонопольных регуляторов всех стран, где работают эти компании. Разрешения были получены от всех, кроме Польши. И совместное предприятие в итоге создать не удалось, напомнил эксперт.

"Но в итоге эти пять европейских компаний выдали "Газпрому" кредит на строительство "Северного потока-2", что не требовало никаких согласований", — отметил Игорь Юшков.

Но польские антимонопольщики не унимаются. Сначала оштрафовали французскую компанию Engie. А когда французы оспорили штраф, поляки поняли, что в суд надо идти с какой-то аргументацией и запросили бумаги у "Газпрома". А в российской компании заявили, что документы предоставлять не обязаны, после чего польский регулятор "Газпром" и оштрафовал.

"Теперь поляки втянули в эту судебную историю всех участников. И это довольно глупо. Потому что все эти дела теперь будут объединены в одно. Участники "Северного потока-2" против антимонопольного органа Польши", — сказал Игорь Юшков "Правде.Ру".

По его мнению, первая инстанция, польский суд, встанет на сторону регулятора. "А уже потом будет общеевропейский суд и там, конечно, шансы будут у участников, потому что они действительно ничего не нарушили: они не создали совместное предприятие. Строить или не строить "Северный поток-2" — это не польское дело, они не имеют полномочий указывать, что кому строить. В польской акватории ничего не проходит. Поэтому здесь в этом плане участники "Северного потока-2", скорее, победят", — полагает эксперт.

По его мнению, "сейчас ни на каких финансовых результатах ничего не отразится".

"Единственное, польская задумка в том, чтобы создать "Северному потоку-2" эффект токсичности, чтобы, якобы, все эти участники плюнули и вообще вышли из него", — полагает Игорь Юшков.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы игорь юшков северный поток-2
Новости Все >
Ловелас Георгий Петришин снова вышел на охоту за знаменитыми женщинами
Филатов о Путине: ни одна проблема в мире не решается без его участия
В больницах Эстонии общение с пациентами доверят роботам
В Нижегородской области случайные гостьи обокрали пенсионерку
В Санк-Петербурге готовят трансферную систему для фигурного катания
Девушка с самыми длинными ногами в мире пожаловалась на жизнь
В Монголии обнаружили новый вид беззубых динозавров
Черышев прокомментировал слухи о возвращении в Россию
На Балтийском флоте идут проверки по итогам летнего периода обучения
За гламурную виновницу смертельного ДТП вступилась Ксения Бородина
Последние материалы
Польша требует с "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Ловелас Георгий Петришин снова вышел на охоту за знаменитыми женщинами
Филатов о Путине: ни одна проблема в мире не решается без его участия
В больницах Эстонии общение с пациентами доверят роботам
Мусорная реформа требует прорывных идей
В Нижегородской области случайные гостьи обокрали пенсионерку
В Санк-Петербурге готовят трансферную систему для фигурного катания
Девушка с самыми длинными ногами в мире пожаловалась на жизнь
Эксперт: Саакашвили готов к силовому захвату власти
В Монголии обнаружили новый вид беззубых динозавров
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Какие меры нового карантина обсуждают власти России

Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?

Какие меры нового карантина обсуждают власти России
На встрече с Меркель Тихановская попросила денег
Мир. Новости мира
На встрече с Меркель Тихановская попросила денег
Мир. Новости мира
Тихановская: Лукашенко начал путаться
Общество
"Зачем обращаешься к Президенту Путину со словами, не соответствующими тому, что есть на самом деле?"
Усам Оздемиров Мусорная реформа требует прорывных идей Усам Оздемиров Василий Амирджанов Макрон поборется с "контробществом" мигрантов Василий Амирджанов Любовь Степушова Турция опасается мести России за Нагорный Карабах в Сирии Любовь Степушова
Комментарии
Может ли мир наказать РФ за "отравление Навального"?
Щитовидная железа: профилактика и лечение
Может ли мир наказать РФ за "отравление Навального"?
На Камчатке обнаружили повреждение полигона химикатов
На Камчатке обнаружили повреждение полигона химикатов
"Зачем обращаешься к Президенту Путину со словами, не соответствующими тому, что есть на самом деле?"
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Военнослужащего и его брата задержали за госизмену
Алмаз Усувалиев рассказал о госперевороте в Киргизии
Зюганов: Гитлер сжигал в печах всякую сволочь
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Почему Армения отходит от России?
Почему Армения отходит от России?
На Камчатке обнаружили повреждение полигона химикатов
Трамп не упомянул Россию во время выступления перед Генассамблеей ООН
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
Почему Армения отходит от России?
В Ленинградской области перевернулась лодка с туристами
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников