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Автор Олег Артюков

"К 60-ти мы уже не вернемся никогда": что будет с курсом рубля

Первый октябрьский день принес радостную новость — рубль на биржевых торгах отыгрывает падение к доллару и евро. То есть отыгрывать российская валюта начала еще в среду, так что в четверг укрепление продолжилось. Вот только надолго ли…

"К 60-ти мы уже не вернемся никогда": что будет с курсом рубля

Вообще, конечно, радоваться-то особо нечему. Как и утешать себя тем, что слабый рубль выгоден российским экспортерам. Все-таки абсолютное большинство населения России к топ-менеджменту крупных российских компаний не относится. Да и вовсе не факт, что в условиях сокращения экспорта как такового ослабление рубля действительно настолько уж выгодно.

Еще одно достаточно распространенное мнение — ослаблением национальной валюты государство компенсирует потери бюджета. Якобы падение на 1 рубль дополнительно приносит в бюджет 100-120 млрд рублей. Правда, есть большие сомнения, что такая тактика в долгосрочном плане действительно поможет компенсировать потери бюджета из-за пандемии. Проблем может быть куда больше.

Ничего страшного не происходит?

Вообще же, за последний квартал курс рубля по отношению к доллару снизился на 6,3 рубля, а к евро — на 11,05 рубля. Что в дальнейшем наверняка обернется подорожанием импортных товаров.

Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов полагает, что ничего страшного не происходит. А нынешние скачки курса "традиционно больше связаны с с политическими вопросами и не совсем благоприятной мировой экономической конъюнктурой, которая, по сути, привела к тому, что спекулянты начинают активно выходить из российских финансовых инструментов".

"Это периодически у нас происходит. Ничего страшного нет. Особенно принимая во внимание, что бюджетная консолидация ожидает нас с вами в ближайшее время, и особых опасений со стороны устойчивости государственных финансов нет", — сказал эксперт в беседе с "Правдой.Ру".

При этом Константин Ордов считает, что к курсу 60 рублей за доллар "мы уже не вернемся никогда".

"Этот уровень возможностей уже упущен окончательно. Ниже 70-ти мы, скорее всего, уже не опустимся тоже, по сути, никогда. Так что теперь у нас некий справедливый уровень, куда мы можем прийти — это 72-74. А скорее всего, раз при 80-ти Центральный банк России не проводит активной политики на валютном рынке, то ему кажется 80 тоже достаточно комфортным уровнем", — подчеркнул экономист.

"Если уровень курса улетит за 85, то Центробанк автоматически включится и, я думаю, будет проводить активную политику, так как ресурсов достаточно. 110-120 как следующий возможный уровень по теханализу маловероятен в ближайшее время без осознанной политики девальвации. А с точки зрения наиболее вероятного — как раз выше 84-85 Центральный Банк не даст уйти, а ниже 72-74 — объективный рыночный баланс макроэкономических рисков, всего остального уже не даст укрепиться рублю. Так что мы с вами обречены 76-80 видеть, может быть, иногда 82, ближе к тестированию 84-85", — считает Константин Ордов.

Проблема не только в рубле

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников падение курса рубля связывает с увеличением геополитических рисков.

"Помимо претензий со стороны Евросоюза к нам по поводу Белоруссии и Навального, конечно, еще конфликт в Карабахе", — отметил экономист.

"В будущем, по мере того, как начнут поступать позитивные мысли о том, что конфликт урегулирован, доллар вернется опять в коридор 75-77", — сказал эксперт "Правде.Ру".

Ну а дальнейшее развитие ситуации, по мнению Никиты Масленникова, зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией коронавируса, насколько глобальная экономика пострадает от второй волны.

"И, естественно, (многое зависит) от позиций самого доллара, который находится под сильным давлением из-за большой напряженности в финансовой системе США", — подчеркнул он.

"Поэтому перспективы среднесрочные для рубля — некое плавное укрепление. До каких значений, я пока затрудняюсь сказать. Скорее всего, при благоприятных условиях он уйдет через квартал в коридор 70-75", — прогнозирует экономист.

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Темы курс рубля константин ордов никита масленников
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