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Автор Олег Артюков

Ориентиры будущего: Украине поставили в пример Уругвай

Соседние с Белоруссией государства пытаются извлечь как можно больше выгоды из ситуации в этой стране. Речь в первую очередь о привлечении белорусских компаний и специалистов. Соответствующие программы запущены в Польше, Латвии, Литве. Не осталась в стороне и Украина.

Ориентиры будущего: Украине поставили в пример Уругвай

Большие планы

В начале сентября в Киеве объявили о намерении упростить получение разрешения на иммиграцию для белорусских ІТ-специалистов. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины пообещало оперативно решить вопрос с пересечением границы, решением социальных вопросов для семей специалистов, которые решат переехать.

Украинские чиновники тогда рапортовали, что "уже сформирован конкретный план действий, который позволит упростить получение разрешительных документов и обеспечат комфортный переезд ІТ-компаний".

Как уже отмечалось, белорусских айтишников пытается переманить не только Украина. В Польше, Латвии, Литве были оперативно развернуты программы, призванные стимулировать переезд специалистов в эти страны. И, судя по всему, работает это куда лучше, чем на Украине.

Что-то пошло не так

По крайней мере, бывший министр Дмитрий Дубилет полагает, что у властей Украины пока "не слишком хорошо" получается привлекать белорусских специалистов. Правда, пример он предлагает брать не с соседних стран, а с Уругвая. Там, по словам Дубилета, тоже есть проблема со стареющим и сокращающимся населением.

"Недавно там пришел к власти новый президент, и уже через несколько месяцев он запустил ряд мер по стимулированию иностранцев на переезд к ним в страну… В качестве главного источника иммигрантов для Уругвая выступает Аргентина. Уругвайцы даже поставили себе конкретный план — добиться переезда 100 тысяч аргентинцев", — привел пример Дубилет.

И добавил, что хотя формально на Украине и можно получить вид на жительство или гражданство в обмен на инвестиции, но в реальности соискателям приходится сталкиваться с коррупцией и "бюрократическим адом".

Экс-министр говорит не только об ІТ-специалистах. Но вообще сложно себе представить, что большое число белорусских инвесторов стремится попасть на Украину.

Но на самом деле, вопрос с отъездом специалистов должен волновать власти Белоруссии. Очевидно, что соседние государства пытаются извлечь максимальную выгоду от происходящего в этой стране. Так-то они за демократию и свободный выбор, но если свои интересы никто не отменял.

Насколько им это удастся — вопрос пока открытый. Но речь идет о перспективных отраслях экономики, важных для будущего любой страны. Надо полагать, в Минске это понимают.

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Темы эмиграция специалист события в белоруссии
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