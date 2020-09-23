Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Александр Шторм

Продуктовые талоны в РФ станут былью?

В России необходимо ввести продуктовые карточки, считают экономисты - такая мера будет нелишней в поддержке малоимущих сограждан. Тем более, что они действуют в США.

Продуктовые талоны в РФ станут былью?

По его словам, можно вернуться к той практике, которая имела место в  1990-е годы. "Это можно делать через сайт Госуслуг либо по аналогии карточек на продукты из 1990-х: когда есть карточка "Сахар. 3 кг", и ты можешь на неё взять только сахар", - заметил он.

Такая идея уже приходила в голову и политикам. Ранее с предложением ввести карточки для поддержки бедных граждан выступил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Так что мера вполне разумная, так как поддержит не только малоимущих россиян, но и отечественных производителей - даст гарантированный спрос, обеспечит производство продуктов и развитие конкуренции.

"Сами продуктовые сети контролируют использование карт. При этом выдача карт не означает, что у гражданина забирают его деньги. Те деньги на продукты, которые были запланированы, он может потратить на одежду, досуг, ребёнка. Расширяются возможности и разнообразие жизни", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее  производители и поставщики продовольствия обратились к властям с открытым письмом, чтобы те на время корона-кризиса ввели продуктовые карточки. В планах значилось, что бедные россияне будут получать по 10 тысяч рублей каждый месяц в течении 2020 года.

В свое время СССР пользовался такой схемой по причине того, что  товаров не хватало, и распределение по талонам гарантировало, что всем достанется поровну.  В 2020 году правительству не помешало бы поддержать людей, чьи доходы упали.

При этом американцы пользуются такой схемой давно.  В том же  Нью-Йорке популярны продукты  Food Town, Kew Food, CTown, Trader Joe.  Подороже обходится  Whole Foods. Есть ещё полуоптовый магазин Costco с годовым членством за $80-120.

Многие из них предоставляют карточки постоянных посетителей. Карточки выдаются бесплатно. И дают скидку на далеко не все товары. Зачастую скидки выглядят в виде акций «1 товар за $3.29, а 2 товара за $5». В то время как реальная цена за такой товар - в пределах $2.50-2.99. А если съездить в более бедные районы города, например, Chinatown Manhattan - там будет ещё дешевле. Так что и России в конце концов никто не мешает ввести, наконец,  программу  адресной продовольственной помощи малоимущим. Ее 5-6 лет назад активно продвигал Минпромторг, настало время реализации концепта.

Но тогда Минфин эту программу завернул из-за нехватки денег в бюджете. Если Минпромторг сейчас поддержит обращение, вероятен очередной "продуктовый" конфликт министерств и ведомств.

Сегодня помощь потребуется примерно 10 миллионам россиян. Обращение подписали Национальная мясная ассоциация, Российская гильдия пекарей и кондитеров, Национальный союз производителей молока, Ассоциации компаний розничной торговли и  другие отраслевые организации.

Это не только забота о пострадавших из-за кризиса, но и возможность поддержать спрос на продукцию российских предприятий и сохранить рабочие места. Ведь тратить деньги с карточки можно будет только на определенные продукты и только на товары российского производства.

На обращение немедленно отреагировал глава комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Эту идею он почему-то охарактеризовал как желание отдельных сетей скрыть нарушения, например, завышение цен. Почему депутат апеллирует именно к сетям и при чем тут цены - остаётся загадкой.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы бедность продуктовые карточки
Новости Все >
Пикантная фотосессия беременной Подольской вызвала шквал критики
Путин рассказал о безработице в России
Тихановская: Лукашенко не является легитимным президентом Белоруссии
Андрей Кончаловский отозвался о стандартах толерантности премии “Оскар”
"Урал" договорился с Араторе о расторжении контракта
Сергею Жигунову удалила зуб стюардесса прямо во время полёта
Российские учёные открыли универсальный природный антибиотик
Отношения Ольги Бузовой и Давида Манукяна складываются непросто
Немецкий депутат: "раскол" в ЕС по "Северному потоку - 2" выгоден США
В Новосибирске пресечён канал сбыта наркотиков в крупном размере
Последние материалы
Андрей Кончаловский отозвался о стандартах толерантности премии “Оскар”
"Урал" договорился с Араторе о расторжении контракта
Сергею Жигунову удалила зуб стюардесса прямо во время полёта
Российские учёные открыли универсальный природный антибиотик
Отношения Ольги Бузовой и Давида Манукяна складываются непросто
Немецкий депутат: "раскол" в ЕС по "Северному потоку - 2" выгоден США
В Новосибирске пресечён канал сбыта наркотиков в крупном размере
Путин анонсировал индексацию пенсий в 2021 году
Максим Галкин рассказал о том, как нелегко быть отцом первоклашек
"Роза Хутор" объявил график работы канатных дорог в межсезонье
Популярное
Общество
Мама найденной в Москве девочки рассказала о состоянии дочери

Столичный дизайнер Надежда Славина до сих пор не может понять мотивов, по которым её 12-летняя дочь решила уйти из дома.

Мама найденной в Москве девочки рассказала о состоянии дочери
Собственник квартиры попросил Федосееву-Шукшину освободить квартиру
Российский шоу-бизнес
Собственник квартиры попросил Федосееву-Шукшину освободить квартиру
Человеческий фактор
Источники: Российский Су-35С мог сбить собственный самолёт
Зарубежный
Дочка Джоли передумала становиться мальчиком
Василий Амирджанов Замполиты научат росгвардейцев правильной идеологии Василий Амирджанов Игорь Буккер Что убивает президентов США Игорь Буккер Усам Оздемиров Евразийский экономический союз на перепутье после уроков Минска Усам Оздемиров
Комментарии
Дистанционное обучение VS классическое образование
Старинный принцип "собака лает – караван идёт" срабатывает против России
Простят ли россиянам все кредиты и займы
СМИ: в Минске проходит тайная инаугурация Лукашенко
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Целебные свойства лимона
Особенности весеннего питания: избегаем авитаминоза
"Хорошее предложение" США - ультиматум России?
Старинный принцип "собака лает – караван идёт" срабатывает против России
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Любовница Тарзана хочет увести его из семьи
"Повод для войны": флоты РФ и НАТО столкнутся у Крыма?
"Повод для войны": флоты РФ и НАТО столкнутся у Крыма?
"Северный поток-2": точку ставить рано?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников