Продуктовые талоны в РФ станут былью?

В России необходимо ввести продуктовые карточки, считают экономисты - такая мера будет нелишней в поддержке малоимущих сограждан. Тем более, что они действуют в США.

По его словам, можно вернуться к той практике, которая имела место в 1990-е годы. "Это можно делать через сайт Госуслуг либо по аналогии карточек на продукты из 1990-х: когда есть карточка "Сахар. 3 кг", и ты можешь на неё взять только сахар", - заметил он.

Такая идея уже приходила в голову и политикам. Ранее с предложением ввести карточки для поддержки бедных граждан выступил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Так что мера вполне разумная, так как поддержит не только малоимущих россиян, но и отечественных производителей - даст гарантированный спрос, обеспечит производство продуктов и развитие конкуренции.

"Сами продуктовые сети контролируют использование карт. При этом выдача карт не означает, что у гражданина забирают его деньги. Те деньги на продукты, которые были запланированы, он может потратить на одежду, досуг, ребёнка. Расширяются возможности и разнообразие жизни", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее производители и поставщики продовольствия обратились к властям с открытым письмом, чтобы те на время корона-кризиса ввели продуктовые карточки. В планах значилось, что бедные россияне будут получать по 10 тысяч рублей каждый месяц в течении 2020 года.

В свое время СССР пользовался такой схемой по причине того, что товаров не хватало, и распределение по талонам гарантировало, что всем достанется поровну. В 2020 году правительству не помешало бы поддержать людей, чьи доходы упали.

При этом американцы пользуются такой схемой давно. В том же Нью-Йорке популярны продукты Food Town, Kew Food, CTown, Trader Joe. Подороже обходится Whole Foods. Есть ещё полуоптовый магазин Costco с годовым членством за $80-120.

Многие из них предоставляют карточки постоянных посетителей. Карточки выдаются бесплатно. И дают скидку на далеко не все товары. Зачастую скидки выглядят в виде акций «1 товар за $3.29, а 2 товара за $5». В то время как реальная цена за такой товар - в пределах $2.50-2.99. А если съездить в более бедные районы города, например, Chinatown Manhattan - там будет ещё дешевле. Так что и России в конце концов никто не мешает ввести, наконец, программу адресной продовольственной помощи малоимущим. Ее 5-6 лет назад активно продвигал Минпромторг, настало время реализации концепта.

Но тогда Минфин эту программу завернул из-за нехватки денег в бюджете. Если Минпромторг сейчас поддержит обращение, вероятен очередной "продуктовый" конфликт министерств и ведомств.

Сегодня помощь потребуется примерно 10 миллионам россиян. Обращение подписали Национальная мясная ассоциация, Российская гильдия пекарей и кондитеров, Национальный союз производителей молока, Ассоциации компаний розничной торговли и другие отраслевые организации.

Это не только забота о пострадавших из-за кризиса, но и возможность поддержать спрос на продукцию российских предприятий и сохранить рабочие места. Ведь тратить деньги с карточки можно будет только на определенные продукты и только на товары российского производства.

На обращение немедленно отреагировал глава комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Эту идею он почему-то охарактеризовал как желание отдельных сетей скрыть нарушения, например, завышение цен. Почему депутат апеллирует именно к сетям и при чем тут цены - остаётся загадкой.