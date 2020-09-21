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Автор Олег Артюков

Сети 5G: чем рискует Россия

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций пока не рассматривает диапазон частот 3,4-3,8 ГГц для развития технологии связи пятого поколения (5G) в России. Об этом заявил в понедельник глава ведомства Максут Шадаев.

Сети 5G: чем рискует Россия

Проблемы есть, но планы не меняются

"На текущий момент план конверсии создан исходя из того, что этот диапазон не используется. В плане конверсии этот диапазон не рассматривается", — заявил Шадаев.

При этом министр подчеркнул, что сроки внедрения 5G в России пока остаются без изменений. Согласно нацпроекту "Цифровая экономика", массовое строительство сетей 5G в России должно начаться в 2022 году, когда первые сети пятого поколения появятся в городах-миллионниках.

Стоит заметить, что ранее издание "Ведомости" сообщило, что операторов обяжут строить сети нового поколения исключительно на отечественном обрудовании. Речь идет о сетях в так называемом миллиметровом диапазоне (24,25-24,5 ГГц).

А оборудование должны быть внесено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Во всяком случае, как утверждают "Ведомости" об этом говорится в проекте решения Госкомиссии по радиочастотам.

Проблема, правда, заключается в том, что по словам специалистов, такого оборудования в России просто нет, отмечается в статье.

Спорами о частотах проблема не исчерпывается

Между тем, именно диапазон частот 3,4-3,8 ГГц считается наиболее перспективным для развития сетей 5G. Однако против передач этих частов активно возражают военные. Дискуссии продолжаются уже несколько лет.

Вообще же говоря, еще в 2015 году Министерство связи и массовых коммуникаций заказало у НИИ радио проект концепции развития сетей 5G в России. В 2018 году была утверждена национальная программа "Цифровая экономика" с бюджетом в 3,5 трлн руб.

Согласно отчету, представленному Ericsson Mobility Report в июне этого года, по мнению компании, в России проникновение 5G к 2025 году составит 27 процентов, то время как в Европе и США — 75 процентов.

Помимо споров из-за частот, очевидная проблема, с которой может столкнуться Россия уже в ближайшие годы — углубление технологического отставания от ведущих западных государств, Китая, Японии, Южной Кореи. Развитие сетей 5G необходимо даже не столько рядовым пользователям, сколько промышленности, транспорту, медицине.

В то же время очевидно, что если учитывать интересы безопасности страны — что, безусловно, предметом дискуссии не является — то строить сети 5G исключительно на импортном оборудовании было бы, мягко говоря, не совсем осмотрительно. Потому что это создает риски для инфраструктуры страны. Может быть, минимальные — но этот тот случай, когда даже минимальные риски неприемлемы.

В общем, проблема и в самом деле очень непростая. С одной стороны, на кону технологическое развитие. С другой, вопросы национальной безопасности. И пока неясно, как здесь найти баланс.

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Темы сеть 5g максут шадаев сотовая связь
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