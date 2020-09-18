Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Игорь Шатров

Василий Колташов: какой должна быть стратегическая линия России

Какой стала мировая экономика в результате долгого глобального кризиса и пандемии коронавируса? Как из этой ситуации выходит Россия? Почему без социально-патриотического наполнения экономические меры не сработают? Что нужно делать? Почему главный идеологический документ — учебник истории? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" беседовали политолог Игорь Шатров и экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Читайте начало интервью:

— Василий, вы сказали, что наша бюрократия начинает подчинять себе капитал и активно менять губернаторов. Так происходит мобилизация России. Чем еще занялась наша власть перед лицом внешней опасности?

— Да, тут же эта бюрократия начинает показывать, что федерализм — это не очень правильно. Она не говорит это, она это делает. Загоняет губернаторов в Госсовет. Трамп может собрать губернаторов штатов в какой-то госсовет и сказать: делай, как я скажу? — Он не может этого сделать потому, что тут же ему скажут: мы — суверенные штаты. Ты — президент нашего объединения, вот и занимайся своими делами, не выходя за границы полномочий. И Трамп ничего не сможет предпринять против этого.

У нас происходит внутреннее подчинение капитала и пространства. Это в данной ситуации — хорошо.

Хотя я бы не сказал, что мы перешли уже к какому-то осмысленному и последовательному формированию нации. У нас по-прежнему нет главного идеологического документа: учебника истории.

Стратегическая идея нации должна быть в головах людей

Это — не какая-то стратегия, которую профессора любят писать. Национальные стратегии — это все ерунда. Реальной стратегической линии никто не описывает для публики.

Она должна быть в головах у обычных людей. Для этого нужен хороший школьный учебник истории, потому что в принципе больше не уместить и не надо.

Национальные процессы идут, но без осознания

У нас же до сих пор нет понимания того, что мы создаем нацию. А это — важно. Хорошо, что эти вопросы уже ставятся сейчас, понимаем, это является доказательством того, что наш процесс модернизации, начавшийся в 1917 году, еще не закончен.

Конечно, во многом у нас сейчас идет возврат к принятию многих ценностей дореволюционной эпохи, но это еще при Сталине началось: Орден Суворова, Орден Кутузова, Александра Невского…

А в то время народ в массе своей толком и не знал про какого-то Суворова, Кутузова. Пушкина что ли знали или Достоевского? Кто их читал-то в царской России?… Никогда их не было в сознании народа. Для этого потребовалась определенного рода работа.

Мне кажется, что сейчас она может быть продолжена, потому что концепция квалифицированного потребителя явно приводит к очень нехорошим последствиям. Власти, похоже, это уже тоже поняли.

— Такое происходит только в России? Ведь в мире после разрушения глобализма тоже происходит локализация проблем, все страны ударились в протекционизм. Как там обстоит дело с национальными и идеологическими вопросами?

— Мир сейчас заканчивает эпоху большого кризиса 2008-2020 годов. В России многие экономические реформы уже запущены в действие, но понятно, что без социально-патриотических мер это все не провести. Такие меры, видимо, скоро будут приняты. Вопросы в том:

  • как,
  • когда,
  • в каком виде,
  • с привлечением каких знающих людей?

Или, может быть, попытаются все сделать без них, как обычно у нас любят делать.

— А знающих потом просто попросят подтвердить, что они правы были.

— Да, экспертов выберут и назначат потом, попросят их подтвердить, что все сделано правильно. Ведь в верхах считается, что политтехнологи — это боги. Они в России действительно многое могут, по крайней мере, уж точно сделают лучше, чем в Белоруссии. У Лукашенко их совсем, видимо, нет. Но все-таки важней не технологии, а суть.

— Это важно. Все-таки у нас — самобытные процессы происходят? Или во всем мире идут такие же самые процессы, только быстрей или медленней, имеют какие-то национальные особенности?

— Эта эпоха экономического кризиса началась в 2008–2009 году с признанием, что есть такая сила — БРИКС. Сколько с ней по всему миру носились в 2008–2009 годах.

— Вы считаете, что в 2008 году даже на Западе признали, что это есть реально серьезная сила?

— Признали, они включили все эти страны в большую 20-ку. Тогда существовала стратегия преодоления глобального кризиса, хотя в реальности это было не более, чем его смягчение и снятие его признаков. Американцы все это признали и одобрили: ну, ладно, черт с вами, будете все в 20-ке.

Но что получилось по итогам? — Из этой команды в строю точно остались те же, что и были, — Китай, Россия и Индия. Вот эта троица — в строю.

Бразилия сейчас из игры выбита, потому что там произошел государственный переворот. Как всегда американцы фактически его произвели.

— Самое интересное, видимо, неспроста на всемирный экономический кризис наложилась пандемия коронавируса. В результате получился уже глобальный коронакризис.

— Очень неплохо наложился, да, вовремя.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы россия игорь шатров василий колташов экономический кризис
Новости Все >
В Югре молодой человек и девушка занимались организацией "закладок"
Василий Пискарёв: нужно обязательно расследовать заявление NBC
Белорус пытался сжечь себя возле отделения милиции
Защитника Михаила Ефремова лишили адвокатского статуса на год
Наташа Королёва и Тарзан больше не живут вместе
Женщина отдала аферисту полмиллиона рублей за освобождение сына из СИЗО
Замуж за инвалида: в Сети идёт травля американки за её брак
Ношение очков поможет снизить риск заражения COVID-19
Шунин принёс извинения болельщикам "Динамо"
Ловить краба под Мурманском разрешат с 2021 года, заявил губернатор
Последние материалы
Замуж за инвалида: в Сети идёт травля американки за её брак
Ношение очков поможет снизить риск заражения COVID-19
Василий Колташов: какой должна быть стратегическая линия России
Шунин принёс извинения болельщикам "Динамо"
Ловить краба под Мурманском разрешат с 2021 года, заявил губернатор
В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП
Лояльные властям СМИ получат свои миллиарды
Минторг США: Tik Tok больше в стране не будет
Педофилов нельзя освобождать досрочно, считает детский омбудсмен
Фтизиатры предупреждают о возможной эпидемии туберкулёза
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Эксперты КНР: Россия может потребовать от Украины пересмотра границ

Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".

Эксперты КНР: Россия может потребовать от Украины пересмотра границ
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Полезно знать
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Шоу-бизнес
Сын Тарзана и Королёвой переживает измену отца
Политика. Новости и аналитика
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Василий Амирджанов Лояльные властям СМИ получат свои миллиарды Василий Амирджанов Игорь Буккер Игры викингов заканчивались матом Игорь Буккер Усам Оздемиров Дедолларизация как уход от токсичной валюты Усам Оздемиров
Комментарии
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
В Краснодарском крае женщина-"инвалид" обманула государство на 615 тыс.
Мельница мифов: Тутанхамон не виноват!
"Слишком много абсурда": Кремль отказался верить на слово в истории с Навальным
Подтверждено согласие США признать Крым в 2014 году
Нужна ли госохрана российской оппозиции?
Грейпфрут - лекарь сердечных недугов и спаситель иммунной системы
Как вчерашнему студенту найти первую работу
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
Правительство готовит народ к худшим временам
Правительство готовит народ к худшим временам
Лещенко заявил, что ему стыдно болеть за "Динамо"
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Он Ельцина видел: Евгений Савченко объявил об отставке
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
Как защитить себя от фейковых новостей
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Мария Захарова: Западу не нужна правда о Навальном
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников