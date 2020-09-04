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Автор Любовь Степушова

Die Welt: Россия неуязвима перед западными санкциями

Экономика » Прогнозы и статистика

Экономическая политика Владимира Путина делает его страну неуязвимой перед западными санкциями, поэтому единственный вариант у его недругов — это вызывать внутреннее недовольство.

Возможен ли распад России на отдельные государства? / Евгений Фёдоров

Об этом пишет редактор экономического раздела Die Welt Хольгер Цшепиц в статье "Казна Путина делает Россию невосприимчивой к западным санкциям".

Почему Россию "нелегко поставить на колени"

Автор утверждает, что "если задуматься" о санкциях против России, "то статистика должна очень быстро вызвать разочарование". Она показывает, что в финансовом отношении страну "нелегко поставить на колени".

Хольгер Цшепиц указывает, что объем валютных резервов, накопленных Россией в последнее время, составляет рекордные $600 млрд, и это при том, что цена на нефть "еще далека от старых высот", и против страны продолжают действовать санкции.

"Россия занимает пятое место по величине финансовых резервов в мире и шестое место — по величине государственного долга. Правительство не так уязвимо с геополитической точки зрения ", — цитирует Цшепиц независимого аналитика Macro-Advisory Криса Уифера.

По мнению Уифера, это объясняет, почему финансовые рынки относительно спокойно отреагировали на новую геополитическую напряженность (в связи с делом Навального — Прим. ред.): на валютных рынках рубль потерял "всего два процента" своей стоимости по отношению к доллару за последние два дня.

"Это очень умеренно для валюты развивающегося рынка", — полагает Уифер.

Фондовые биржи при этом упали примерно на четыре процента, продолжает он, а российские премии за риск на кредитных рынках резко выросли. Однако финансовые рынки оценивают вероятность банкротства страны всего в шесть процентов. Это намного ниже тех 30 процентов, которые фигурировали во время предыдущих кризисов, указывает Уифер.

Аналитик приходит к выводу, что Россия сегодня в экономическом плане выглядит гораздо лучше, чем в кризисы 2008 и 2014 годов.

Два "золотых" правила Путина

Когда в 2014 году Россия резко уменьшила свои резервы с $500 млрд в начале года до менее чем $400 млрд в июне, на Западе многие полагали, что Россия скоро будет разорена, говорит Уифер.

Но вышло иначе, потому что президент России твердо и последовательно придерживался двух принципов:

  1. Копить резервы.
  2. Не наращивать долги.

Так, в России был создан Фонд национального благосостояния (ФНБ), а когда цена на нефть резко упала, "Путин жестоко девальвировал рубль, чтобы доходы от продажи нефти в рублях резко не упали, и ввел так называемое "бюджетное финансовое правило", которое защищало от долгового взрыва" (нефтяные доходы выше 42$ за баррель перенаправляются в ФНБ — Прим. ред.).

Кроме того, "он приказал перераспределить валютные резервы из доллара в золото, чтобы стать более независимыми от Запада".

По словам аналитика, если в 2008 году доля золота в валютных резервах РФ составляла 2,2%, то в апреле 2015 года — 13,5%, а сегодня его стоимость выросла вдвое, и составляет чуть меньше 25 процентов.

Только с начала года национальная казна увеличилась на $47 млрд долларов, из которых около $38 млрд связаны с увеличением стоимости драгоценных металлов, указывает Уифер.

Ставка будет сделана на недовольство населения России

По мнению Хольгера Цшепица, эти запасы не могут в одночасье стать ликвидностью, и есть еще одна "загвоздка".

За такую накопительную макроэкономическую политику "частично приходилось платить населению", его благосостояние не росло, а даже падало.

И поэтому единственное давление, которое Запад может оказать на Россию — это вызывать "недовольство местного населения", сделал вывод Цшепиц.

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Темы крис уифер хольгер цшепиц владимир путин
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