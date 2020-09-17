"Не наживаться, а стратегически планировать"

Как российской власти противопоставить себя зарубежному давлению и заслужить общественное доверие? Свою версию предлагает директор аналитического центра "Стратег-PRO" Александр Ведруссов.

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Нужна ли госохрана российской оппозиции?

— Очень много явлений, на которые человечество, наверное, уже не может влиять. На этом фоне идеи социализма, наверное, были бы хороши. Но это просто такая мечта, теория. Если бы был Китай во всём мире, тогда бы, может, как-то это всё бы организовалось. А так у нас, по-моему, абсолютный хаос сейчас идёт.

— Говоря о социализме, мы подразумеваем не только социальные гарантии. Они могут быть даже в очень капиталистических государствах. В той же Скандинавии, например. Называть можно социал-демократией, как угодно. Кстати, в Китае режим называется не коммунизмом, а именно социализмом с китайской спецификой. Наверное, последняя подойдет не всем.

Сейчас, надо сказать, весь мир на таком уровне, что плановая экономика возможна без сбоев с товарами, которые были при СССР. Сейчас при наличии политической воли можно сделать так, чтобы ключевые отрасли принадлежали государству, и там была ставка не на прибыль любой ценой, а стратегическое планирование. Россия может это себе позволить. А нефтегазовый пирог будет проеден за несколько лет. Вон Турция нашла огромные запасы газа, уже обвалилась на 10% наша доля рынка в Евросоюзе. Да, есть "Сила Сибири" в Китае, но если мы думаем на этом нефтегазовом коньке проехать в течение ближайших 5-10 лет, то мы совершаем стратегическую ошибку.

Резервы надо использовать, чтобы заработал давно принятый закон о стратегическом планировании, чтобы люди раздали деньги в рамках безусловного базового дохода. У нас сейчас есть своя платежная система, и можно через нее сделать так, чтобы люди могли покупать только отечественные товары и услуги.

За счет китайского опыта переориентации на внутренний спрос можно и уровень жизни повысить, и стабильность государства тоже, поддержку народом власти. И мы не будем бояться белорусско-украинских сценариев и вообще тех, которые будут решаться не в стране.

Сейчас как раз время для таких радикальных действий, иначе — Хабаровск, Башкирия, вся страна. Там частный интерес перевешивает государственный, ошибки в системе, недовольство людей. И пусть власть признает хотя бы свои ошибки в плане оптимизации медицины, пенсионной реформы и всего прочего, и обеспечит на ближайшие годы и экономический рост, и экономическое и социальное благосостояние граждан. Всё это вполне решаемая задача.

— Было бы желание.

— Такого пока не видим, но надеемся, что появится накануне непосредственно транзита.

Люди не принимают тот прежний патернализм, который они ещё вчера принимали. Они уже не смотрят сквозь пальцы на фальсификацию в выборах. Они сквозь пальцы не смотрят на то, что они не могут мэра избрать. Они избрали губернатора, например, а его сажают.

От плановой экономики к доверию к власти?

— Даже еще до истории с коронавирусом я читала исследование то ли "Левада-Центра", то ли ВЦИОМа о том, что больше 50% россиян не доверяют власти и считают, что ее не интересуют их проблемы…

— Еще вчера гражданам были до лампочки все эти выборы, а сейчас они наконец-таки осознали, что от их способности влиять на формирование власти снизу доверху и зависит социальное благополучие. Система жесткой вертикали дает один сбой за другим, и когда они накопятся, их просто не получится купировать.

Зарплата мечты, запросы граждан не такие уж большие. Но они хотят увидеть, что власть заботится. Очень многие деньги ушли на финансирование и рефинансирование микрозаймов под бешеные проценты. В нормальном государстве у вас не будет никаких микрозаймов, а будет система госкредитования под низкий процент, чтобы человек понимал, что он завтра знает, какая у него будет ставка.

Он через год знает, какие у него будут условия ведения бизнеса. Он может в том числе планировать сколько он детей сможет родить и поставить на ноги в условиях, когда хотя бы на год, на два, на три, а лучше на пятилетку будет какая-то элементарная предсказуемость.

Всё это в рамках российского потенциала, тех резервов, которые мы накопили — была бы политическая воля. Особенно, подчеркну, в условиях возможного прихода Байдена к власти в США. Будет жёсткое вмешательство во внутренние дела в России. Будут работать против России и Китая.

Надо в этих условиях как минимум иметь базовую поддержку граждан. Без соответствующей социальной политики и без соответствующей низовой на местном уровне демократизации процессов (в плане институтов, в плане демократии) эту лояльность не обеспечить. Я надеюсь, что это в Кремле это должны понимать.

— Я, увы, не так оптимистична, потому что соцпомощь во время пандемии была больше крупному бизнесу, нежели мелкому и среднему. Семьям с детьми. Ну что там, 3 тысячи, 5 тысяч, 10 тысяч.

— Лиха беда начало. В данном случае — в позитиве.

Государство продемонстрировало, что нет какого-то психологического барьера против тех или иных форм дохода для граждан, который обусловлен не их вкладом в экономику, не тем, какие налогоплательщики, а тем, что они просто должны выжить в условиях пандемии. Особенно, если у них есть дети, которых, извините, содержать в современных российских условиях ой как недёшево.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев