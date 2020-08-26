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Автор Ирина Гусакова

Равняйся на Африку, где правила к воде для людей строже, чем в России

Экономика

Правила маркировки обычной воды в бутылках в России и других странах значительно отличаются. У нас принято скрывать от глаз потребителя информацию, которая позволяет сделать осознанный выбор. На бутылках в Африке, США, Китае пишут больше. 

В России вступил в силу новый технический регламент, переходный период был аж три года. Но проблему информирования покупателя о том, что им предлагают в бутылках, он, увы, не решил. Схитрить можно, например, с "обработанной" водой — умолчав о том, откуда эта вода берется. Мы изучили этикетки воды и правила в разных странах и выяснили, где отношения с потребителем строятся на доверии. Это, например, солнечная Намибия. На этикетке "БонАква" компании "Кока-Кола" указано, что вода получена из "публичной" системы распространения, то есть водопровода, и является "подработанной" ("prepared water").

Равняйся на Африку, где правила к воде для людей строже, чем в России. 409200.jpeg

На российской этикетке такой же воды написано "кристально чистый вкус". То есть в африканской стране права потребителя защищают более успешно нежели в России, позволяя практически вводить в заблуждение российского потребителя.

Равняйся на Африку, где правила к воде для людей строже, чем в России. 409201.jpeg

В США регулированием рынка бутилированной воды занимается федеральное Управление по безопасности пищевых продуктов (FDA) и власти штатов. Сами производители должны соответствовать требованиям надлежащих практик. Природная вода делится на:

  • артезианскую,
  • минеральную,
  • родниковую
  • и воду из скважины.

Обманывать потребителя в этой стране очень дорого — американцы склонны к сутяжничеству. Получить миллиардный коллективный иск — вот что дисциплинирует производителей. У нас так не принято. А жаль.

Напиток, получаемый путем обработки воды из системы водоснабжения, маркируется как "purified water" (очищенная вода) — эти слова наносятся на фронтальную часть этикетки. В описании, например, воды Aquafina указано, что она водопроводная.

Такие же данные и на этикетках этой воды, производимой в Канаде. Но там пошли еще дальше — указывают, из водопровода какого города взята вода. Если вы доверяете воде из Монреаля, это не значит, что захотите пить воду из крана в Торонто.

В Южной Африке та же ситуация: на этикетке простой воды Garnish написано — получена из "публичной" или "частной" системы водоснабжения. Аналогичная маркировка воды Fine Living в той же стране.

Новые правила маркировки воды были приняты в Китае в 2015 году. Там у очищенной воды источник ее получения тоже нужно указывать.

В Британии обработанная вода тоже "purified". Что интересно, там воду нельзя называть "чистой" и "органической". При этом нельзя и использовать слова, обозначения, оформление этикетки, названия брендов, которые могут ввести покупателя в заблуждение о том, что он покупает природную воду.

В России никто не напишет "очищенная", потому что можно не писать и ответственности для производителей от этого нет. А люди покупают воду, считая ее "кристально чистой" и не осознавая, что такая же вода течет у них дома из-под крана.

Выходит, что Россия, которая гонится за показателями социально-экономического развития как в Европе и США, все еще не готова к наведению порядка в такой чувствительной категории. Полумеры, как это обычно бывает, никаких кардинальных улучшений не дают. Итог один — покупателя обманывают.

Равняйся на Африку, где правила к воде для людей строже, чем в России. 409202.jpeg
США
Равняйся на Африку, где правила к воде для людей строже, чем в России. 409203.jpeg
ЮАР
Равняйся на Африку, где правила к воде для людей строже, чем в России. 409204.jpeg

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