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Автор Антон Куликов

Еще одно предупреждение: в Китае думают над ответом "грязной игре" США

Экономика

Противостояние Китая и США продолжается. Вашингтон последовательно вводит санкции против китайских компаний. В среду американский Минторг внес в черный список еще 24 китайские государственные компании.

Новые ограничения

Причиной стало подозрение в участии этих компаний в проведении насыпных работ в акватории Южно-Китайского моря, где между Китаем и рядом соседних государств существуют споры относительно островов. США, понятное дело, в этом споре не на стороне КНР.

Но наиболее сильный удар американцы нанесли по китайскому телекоммуникационному гиганту — компании Huawei. На прошлой неделе Министерство торговли США еще больше ограничило доступ Huawei к американским технологиям и программному обеспечению.

Чтобы Huawei не обошла экспортный контроль, еще 38 филиалов Huawei из 21 страны в были добавлены в список организаций, который ограничивает продажу ключевых американских технологий определенным китайским компаниям.

К слову сказать, в среде китайских экономистов и финансистов призывают готовиться к отключению от системы международных платежей SWIFT - частичному или полному. То есть настроения относительно быстрого решения проблем в отношениях между двумя странами, скажем так, пессимистичные.

Возможные — в теории — ответные меры

Разумеется, в Китае много рассуждают об ответных мерах. Вот, например, экономист Ли Даокуи, как сообщает гонконгское издание South China Morning Post, предложил использовать зависимость США от поставок китайских лекарственных препаратов.

По его словам, 90 процентов сырья для витаминов и антибиотиков, которые продаются в американских аптеках, производятся в Китае. И заменить их в краткосрочной перспективе американцы не в состоянии. А следовательно, рассуждает китайский экономист, если США осмелятся "играть грязно" (то есть продолжат попытки ограничений), то Китай может принять контрмеры.

Насколько серьезны эти угрозы? Надо заметить, что Ли Даокуи издание представляет как советника правительства Китая. Правда, он уже не впервые высказывает эту идеи. И оговаривается, что первым Пекин на такие меры не пойдет. То США приглашают одуматься.

Ранее звучали предположения, что Китай может ограничить или прекратить поставки редкоземельных металлов, которые чрезвычайно важны в современных высокотехнологичных производствах. На практике, впрочем, ничего такого не произошло.

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Темы санкции конфликт сша и китая
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