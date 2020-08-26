Осуждённый в России олигарх надеется на "иноземную" помощь

Что объединяет беглого олигарха Сергея Махлая и беглого экономиста Владислава Иноземцева? И почему Иноземцеву пришлось торговать именем и работать на посылках у находящегося в бегах осужденного преступника Махлая?

В последнее время дела у скрывающегося за рубежом олигарха Сергея Махлая идут все хуже. Год назад Комсомольский районный суд Тольятти заочно признал Махлая, основного владельца ПАО "Тольяттиазот", виновным в мошенничестве в особо крупном размере, приговорил к реальному сроку и обязал вернуть похищенные 87 млрд руб. ТоАЗу и его акционерам.

Приговор приговором, а возвращать тяжким трудом выведенные в офшоры миллиарды очень не хочется, и пока Махлай добровольно ничего не вернул. Между тем, 25 марта 2020 года Следственный комитет РФ возбудил против Махлая и нескольких его подручных новое уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем, с использованием служебного положения), а также по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) по эпизодам, относящимся к 2012-2019 гг. А в январе текущего года было возбуждено уголовное дело по факту попытки подкупа судей Верховного суда РФ по указанию Сергея Махлая в 2015 г.

Как сообщают СКАНДАЛЫ.Ру, Махлай же, уклоняясь от решений российских судов, решил обратиться в суды международные. Он обратился с исками против миноритарного акционера ТоАЗа, "Уралхима", которому российский суд присудил выплатить 10 млрд руб. компенсации, в суды Ирландии и США. Но и там его ждало разочарование: суд в Ирландии уже четыре года не может принять решение о том, подлежит ли дело рассмотрению в его юрисдикции, и иск от офшоров Махлая рассматривать по существу даже не начал. В США "Уралхим" через суд затребовал документы, проливающие свет на ранее неизвестные обстоятельства афер Махлая.

Все это, видимо, ввергло Махлая в нешуточную тревогу, если не сказать панику: перспектива возврата похищенного становится все более и более реальной. Поэтому в последние недели он спешно пытается замести следы и перепрятать похищенное: запущен процесс отмены публичного статуса ПАО "Тольяттиазот", что позволит отказаться от раскрытия информации о работе предприятия, а также банкротит свои подставные фирмы, на которые были записаны выведенные из ТоАЗа производственные комплексы, распродает другие российские активы.

Но при этом Махлай еще хочет остаться белым и пушистым. Он нанял, как считал, "известного экономиста" Владислава Иноземцева, который теперь без устали транслирует точку зрения Махлая в телеграм-каналах. Мол, это не Махлай украл, а у него украли, это не с него будут взыскивать ущерб по делу о мошенничестве, а он взыщет со всех, и документы, раскрытые в ходе разбирательств в США, якобы говорят не об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, а о полной невиновности Махлая.

Что характерно, Иноземцев, как и Махлай, уже несколько лет скрывается от правоохранительных органов и судебных приставов в США. Формально являясь экономистом, Иноземцев приобрел известность благодаря своим скандальным политическим заявлениям: референдум в Крыму был нелегитимен, Сибирь — колония России, а Владимир Путин — ставленник Китая. В 2012 г. Центральный районный суд г. Омска признал статью Иноземцева "Власть от бога — бог от власти" экстремистским материалом, хотя впоследствии решение было отменено.

Об экономических талантах Иноземцева лучше всего говорит тот факт, что 12 октября 2016 г. Арбитражный суд Московской области признал Иноземцева банкротом за невозврат долга в размере 598,6 млн руб. Иноземцев попросту "кинул" своих многочисленных кредиторов, включая бывшего друга Михаила Делягина, также неоднократно выступавшего в защиту разного рода сомнительных персонажей.

По данным ФССП РФ, на конец 2014 г. в отношении Иноземцева в производстве находилось более десятка исполнительных листов. По крайней мере в одном из эпизодов четко прослеживаются признаки кредитной аферы: Иноземцев с бывшей женой Мариной Латышевой пытались обанкротить принадлежащего им производителя товарного бетона "Темех-1", чтобы избежать выплаты долгов на сумму в 60 млн руб. В конце 2017 г. Иноземцева и Латышеву привлекли к субсидиарной ответственности, обязав выплатить 110 млн руб. кредиторам "Темеха-1".

Но Иноземцев решил не зацикливаться на неудачах и начать все с чистого листа. Так он оказался в США, судя по всему, в роли очередного "политического беженца". Но в крупнейшей экономике мира таланты "экономиста" Иноземцева почему-то оказались не востребованы. Во всяком случае, в США он пока не пытался провернуть нечто вроде схемы с "Темехом-1". Вот и пришлось торговать именем и работать на посылках у находящегося в бегах осужденного преступника Махлая.

Сейчас Махлай и Иноземцев наверняка рады, что находятся вне досягаемости для российских правоохранительных органов. Но радость их может оказаться недолгой. Махлай, очевидно убежден, что, совершая преступления в России и при этом находясь в США, он обеспечил свою полную безопасность. Но в США тоже есть прокуратура и суд. В 1970 году в США был принят специальный закон RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO Act) — закон о рэкетированных и коррумпированных организациях. Он разработан с целью преследования организаций, юрлиц, любых групп фактически объединенных людей, и предусматривает серьезные наказания. Именно с помощью этого закона за несколько десятилетий Америке удалось избавиться от многих руководителей и членов организованных преступных групп и мафиозных объединений.

Махлай, вероятно, уповает на то, что его собственные коррупционные преступления, легализацию и отмывание денег, а также факты уклонения от налогов в далекой России ему удастся скрыть от американского правосудия. Но что точно не ускользнет от внимания американских судов и налоговых органов, так это то, что Махлай, похоже, уклоняется от уплаты налогов и в США, поскольку зарегистрировал свои американские компании на Карибских офшорах, и доходы, получаемые им от ТоАЗа, не декларирует. И документы, которые сейчас раскрывают американские суды, это подтверждают. США известны тем, что поступают с коррупционерами и неплательщиками налогов довольно строго.

Для Иноземцева это тоже повод крепко задуматься. Что скажут американские власти, если обнаружится, что "экономист" получал от Махлая добытые коррупционными методами отмытые деньги? А платил ли он с них налоги американскому государству? Если против Махлая будет применен закон RICO, Иноземцев вполне может пойти за ним "паровозом" вместе с другими членами его группировки, помогавшими совершать и скрывать многочисленные преступления. Возможно, расплатиться с кредиторам "Темеха-1" для Иноземцева не было таким уж плохим вариантом?

Оригинал материала: СКАНДАЛЫ.ру