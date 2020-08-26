Осуждённый в России олигарх надеется на "иноземную" помощь

Что объединяет беглого олигарха Сергея Махлая и беглого экономиста Владислава Иноземцева? И почему Иноземцеву пришлось торговать именем и работать на посылках у находящегося в бегах осужденного преступника Махлая?
В последнее время дела у скрывающегося за рубежом олигарха Сергея Махлая идут все хуже. Год назад Комсомольский районный суд Тольятти заочно признал Махлая, основного владельца ПАО "Тольяттиазот", виновным в мошенничестве в особо крупном размере, приговорил к реальному сроку и обязал вернуть похищенные 87 млрд руб. ТоАЗу и его акционерам.
Приговор приговором, а возвращать тяжким трудом выведенные в офшоры миллиарды очень не хочется, и пока Махлай добровольно ничего не вернул. Между тем, 25 марта 2020 года Следственный комитет РФ возбудил против Махлая и нескольких его подручных новое уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем, с использованием служебного положения), а также по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) по эпизодам, относящимся к 2012-2019 гг. А в январе текущего года было возбуждено уголовное дело по факту попытки подкупа судей Верховного суда РФ по указанию Сергея Махлая в 2015 г.
Как сообщают СКАНДАЛЫ.Ру, Махлай же, уклоняясь от решений российских судов, решил обратиться в суды международные. Он обратился с исками против миноритарного акционера ТоАЗа, "Уралхима", которому российский суд присудил выплатить 10 млрд руб. компенсации, в суды Ирландии и США. Но и там его ждало разочарование: суд в Ирландии уже четыре года не может принять решение о том, подлежит ли дело рассмотрению в его юрисдикции, и иск от офшоров Махлая рассматривать по существу даже не начал. В США "Уралхим" через суд затребовал документы, проливающие свет на ранее неизвестные обстоятельства афер Махлая.
Но при этом Махлай еще хочет остаться белым и пушистым. Он нанял, как считал, "известного экономиста" Владислава Иноземцева, который теперь без устали транслирует точку зрения Махлая в телеграм-каналах. Мол, это не Махлай украл, а у него украли, это не с него будут взыскивать ущерб по делу о мошенничестве, а он взыщет со всех, и документы, раскрытые в ходе разбирательств в США, якобы говорят не об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, а о полной невиновности Махлая.
Что характерно, Иноземцев, как и Махлай, уже несколько лет скрывается от правоохранительных органов и судебных приставов в США. Формально являясь экономистом, Иноземцев приобрел известность благодаря своим скандальным политическим заявлениям: референдум в Крыму был нелегитимен, Сибирь — колония России, а
Об экономических талантах Иноземцева лучше всего говорит тот факт, что 12 октября 2016 г. Арбитражный суд Московской области признал Иноземцева банкротом за невозврат долга в размере 598,6 млн руб. Иноземцев попросту "кинул" своих многочисленных кредиторов, включая бывшего друга Михаила Делягина, также неоднократно выступавшего в защиту разного рода сомнительных персонажей.
По данным ФССП РФ, на конец 2014 г. в отношении Иноземцева в производстве находилось более десятка исполнительных листов. По крайней мере в одном из эпизодов четко прослеживаются признаки кредитной аферы: Иноземцев с бывшей женой Мариной Латышевой пытались обанкротить принадлежащего им производителя товарного бетона "Темех-1", чтобы избежать выплаты долгов на сумму в 60 млн руб. В конце 2017 г. Иноземцева и Латышеву привлекли к субсидиарной ответственности, обязав выплатить 110 млн руб. кредиторам "Темеха-1".
Но Иноземцев решил не зацикливаться на неудачах и начать все с чистого листа. Так он оказался в США, судя по всему, в роли очередного "политического беженца". Но в крупнейшей
Сейчас Махлай и Иноземцев наверняка рады, что находятся вне досягаемости для российских правоохранительных органов. Но радость их может оказаться недолгой. Махлай, очевидно убежден, что, совершая преступления в России и при этом находясь в США, он обеспечил свою полную безопасность. Но в США тоже есть прокуратура и суд. В 1970 году в США был принят специальный закон RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO Act) — закон о рэкетированных и коррумпированных организациях. Он разработан с целью преследования организаций, юрлиц, любых групп фактически объединенных людей, и предусматривает серьезные наказания. Именно с помощью этого закона за несколько десятилетий Америке удалось избавиться от многих руководителей и членов организованных преступных групп и мафиозных объединений.
Махлай, вероятно, уповает на то, что его собственные коррупционные преступления, легализацию и отмывание денег, а также факты уклонения от налогов в далекой России ему удастся скрыть от американского правосудия. Но что точно не ускользнет от внимания американских судов и налоговых органов, так это то, что Махлай, похоже, уклоняется от уплаты налогов и в США, поскольку зарегистрировал свои американские компании на Карибских офшорах, и доходы, получаемые им от ТоАЗа, не декларирует. И документы, которые сейчас раскрывают американские суды, это подтверждают. США известны тем, что поступают с коррупционерами и неплательщиками налогов довольно строго.
Для Иноземцева это тоже повод крепко задуматься. Что скажут американские власти, если обнаружится, что "экономист" получал от Махлая добытые коррупционными методами отмытые деньги? А платил ли он с них налоги американскому государству? Если против Махлая будет применен закон RICO, Иноземцев вполне может пойти за ним "паровозом" вместе с другими членами его группировки, помогавшими совершать и скрывать многочисленные преступления. Возможно, расплатиться с кредиторам "Темеха-1" для Иноземцева не было таким уж плохим вариантом?
Оригинал материала: СКАНДАЛЫ.ру
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