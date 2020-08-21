Двойной кризис вызывал рост преступности

В России кривая преступности поползла вверх. Виной тому коронавирусный и нефтяной кризис, нестабильность крайне негативно повлияла на динамику правонарушений. Что ждет страну в ближайшем будущем?

Как пишет у себя в телеграм-канале "Толкователь", статистика по выразительному городу (в данном случае — Омску) показывает, что "резко выросла статистика тяжких преступлений — почти на 26%".

В марте-июле 2020 года их зафиксировано 2700, в прошлом году — 2143.

Число преступлений средней тяжести увеличилось на 3,7%.

Преступлений небольшой тяжести, наоборот, снизилось на 10,8%".

В свою очередь, психотерапевты объясняют причины:

"Сейчас такое время, когда люди испытывают тревогу. И если к стрессу человек может приспособиться, то сейчас у нас ситуация неопределенности. Это порождает физиологические реакции. В первую очередь, тревожность, панические атаки (обсессивно-компульсивные расстройства выросли на 40%). Это говорит о том, что у людей произошел срыв адаптации. У наших пациентов будут обострения. Социопаты и психопаты тоже активизируются. А они отличаются, например, от шизофреников, тем, что их на улице сложно вычислить".

(Психиатры) Дмитрий Гусев и Григорий Овцов также полагают, что в обществе происходит накопление агрессии в ответ на чувства бессилия и беспомощности, которые порождает обстановка в стране.

К кризису, падению доходов, страху потерять работу добавляются абсурдные ситуации, которые люди не могут для себя объяснить (людей без масок штрафуют на остановках, в то же время проводятся праздники и салюты, ездят переполненные автобусы и т. д.), что вызывает у жителей выученную беспомощность.

При этом стоит отметить, что кризис ударил не только по обывателям — пострадали даже крупные банки. Не так давно глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщала, что по итогам весенней самоизоляции прибыль банкстеров обрушилась почти в 200 раз, однако, ситуация якобы "пока не пугающая".

После этого, Минфин впервые за несколько лет не раскрыл долю дефицита бюджета в ВВП.

В телеграм-канале "Банкста" по этому поводу пишут, что "существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика. Когда реальность столь ужасна, что сову на глобус уже не натянешь — цифры просто перестают публиковать или делают вид, что "так и надо", это, мол новая нормальность.

В связи с этим, чего ждать от экономики ясно не до конца — цифр нет или им трудно верить. Сами пострадавшие "от бизнеса" зачастую тоже доверия не внушают.

Тут надо понимать, что у страха глаза велики — бизнес, потерявший 20% выручки, будет просить о льготах и поддержке громче тех, кто потерял вообще все. (Потому что те, кто потерял все — уже ушли за пособием по безработице и на биржу труда и не отсвечивают в медиапространстве).

Так что реальный счет в партии "экономика и бизнес против ковида" ясен не до конца: с одной стороны, вымерли рестораны, отели, бьюти-индустрия. С другой стороны, парикмахерская — не завод; ее всегда можно сравнительно дешево запустить с нуля, "когда все кончится".

В этой связи интересным свидетельством эпохи представляется статья "Какому бизнесу в России пришел конец, а кому можно еще побарахтаться? " в блоге небезызвестного Артемия Лебедева.

В статье у 15 предпринимателей (реальный малый и средний бизнес) рассказывают о своем бизнесе в сентябре 2019 — тогда тоже можно было говорить о кризисе, "налоги растут" и снижении покупательской способности. До ковида и карантина было еще полгода".