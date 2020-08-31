Деофшоризация грядёт?..

Россия закрывает налоговые лазейки. Уведомления российского Министерства финансов о денонсации соглашений об исключении двойного налогообложения (СИДН) получили Кипр, Мальта, Люксембург и Нидерланды. Россия намерена остановить отток капиталов за рубеж, сделав его невыгодным. Никосия уже согласилась на предложения Москвы, остальным тоже придется. Это — тактическое решение, вызванное текущими потребностями российского бюджета или часть долгосрочной стратегии? Какая финансовая политика будет проводиться дальше? На эти и другие вопросы политолога Игоря Шатрова в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" ответил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Читайте начало интервью:

— Василий, какая выгода у мировой финансовой элиты от того, что существуют офшоры?

— Инвестиции. В мире произошло разделение экономики, промышленность осталась в странах, которые было принято называть полупериферийными. Сюда относят и нашу страну, и Китай, и Индию, хотя они — на самом деле не такие уж и периферийные, они оказались самостоятельными игроками.

А выгода была очень простая, потому что существовали правила Вашингтонского консенсуса. Эта игра началась еще в 1973 году, когда упали мировые цены на нефть. Обрушивали мировые цены на нефть государства, которые чаще всего были американскими партнерами. Хотя они этого и не хотели, а нечаянно сделали. В результате компромиссом стала торговля за доллары.

Глобальная экономическая игра

В конце 70-х — начале 80-х годов большая игра уже пошла вовсю. Было показано, что деньги в безопасности, согласно одному из принципов Вашингтонского консенсуса. Когда деньги становятся долларами, находятся в законном офшоре, они приобретают законный характер. То есть — вы можете награбить в своей стране рубли или гривны.

— И превратить их на Кипре в доллары.

— Да, превратили их в евро или доллары, и с этого момента это — уже законные денежные знаки, а вы — честный предприниматель. А если вы купили гражданство Мальты, например, то вы — совсем уж честный, никто не задает вопросов, откуда деньги, в точности по формуле Флавия Веспасиана: "деньги не пахнут".

— Получается — снятие сливок с национальных экономик.

— Да — изъятие финансовых ресурсов этих экономик. Эти экономики, постоянно создавая материальные продукты и продавая их на мировом рынке, прежде всего на Западе, получают в ответ денежный поток, а этот денежный поток берет и возвращается обратно на Запад.

Вот в этом и был смысл долларовой торговли нефтью. — Полученные арабскими поставщиками нефти доллары возвращались от них обратно в американские банки.

— Получается, что в национальных экономиках остается значительно меньше денег, чем они зарабатывают. От них постоянно уходит поток денег, они не имеют возможности их аккумулировать и создать какие-то новые производства и ценности.

— Там постоянно ждут, когда же к ним придут иностранные инвестиции, а их собственные денежные капиталы уплывают от них перманентно. Вот в этом и состояла сделка с элитами этих стран олигархов других стран.

Но этот формат теперь устарел, и самое главное, что он вступил в конфликт с высшей бюрократией России. Эти шаги предпринимаются с самого-самого верха после тех изменений, которые у нас начались в январе: замена кабинета, конституционная реформа, социально-патриотические сдвиги.

— О деофшоризации говорят уже не первый год.

— Конечно, говорят и не прекращают говорить, и все говорят, но говорить-то можно бесконечно, а чтобы какие-то шаги предпринимать, нужны определенные условия. И вот у нас эти условия, видимо, в верхах сложились, поэтому такие шаги были предприняты.

Поворот финансовых рек

Сперва — удар по Кипру: 15-процентный налог, потом — это ультимативное требование всем офшорам принять новые правила игры. И приняли они правила игры. Я думаю, что все равно эти правила нужно будет через какое-то время менять, ужесточать, для того чтобы капиталы вернулись в Россию. Но нужно сделать очевидным, что выгоднее быть в российской юрисдикции в этом качающемся мире.

— Только ли Россия занимается такими вещами, одна ли Россия сейчас отстаивает свою финансовую самостоятельность? Китай, солнце которого взошло над миром, наверное, тоже намерен возвращать выведенные средства на историческую родину.

— Китай не допускал такой ситуации в настолько крайних формах, как мы. Поэтому для него это и не настолько актуально. Давайте возьмем группу БРИКС, это — как бы львы будущего. ​​​​​​​

Бразилия не занимались. А потом в Бразилии произошел государственный переворот, к власти пришел проамериканский президент. Ну и зачем проамериканскому президенту с офшорами бороться?…

Индия. Не могу сказать точно, что там делается, но в принципе, я думаю, что у Индии с накоплением все лучше, чем у нас, и они меньше были зависимы от офшоров. А Китай сразу не позволил своим бизнесменам пойти по этому пути.

Наши люди, у которых есть средства в офшорах, возможно, теперь будут возвращать средства не сразу в Россию в чистом виде, а сперва — в чистые зоны, такие экономические районы, которые мы только-только создаем в Калининграде, на острове Русский. Сейчас политика в этом отношении политика пока — осторожная, но она, несомненно, будет продолжаться.

Назад пути не будет, просто будут маленькие шаги вперед. Будет примерно также, как и с налогами в Российской Федерации. Мы не получим сразу прогрессивный налог со шкалой, как во Франции. Видимо, мы будем двигаться к этому очень медленно, постепенно, но будем.

Беседовала Игорь Шатров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев