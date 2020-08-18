Вчера и сегодня: возможно ли повторение в России дефолта 1998 года?

22 года назад в России разразился один из самых тяжелых экономических кризисов. С той поры в нашей стране возникла своего рода традиция — к очередной годовщине дефолта 1998 года проводить исследования, которые призваны подтвердить, почему повторение подобного если и не невозможно, то крайне маловероятно.

"Твердо и четко"

Напомним, что за три дня до объявления дефолта тогдашний президент России Борис Ельцин "твердо и четко" заявлял, что никакой девальвации не будет. А 17 августа правительство и Центробанк заявили о техническом дефолте по основным видам государственных ценных бумаг и о переходе к плавающему курсу рубля.

События августа 1998 года стали тяжелейшим испытанием и для российской политической системы, и для экономики страны. Хотя, в общем, это был отнюдь не первый кризис в 1990-х годах, но едва ли сей факт можно считать утешением.

Вчера и сегодня

В 2020 году как мировая, так и российская экономика вновь столкнулись с кризисом, который в начале года мало кто предполагал. Точнее сказать, мало кто предполагал, что причиной кризиса будет пандемия коронавируса. Прогнозов об уже свершившихся и грядущих бедах хоть отбавляй. Ну и разумеется, как не сравнить нынешнюю ситуацию в экономике России с той, что была 22 года назад.

Исследование провели эксперты Высшей школы экономики. И вывод их оптимистичен: "Близкий дефолт не просматривается". Хотя, конечно, возникает вопрос — а что со среднесрочной или долгосрочной перспективой?

Эксперты констатировали, что и в 1998 году, и в 2020 году российская и мировая экономика столкнулась с кризисом, в том числе снижением цен на энергоносители.

"Но нынешняя экономическая ситуация существенно отличается от того, что было двадцать два года назад. Главные отличия — наличие у правительства и Центробанка значительных резервов и низкий уровень госдолга", — говорится в исследовании.

По данным Центробанка, на начало 1998 года совокупный внешний долг составлял 182,9 миллиарда долларов, из которых 147,7 миллиарда долларов приходилось на государство. На 1 июля 2020 года внешний госдолг составлял 65,5 миллиарда долларов, при совокупном долге в 477,3 миллиарда долларов. Но при этом на 7 августа 1998 года в золотовалютных резервах российского ЦБ было 17 миллиардов долларов, а на тот же день 22 года спустя — 600,7 миллиарда долларов.

А вот теперь о среднесрочной перспективе. Здесь дела обстоят так: "Госдолг в России ниже, чем по группе развитых стран и целого ряда развивающихся государств. Ничего не указывает на опасный уровень этого долга и объявление дефолта. Если речь идет именно о госдолге, то после того, что было в конце 1990-х Минфин выдерживает стратегию на сохранение низкого уровня госдолга и безопасного соотношения его к ВВП".

Ну и еще немного цифр из исследования:

нынешний российский внутренний госдолг (на 1 августа 2020 года) — 10,7 триллиона рублей (примерно 10% ВВП);

внешний долг в пересчете на рубли составляет 3,7 триллиона рублей (на 1 июля);

долги регионов и муниципалитетов — 2,5 триллиона рублей.

В совокупности это около 17 триллионов рублей, или 15% ВВП. При критическим для экономики уровнем долга считается соотношение долга к ВВП в 60%, для развивающихся стран это около 40%.

Разумеется, все эти выкладки едва ли послужат большим подспорьем в повседневной жизни. Хотя и отрадно осознавать, что с соотношением долга к ВВП в России дела обстоят хорошо.