Беднеющих россиян ждут новые увольнения

Банки рискуют потерять свои доходы, так как у россиян заканчиваются деньги. Сограждане все чаще предпочитают экономить.

Эксперты отмечают, что после небольшого роста расходов, связанного с отложенным спросом, россияне стали намного прижимистей. Экономия на потреблении вызвана рекордным падением доходов россиян и приводит к снижение доходов банков и ритейлеров.

Как писали в телеграм-канале "РынкиДеньгиВласть", на прошлой неделе объем повседневных расходов в России снизился на 10.3% к прошлой неделе и достиг 3943 руб. Год к году расходы снизились на 6.9%. Расходы недели с 3 по 9 августа оказались ниже среднего значения за последний год на 12.5% и упали на 6.9% г/г.

Таким образом, сильная экономия россиян логично вытекает из рекордного снижения доходов населения и риска возникновения второй волны коронавируса, которая только ухудшит ситуацию.

На этом фоне закредитованность физических лиц достигла своего рекордного значения, а платежеспособность населения упала.

У банков растет риск невозвратов и снижаются комиссионные доходы. Пузырь потребкредитования продолжает раздуваться. Под ударом находятся все ритейлеры из-за снижения спроса, считают сетевые аналитики.

К тому же, экономия населения на товарах сильнее всего бьет по фэшн-индустрии и прочим непродовольственным ритейлерам.

Экономия приводит к снижению среднего чека, снижению маржинальности из-за роста покупок дешевых товаров. Все это давит на финансовые результаты ритейлеров, подытожили авторы канала.

Что характерно, Россию также ждёт рост "белых" сокращений персонала. По данным Минтруда, больше всего сокращений персонала проведут торговля, бытовое обслуживания, административная и сервисная работа, услуги и транспорт. Работу могут потерять минимум 0.7% трудящихся, что составляет примерно 220 тыс. человек

Правда в Минтруде РФ оговорились, что оценивать они могут только "белые" сокращения на крупных предприятиях. Большинство же пострадавших приходится на малый и средний бизнес (МСБ). Здесь людей редко сокращают, предпочитая "расходиться по соглашению сторон". Потерять работу в этом случае могут ещё почти 500 тыс. человек.

Эксперты также считают, что во многом технические сокращения включают в себя перемену названий отделов. Но при данных обстоятельствах реструктуризации и реорганизации бизнеса мало кто затевает. Чаще всего под техническими сокращениями скрываются реальные, так что их учитывать тоже придется.

Пик потери работы в теневой занятости (без заключения трудового договора) пришелся на апрель и май. Тогда работу потеряли почти 30% россиян или более 50% мигрантов.

Сейчас динамика снижения занятости немного снизилась. Но произошло это преимущественно за счёт снижения доходов: люди предпочитают сохранять рабочее место с сокращением заработка вместо увольнения.

Можно говорить, что по крайней мере каждый 5-й работник лишился работы и минимум 30% вынуждены выполнять те же обязанности за меньшую зарплату.

Соответственно, работу могут потерять от 0,72 млн до 1,2 млн человек в дополнении к уже 3,3 млн. официальных безработных. Нужно учитывать еще минимум 1 млн. скрытых безработных "новой волны", которые не встают на учет в качестве безработного, предпочитая обеспечивать себя случайными заработками.

Сравнивая с прошлым годом, можно сделать вывод, что показатель безработицы на начало августа уже вырос в почти 4 раза и вырастет в 7 раз к середине осени. Есть надежда на рост экономики, но многие эксперты осторожны в оценке большого прогресса.

Что касается мигрантов, то их потери по работе вообще поддаются точной оценке. Они в основном заняты решением вопроса, как им попасть домой, а не поисками работы.

"Люди вынуждены соглашаться на ущемление своих трудовых прав и лишаться социальных гарантий ради сохранения хоть какой работы. Если претензии Минтруда дойдут и сюда, то работы лишится ещё больше людей.

Ранее в Минтруде заявляли, что потерявших работу трудоустроят на объекты благоустройства, коммунального хозяйства и озеленения. Эти направления традиционно оккупированы мигрантами.

"Мысль о перспективе работать в режиме раба большинство россиян не устраивает, и они соглашаются на любые условия работодателя"., резюмировали аналитики телеграм-канала "Мэйдэй.Хроника пикирования".