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Автор Усам Оздемиров

Дотации регионам не решили проблему неравенства

Экономика

Вокруг темы межбюджетных отношений и дотаций регионам сломано немало копий, но она и сегодня далеко не исчерпана. Из года в год стабильно одни регионы выступают в роли доноров, а другие слывут проедателями трансфертов из федерального центра. Причём ситуация в лучшую сторону не меняется, несмотря на определенные усилия властей, направленные на бюджетное выравнивание регионов и снижение их дотационности.

Согласно докладу Всемирного банка под названием "На пути к новому общественному договору", Россия входит в тройку лидеров по неравенству регионов внутри страны среди государств Европы и Центральной Азии и даже опережает крупные страны с развивающейся экономикой, такие как Индия, Китай и Бразилия. Курс развития страны формировался под воздействием суровых климатических условий, сосредоточения природных ресурсов в периферийных регионах и политики по перемещению на восток трудовых ресурсов и капитала.

"В результате экономическая структура физически распределилась по всей территории страны, — отмечают экономисты Всемирного банка, — но оказалась неэффективна и искажена".

Домохозяйства в одних регионах имеют уровень жизни, как в Сингапуре, а в других — ближе к Гондурасу. Если в богатом полезными ископаемыми Татарстане и в крупных мегаполисах доля бедных меньше 10%, то в беднейших регионах Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока она может доходить до 40%. Как отмечают эксперты, бедные субъекты РФ сильно зависят от федеральных бюджетных трансфертов, но кризис, возникший из-за санкций и падения цен на нефть, показал, что такая политика мешает им развиваться.

Дотации регионам от федерального центра в 2018 году превысили 1 трлн рублей. Особенностью этого года было, что те или иные дотации получили все российские регионы, даже такие богатые, как Москва и Тюменская область. Часть дотаций идёт на обеспечение сбалансированности бюджетов, которое управляется в "ручном режиме", и другая часть — на выравнивание бюджетной обеспеченности и рассчитывается по специальной формуле. При расчёте используются два ключевых показателя — индекс налогового потенциала региона и индекс бюджетных расходов. А ещё есть субсидии, субвенции и иные трансферты. Особенностью 2019 года является снижение уровня дотаций при росте субсидий и других целевых трансфертов для финансирования национальных проектов. Говоря о самодостаточности регионов, если в 2018 году собственные доходы составляли в среднем 82,5% доходов консолидированных бюджетов, то в 2019 они снизились до 81%.

Как 13 субъектов 72 региона прокормили

В течение длительного периода — с 2014 по 2019 год — 72 региона стабильно получают дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. В первую пятерку входят (в порядке убывания) Дагестан, Якутия, Камчатка, Чеченская республика и Алтайский край. Соответственно, недотационными являются 13 регионов, а главными донорами считаются богатые нефтью Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, республика Татарстан и города федерального значения Москва и Санкт-Петербург. В общем-то их с полным правом можно назвать бюджетообразующими регионами, так как они дают более половины всех налоговых сборов. Хотя это вполне объяснимый факт: ведь у одних хорошая нефтяная "подпитка", а другие отмечены высокой концентрацией и диверсификацией крупного бизнеса.

По мнению профессора географического факультета МГУ Натальи Зубаревич, представление о том, что 13 регионов-доноров зарабатывают деньги для остальных 72, неправильно. К донорам принято относить тех, кто не получает из центра дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности. А она составляет лишь треть из всех трансфертов из федерального бюджета. При этом все регионы без исключения могут получать различные субсидии и субвенции или средства, которые федеральные министерства направляют из своих бюджетов напрямую. Таким образом, точно учесть все эти финансовые потоки довольно сложно.

Инвестиции идут к богатым и умным

Для понимания неравенства в развитии регионов и резких различий в уровне их самодостаточности важно учитывать особенности нашей налоговой системы и проблемы с занятостью населения. Главными источниками поступлений в федеральную казну являются налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и косвенные налоги: НДС, налоговые пошлины и акцизы. Их проще собрать, чем прямые налоги, которые в основном формируют бюджеты регионов и муниципалитетов — НДФЛ, налоги на прибыль и на имущество. Благодаря НДПИ нефтегазодобывающие ХМАО и ЯНАО с общей численностью населения 1,2 млн человек (меньше 1% населения России) платят более 30% всех налогов, поступающих в федеральный бюджет с территорий. Столица нашей Родины Москва, где сконцентрированы население (12,7 млн человек), капиталы, чиновничество, бизнес, штаб-квартиры крупных корпораций, даёт в разные годы от 12 до 15%. Если взять только налог на прибыль (17% со ставки в 20% идут в регионы), то больше всего поступлений с него в бюджет обеспечивают не тюменские севера, а Москва — где-то 27-28%.

В ряде российских регионов безработица превышает 10%. Среди них республика Тыва, Алтайский край и республики Северного Кавказа. Антирекорд Ингушетии составляет 26%! Трудно ожидать больших объёмов налоговых сборов в тех субъектах федерации, где отсталая экономика, не развитый малый и средний бизнес, проблемы с занятостью. Нет прибыли предприятий, нет доходов физических лиц — значит и налогам неоткуда взяться.

Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков объясняет высокий уровень безработицы в СКФО низким инвестиционным климатом. А он во многом зависит от политической ситуации, от руководства регионов, от того, какую они проводят политику, какие делают декларации по поводу социально-экономической сферы жизни. Всё это не может не сказываться на настроениях и поведении инвесторов. Государственные средства туда поступают в достаточном количестве, а частный капитал — нет.

По мнению Александра Щербакова, у частных инвесторов есть опасения, что "там нет соответственного качества человеческого капитала, нет уверенности, что инвестиции там встретят достойное применение, для этого нужны высококвалифицированные работники, а с ними могут быть проблемы".

Вообще, профессор Щербаков придерживается той теории, что трудоспособные жители северокавказских республик стремятся сохранить за собой статус безработных ради пособий как "весьма значимого дохода" и развивают дополнительную теневую занятость, чтобы жить было совсем хорошо. Правда, в этом вопросе противоположного мнения придерживается профессор Наталья Зубаревич.

В одном из недавних интервью СМИ она сказала: "В спокойные времена у нас разница между общей безработицей и зарегистрированной составляет четыре раза, потому что в России феерически низкое пособие по безработице — от 1,5 до 4,5 тысяч рублей. И очень многие за ним просто не ходили, потому что надо собирать кучу бумаг. Идти за полуторатысячами как-то совсем неинтересно".

Лечить не симптомы, а болезнь

Повышение инвестиционной привлекательности регионов не случится по мановению волшебной палочки. Есть целый ряд условий, ему предшествующих. Например, наведение порядка в системе финансовой помощи центра регионам. Многие виды трансфертов распределяются вручную, как заблагорассудится федеральному ведомству. Их выделение диктует не экономическая логика, а геополитические соображения или лоббистские способности регионов. Без пересмотра государственной политики, направленной на рост экономически отсталых регионов и повышение их бюджетной самодостаточности, ситуацию к лучшему не переломить.

По мнению автора работы "Россия: территория неравенства", историка Сергея Ларионова, корни колоссального неравенства межу регионами уходят в сложившуюся в России модель периферийного капитализма, основанную на экспорте минерального сырья.

"Главная беда не в том, что федеральное правительство забирает у регионов слишком много средств, — считает эксперт, — а в том, что у многих просто нечего брать".

На это накладывается политика бюджетной экономии и урезания социальных расходов, которая больнее всего бьёт по самым бедным землям. Для снижения остроты проблемы государство перераспределяет часть средств, что не может лечить саму болезнь, а лишь смягчить её симптомы. У регионов должны возникнуть стимулы для повышения своей налоговой базы вместо конкуренции за федеральные ресурсы.

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Темы регионы дотации экономика россии
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