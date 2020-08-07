Александр Захаров: Минфин ввел Путина в заблуждение по офшорам

Повышение налога на дивиденды в иностранных офшорах не является своевременной мерой, Минфин ввел в заблуждение президента Владимира Путина, считает эксперт Александр Захаров.

В след за Кипром Россия пересматривает налоговое соглашение с Нидерландами

Минфин начал пересматривать отношения с офшорами

Российское ведомство предложило Минфину Нидерландов пересмотреть Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) и ввести налог на дивиденды в размере 15%. Ранее такое же предложение было направлено Кипру, Мальте и Люксембургу. Переговоры с Кипром закончились безрезультатно и 3 августа Россия объявила о денонсации договора.

Считается, что существующая ставка налога около 5% -10 % в иностранных офшорах позволяла российским компаниям с офшорной регистрацией выводить прибыль, почти не платя налоги в РФ. Например, это касается компаний "Яндекс", "Связной" и X5 Retail Group, которые работали через Нидерланды.

Опоздали лет на десять

Как сказал "Правде.Ру" партнер Paragon Advice Group, советник налоговой службы первого ранга, кандидат юридических наук Александр Захаров, это не своевременная мера, потому что у компаний в текущем году отсутствует прибыль.

"Если говорить о статистике ЦБ, то у нас отрицательное сальдо с Нидерландами по дивидендам. То есть, в Нидерланды вообще уже деньги не идут. А на Кипр то, что выплачивается, выплачивается уже 5 лет по 15%, то есть по той ставке, по которой предлагается реализовывать соглашение. Смысла ни технического характера, ни экономического не существует", — сказал Александр Захаров. "Так бороться надо было, конечно, лет 10 назад. Но тогда речь стояла о другом: как эту прибыль вывести и аккумулировать", — отметил эксперт.

Для чего повышается налог на дивиденды

С точки зрения Александра Захарова сейчас это делается для того, чтобы заставить всех, кто зарегистрирован в иностранных холдинговых юрисдикциях, перерегистрироваться в российских офшорах, так называемых "специальных административных районах" (САР): Октябрьский и на Дальнем Востоке.

Эксперт сомневается, что мера даст возможность получать деньги на лечение детей, как заявлено в распоряжении президента России, так как "функционирование и наполнение доходов САР идет не в федеральный бюджет, а в бюджет субъектов Российской Федерации, и оно очень минимально с учетом тех льгот, которые предоставляются".

По его словам, существующая норма Налогового кодекса позволяет учитывать уплаченные россиянами налоги за рубежом, против их налоговых обязательств в России.

"Простой пример: если на Кипре вы уплачиваете налог 12,5%, то есть налог на прибыль, то в России вам нужно доплатить всего 0,5% до 13% — всё. И Соглашение об избежании совершенно не нужно. Его не нужно ломать, не нужно устраивать себе каникулы за счет бюджета налогоплательщиков. Я имею в виду Минфин, представители которого туда собирается полететь 10-11-го числа. Зачем туда лететь, если вы начали денонсацию? За счет налогоплательщиков 2 недели в карантине на Кипре посидеть в отеле?", — отметил Александр Захаров.

Минфин ввел Путина в заблуждение

По его словам, российские офшоры создавали " конкретные персонажи" под руководством бывшего министра экономического развития (Максима) Орешкина", и эксперт не исключает, что Орешкин, как помощник президента, "донес соответствующим образом информацию президенту, которая была громогласно выдана в период карантина".

"Владимира Путина ввели в заблуждение относительно целей, которые реализуются в рамках данных процедур со стороны Минфина и "известных консультантов", — сказал Александр Захаров. "В этот период другие повестки международного плана было сложно реализовать. А тут вроде как политическое решение типа покажем всему миру зубы", — добавил он.

По мнению Александра Захарова, санкции против известных российских людей и предпринимателей, которые поддерживают нынешний курс, давно уже вынудили "все капиталы и управление вернуться в Россию в большинстве случаев", а многим "даже известным предпринимателям даже счета в иностранных банках не откроют".

"Те деньги, которые работали на вывоз после ельцинской реформы, эти деньги уже в России, потому что иначе их арестуют, заберут, потому что по ним нельзя объясниться о происхождении и порядке формирования как в Великобритании, так и в Европе. А США мало того, что еще могут забрать, а еще на нелегально заработанные или легализованные деньги вы заплатите налоги. Какой вывод капитала? Что выводить? Прибыли нет. Доходов нет. А что делать? Требовать, чтобы регистрировались в специальных административных районах? А зачем?", — сказал Александр Захаров.

Он добавил, что в ближайшем будущем режим САР будет проверяться Группой разработки мер по противодействию отмыванию денежных средств и финансироваванию терроризма (Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), что вследствие может принести существенные расходы на вынужденное изменение статуса всем переехавшим в САР иностранным компаниям, контролируемым российскими налоговыми резидентами и иными лицами.

По данным ЦБ, в 2019 году в Россию из Нидерландов пришли $3,1 млрд прямых инвестиций, а показатель инвестиций из России в Нидерланды оказался отрицательным (-$70 млн), то есть российские инвесторы на чистой основе вывели из Голландии $70 млн. Действующее соглашение с Нидерландами предусматривает льготную ставку 5% на дивиденды.

Президент Владимир Путин поручил пересмотреть налоговые соглашения с "транзитными" странами и разорвать договоренности с теми, кто не пойдет на изменения. Дополнительные доходы должны направить на выплаты семьям с детьми, безработным и временно нетрудоспособным гражданам.

Минфин Кипра планирует провести последний раунд переговоров 10 и 11 августа, делегацию Кипра возглавит министр финансов Константинос Петридис.

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