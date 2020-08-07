Повышение налога на дивиденды в иностранных офшорах не является своевременной мерой, Минфин ввел в заблуждение президента Владимира Путина, считает эксперт Александр Захаров.
Российское ведомство предложило Минфину Нидерландов пересмотреть Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) и ввести налог на дивиденды в размере 15%. Ранее такое же предложение было направлено Кипру, Мальте и Люксембургу. Переговоры с Кипром закончились безрезультатно и 3 августа Россия объявила о денонсации договора.
Считается, что существующая ставка налога около 5% -10 % в иностранных офшорах позволяла российским компаниям с офшорной регистрацией выводить прибыль, почти не платя налоги в РФ. Например, это касается компаний "Яндекс", "Связной" и X5 Retail Group, которые работали через Нидерланды.
Как сказал "Правде.Ру" партнер Paragon Advice Group, советник налоговой службы первого ранга, кандидат юридических наук Александр Захаров, это не своевременная мера, потому что у компаний в текущем году отсутствует прибыль.
"Если говорить о статистике ЦБ, то у нас отрицательное сальдо с Нидерландами по дивидендам. То есть, в Нидерланды вообще уже деньги не идут. А на Кипр то, что выплачивается, выплачивается уже 5 лет по 15%, то есть по той ставке, по которой предлагается реализовывать соглашение. Смысла ни технического характера, ни экономического не существует", — сказал Александр Захаров.
"Так бороться надо было, конечно, лет 10 назад. Но тогда речь стояла о другом: как эту прибыль вывести и аккумулировать", — отметил эксперт.
С точки зрения Александра Захарова сейчас это делается для того, чтобы заставить всех, кто зарегистрирован в иностранных холдинговых юрисдикциях, перерегистрироваться в российских офшорах, так называемых "специальных административных районах" (САР): Октябрьский и на Дальнем Востоке.
Эксперт сомневается, что мера даст возможность получать деньги на лечение детей, как заявлено в распоряжении президента России, так как "функционирование и наполнение доходов САР идет не в федеральный бюджет, а в бюджет субъектов Российской Федерации, и оно очень минимально с учетом тех льгот, которые предоставляются".
По его словам, существующая норма Налогового кодекса позволяет учитывать уплаченные россиянами налоги за рубежом, против их налоговых обязательств в России.
"Простой пример: если на Кипре вы уплачиваете налог 12,5%, то есть налог на прибыль, то в России вам нужно доплатить всего 0,5% до 13% — всё. И Соглашение об избежании совершенно не нужно. Его не нужно ломать, не нужно устраивать себе каникулы за счет бюджета налогоплательщиков. Я имею в виду Минфин, представители которого туда собирается полететь 10-11-го числа. Зачем туда лететь, если вы начали денонсацию? За счет налогоплательщиков 2 недели в карантине на Кипре посидеть в отеле?", — отметил Александр Захаров.
По его словам, российские офшоры создавали " конкретные персонажи" под руководством бывшего министра экономического развития (Максима) Орешкина", и эксперт не исключает, что Орешкин, как помощник президента, "донес соответствующим образом информацию президенту, которая была громогласно выдана в период карантина".
"Владимира Путина ввели в заблуждение относительно целей, которые реализуются в рамках данных процедур со стороны Минфина и "известных консультантов", — сказал Александр Захаров.
"В этот период другие повестки международного плана было сложно реализовать. А тут вроде как политическое решение типа покажем всему миру зубы", — добавил он.
По мнению Александра Захарова, санкции против известных российских людей и предпринимателей, которые поддерживают нынешний курс, давно уже вынудили "все капиталы и управление вернуться в Россию в большинстве случаев", а многим "даже известным предпринимателям даже счета в иностранных банках не откроют".
"Те деньги, которые работали на вывоз после ельцинской реформы, эти деньги уже в России, потому что иначе их арестуют, заберут, потому что по ним нельзя объясниться о происхождении и порядке формирования как в Великобритании, так и в Европе. А США мало того, что еще могут забрать, а еще на нелегально заработанные или легализованные деньги вы заплатите налоги. Какой вывод капитала? Что выводить? Прибыли нет. Доходов нет. А что делать? Требовать, чтобы регистрировались в специальных административных районах? А зачем?", — сказал Александр Захаров.
Он добавил, что в ближайшем будущем режим САР будет проверяться Группой разработки мер по противодействию отмыванию денежных средств и финансироваванию терроризма (Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), что вследствие может принести существенные расходы на вынужденное изменение статуса всем переехавшим в САР иностранным компаниям, контролируемым российскими налоговыми резидентами и иными лицами.
По данным ЦБ, в 2019 году в Россию из Нидерландов пришли $3,1 млрд прямых инвестиций, а показатель инвестиций из России в Нидерланды оказался отрицательным (-$70 млн), то есть российские инвесторы на чистой основе вывели из Голландии $70 млн. Действующее соглашение с Нидерландами предусматривает льготную ставку 5% на дивиденды.
Президент Владимир Путин поручил пересмотреть налоговые соглашения с "транзитными" странами и разорвать договоренности с теми, кто не пойдет на изменения. Дополнительные доходы должны направить на выплаты семьям с детьми, безработным и временно нетрудоспособным гражданам.
Минфин Кипра планирует провести последний раунд переговоров 10 и 11 августа, делегацию Кипра возглавит министр финансов Константинос Петридис.
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