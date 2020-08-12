Удар по новой Конституции: кому достанется ТОР

Что скрывается за так называемыми "территориями опережающего развития"? Свое мнение высказывает главный редактор Форума МСК Анатолий Баранов.

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— Наши слушатели спрашивают — ваше мнение о территориях опережающего развития? Недалеко от границ — Калининград, Крым, Камчатка, Дальний Восток. Землю бизнесу дают в аренду лет на 70. У тебя нет ощущения, что мы приходим к песне группы "Любэ" по поводу того, как отдали в аренду Аляску?

— Вспоминается советская еще шутка насчет аренды одного метра государственной границы. То же самое. Государство говорит: "У нас теперь будут удельные княжества, где законы РФ действуют в очень ограниченном объеме, узаконивается произвол, и посмотрим, что будет. Если нас феодальная раздробленность устроит, она будет продолжена. Если нет — назначим герцога Ришелье, и он все опять помножит на ноль".

Показатель управленческой импотенции. "Не могу обеспечить развитие территории и отдаю в кормлению какому-то балбесу".

— Который платит.

— За что? Есть ли надежда, что его возможности окажутся больше государственных? Или он в течение какого-то времени выдавит с территории все, что возможно, получить прибыль и забыть об этом клочке выдавленной земли. Какая логика?

— Вот кто возьмет в аренду Калининград и область? У кого есть интересы. Дальний Восток, понятно, кто там рядом. И хотя в поправки к Конституции была занесена история, что нельзя отделять от России ее куски, то по большему счету через 70 лет… через 30 даже будет новая Конституция. А там уже в аренде это все.

— И так бывало в истории не раз. Автономный край Косово, где 100 лет назад стали постепенно появляться албанцы. В конце концов, когда государственность несколько раз сменилась и стало очень слабой, выяснилось, что албанцы живут по-своему, а сербы им не нужны. Феодальная раздробленность, кстати, не определяет национальности удельного князя.

В Касимово сидел татарский царь, и было Касимовское ханство прямо в составе Московии. Потом полученное национальное государство с ограниченным суверенитетом затребует полного. Зачем создавать на проблемных территориях такую угрозу?

— Но договор будет заключаться на 70 лет вперед как его опровергнуть?

— За нарушение статей Уголовного кодекса сядешь, а за нарушение Конституции будут тебя стыдить, может, и все.

А это конституционное преступление, когда создается угроза территориальной целостности государства. В нашей стране единое экономическое пространство. Если создаешь особую экономическую зону, ты нарушаешь это единство. Везде одни правила, а здесь иные.

— И непонятно, почему там должно быть опережающее развитие.

— Надо же называть красиво: мы вас не ограбим, а все ваше приватизируем. Это же красиво — приватизация.

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— А как ты относишься к тому, что Медведев нам оставил сюрприз под Новый год — план приватизации, и приватизируются станции дезинфекции и электросети?

— Ну как я и сказал: нельзя сказать, что украдем электросеть… Еще даже до Гайдара у нас либеральные экономисты рассуждали, что государство тупое, косное. А придет настоящий хозяин — и начнет нормально распоряжаться, должен быть интерес у него. Прошел не один десяток лет. Хозяев появилось, как клопов в рабочем общежитии.

Видим, что никаких золотых ключиков у них нет, и эффективное управление может заключаться лишь в отчетном балансе: принесено столько-то прибыли. А как — за счет роста эксплуатации, или же все оборудование порезали на металлолом, и теперь на этой территории склад… То же самое, если мы приватизируем электросети, какие-то новые провода нам будут тянуть или что? Нет. С нас просто будут больше будут брать за эксплуатацию этих сетей. Ремонт — опять же за наш счет…

— Это, конечно, слабая копия залогового аукциона 1996 года, но она может ударить даже побольнее по людям.

— У нас каждый год планы приватизации. Государство говорит, что у нас плохое предприятие, хотя реально оно хорошее, но его быстро довели до предбанкротного состояния. Для чего — чтобы снизить балансовую стоимость и выкупить за гроши. Далее новый собственник должен побольше денег выкачать неважно как, и этот процесс приводил предприятие в состояние руин. Государство выплачивает предпринимателю выкуп, производит санацию — из бюджета предприятие приводят в нормальное состояние и по новому включают в план приватизации.

Недостаток у такой схемы такой, что нельзя, как и при квартплате, взять больше, чем есть. Если предприятия развалены, они в бюджет ничего не отчисляют. Соответственно, санировать их потом будет не на что. С нищих граждан, с государства, у которого денег нет — но наскребут, доведут до предбанкротного состояния и вернут обратно государству, так сказать, на лечение, на санирование.

— По большему счету катастрофа в Норильске и многие другие происходят из-за технологического износа, из-за того, что власть и капитаны экономики просто не заботились об обслуживании и своевременной замене того, что подлежало замене.

— А зачем? Человек высасывает из предприятия последние соки и будет свои деньги тратить, чтобы там что-то заменять? Да гори оно синим пламенем! Он потом еще и государству передаст за деньги дополнительные.

— Как Сбербанк государство покупало недавно…

— Верно. Можно ли было тогда давно передавать "Норильский никель" людям, которые в этом производстве были не специалисты, пришли из других отраслей.

У них никогда не было какого-то ноу-хау, которое позволяет что-то там сделать. Они продолжали платить ведущим специалистам (куда без них), а дальше в меру испорченности каждого копились проблемы. Я не уверен, что владельцы "Норникеля" до этой катастрофы знали о существовании проблемных объектов.

— Да нет, они там знали. Прорвавшаяся цистерна была с 2014 году якобы на ремонте для проверяющих. Но, будучи на ремонте, она активно эксплуатировалась — надо же прибыль с чего-то получать.

— Ну это скорее всего уровень не верхнего руководства, а руководства среднего. В какой-то системе оно бегало, орало: "У нас сейчас прорвет!" — если не орать, оно сядет ведь. А начальник говорит: "Ну а ты за что деньги получаешь? Хочешь, из своей зарплаты ремонт оплачивай". И все, сидят люди и молчат.

Неприятно, конечно: кто-то походит под следствием, но никто не понесет такой ответственности, как в сталинские времена, в Магадан не уедет. Я не говорю, что обязательно всех надо в Магадан, но реальная ответственность за реальные какие-то вот такого рода просчеты она, по идее, должна быть. А эту ответственность некому установить — государству неинтересно это, оно же вообще это отдало, и там платите как-нибудь, но, чтобы только отчисления шли и чтобы поменьше было скандалов. Вот и все.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев