К каким злоупотреблениям привело разделение энергосистемы

Как обманывают энергосбытчики? Об этом в прямом эфире беседовали председатель совета директоров "Правды.Ру" Вадим Горшенин и главный редактор ресурса "Форум.мск" Анатолий Баранов.

— Вышло положение, что все счетчики электроэнергии должны быть заменены на некие интеллектуальные, за счет поставщика электроэнергии. Но получается вот что: если не сменить быстро, то поставщики говорят: "Мы вам будем насчитывать по-среднему, потому что показания этих счетчиков уже никак не учитываются. А если вы хотите, чтобы вам считали так как надо, вы должны ставить за свой счет".

И уже люди с удостоверениями Мосэнергосбыта ходят по районам и говорят: "Пять тысяч заплатИте, а если не заплАтите, то будем начислять больше, больше… Потом за 15 вам придется ставить.

— Надувалово это не новое, а обыкновенное. Механизм, когда тот, с кого взымают деньги, оплачивает еще и счетчик, это сама по себе дикая вещь. Это как, допустим, тот, кого бьет полицейский, должен еще дубинку ему оплачивать. Вот эти все счетчики — рабочие инструменты структур, взымающих с нас деньги. Я же не могу себе сам поставить счетчик, только передавать показание. Это должен прийти уполномоченный компанией человек. Он выдаст документ, мне надо ножками идти в "Жилищник", документ туда сдать, чтобы там зафиксировали, что да, счетчик рабочий.

Сама по себе эта система противозаконна! Дальше поверка счетчиков — их инструмента. Я ее тоже должен оплачивать и носить в "Жилищник" бумажку о ее проведении.

Давайте мы еще за свой счет будем оплачивать техосмотр автомобилей ДПС, и камеры их — мы их и так ведь обслуживаем, но через налоги.

— Хорошая мысль: пришел штраф о превышении скорости, и нужно не только штраф оплатить, а еще за то, что тот, кто снимает все это дело — за его работу заплатить.

— И за обслуживание — он же постоянно работает.

Еще теперь счетчики меняют на какие-то интеллектуальные. Что же эта такое, где же у него мозги? У меня он стоит уже много лет. Обычный трехфазный счетчик с двумя проводочками: плюс и минус. И еще 10 лет назад должны были эти проводочки подключить к общей системе, чтоб мне не тыкать пальцем на сайте госуслуг, а чтобы эти показания снимались автоматически.

Никаких технических прорывов за это время не случилось. Теперь я должен покупать себе такой же точно счетчик. Можно говорить: "Давайте в суд, инициативные группы". Но вообще у нас в стране есть прокуратура, вертикально интегрированная система, которая должна была давно все это оспорить и потребовать не только исполнять закон, но и наказать виновных.

— Многих сельских жителей по всей стране когда-то обязали эти счетчики за счет жителей вынести на улицу, чтобы всегда был к ним доступ. Но ведь если что-то произойдет, машина въедет, хулиганы побалуются — отвечать за это должны опять же люди. Не компания, которая потребовала так поставить.

В прошлом году мы публиковали в "Правде.ру" материал о том, что женщина многодетная, больная онкологией приехала из отпуска с детьми и увидела, что ей насчитали за два месяца 110 тысяч рублей. То есть сумма неподъемная. А потреблять энергию некому было!

И здесь вопрос заключается в чем — а кто может выступать посредником между людьми и этим самым "Мосэнергосбытом" или другими компаниями, которые как хотят, так и реализуют?

— Так-то по идее не должно его быть. Его тоже надо кормить, он же не бесплатно будет посредничать.

— Но когда тебя надувает тот, с которым договор, ты, наверное, должен себя обезопасить в правовом смысле от этого наглеца?

— Да, но этот вопрос можно бы урегулировать в договоре со сбытовой компанией. Но мы же заключаем типовой договор, не вносим в него в том числе положение от ответственности. Мне "Мосэнергосбыт" просто говорит: "Нет". Как монополист. А что за договор, который нельзя обсуждать, не устраивает — сиди без света?

А на самом деле должно быть иначе. Не устраивает "Мосэнергосбыт" — я могу пойти в "Облэнергосбыт" и сказать: "поставляйте мне энергию, я буду платить". В законе прописан выбор управляющей компании, но у нас "Жилищник" обслуживает всю Москву, и нет никаких других.

То есть это право монополиста, безусловно интегрировано с государственной властью. То есть они действуют не от себя, не по произволу. А государство, не препятствуя злоупотреблениям этих организаций, тем самым поощряет эти злоупотребления, потому что — оно в доле.

В виде больших поступлений в бюджет, в виде откатов тем или иным чиновникам, в виде трудоустройства каких-то детей, родственников и племянников в эти же компании. Если мы сейчас пошустрим так, посмотрим — кто ж у нас там в "Мосэнергосбыте" трудится? И мы родственных связей-то найдем выше крыши.

Детище рыжего

— А вот я прекрасно помню начало 2000-х, сколько мы писали об Анатолии Чубайсе и его затее — разрушить единую систему поставки энергии сперва на региональные уровни, а потом разделить сбыт, добычу, транспортировку. И сейчас "Мосэнергосбыт" — те же спекулянты, с которыми боролись. Они берут на себя эту энергию, а также взаимоотношения с гражданами. Но при этом им нужно брать и кормить свой огромный аппарат.

— И надо еще добавить, что сбытовая компания — это стол и компьютер. Она не генерирует электроэнергию, не занимается сетями. Она именно обеспечивает взимание денег за кем-то другим поставленные услуги. Ясно, что сама такая система не будет непорочна! У людей фантазия работает: "А давайте со счетчиками прокрутим. А давайте еще что-нибудь сделаем. Давайте побольше народу на общий тариф переведем, нарисуем". И так далее, и тому подобное.

Что в свое время и сделал Чубайс. Сделал, кстати, не сам. Сидел Чубайс, пришла ему в голову хорошая мысль, и чудовищное он совершил дело — уничтожил единую энергосистему страны.

— С одобрением президента.

— В данном случае он выступил как порученец государства. Начнем с того, что единая энергосистема была для своего времени технологическим совершенством. Та же Америка, которая генерирует больше, чем мы — у них блэкауты бывают. Мы таких проблем до прихода в отрасль Чубайса просто не знали. Была бассейновая система. Избыток электроэнергии из одного "бассейна" перекидывался в другой, что обеспечивало экономичность работы системы, она становились дешевле.

Вот эту систему надо восстанавливать, а не кормить толпу дармоедов! Среди них и социализированный криминалитет в это дело бросился, который переоделся из спортивных костюмов в приличные от Gucci. Подходы остались те же: драть, драть и драть. Хотя система энергоснабжения, транспорта, связи — не источник обогащения в разумно устроенном государстве. Эти системы создают среду, в которой работает экономика. Децентрализованная система этой работы обеспечить не может. Вот возник вопрос дефицита энергоснабжения Крыма. Кстати, обрубленные эти вышки были общими не только для СССР, но и для стран Варшавского договора.

И это они обрубили, появилась необходимость генерировать электроэнергию там на месте, неизвестно вообще из чего. Как известно, стали перебрасывать с материка через энергомост, и построили две тепловые электростанции, которые там — знаете, были скандалы с турбинами, что там что-то нелицензионное оказалось.

Но суть не в этом. А в том, что была создана система снабжения региона. То есть двух регионов — Крыма и Севастополя. Она все равно под завязочку. То есть сейчас Крым будет производить электроэнергии достаточно для того, чтобы существовать. Но любая экономика, если она развивается (экономика региона в данном случае), она обязательно будет потреблять больше электроэнергии. И если этой электроэнергии дополнительной нет, то это будет естественно тормозить экономическое развитие на макроуровне.

Это кажется, что мелкие гешефты — там проводочки в подъезде торчат. Все это на самом деле мелкие фрагменты очень большой системы, и это глобальная система.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев