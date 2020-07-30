Росстат признал: многие россияне недоедают

Многие россияне банально недоедают, свидетельствуют данные Росстата. По результатам исследования за 2018 год, еды для нормальной жизни не хватает полутора процентам россиян.

При этом женщины скудно питаются чаще мужчин, показатели бедности среди них выше на 22%. Как пояснил доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов, данные Росстата вполне соотносятся с уровнем бедности в России, но стоит учитывать тот факт, что участники опроса склонны занижать свои доход и уровень жизни.

Так что, по мнению эксперта, в 2019-м году количество недоедающих россиян осталось на прошлогоднем уровне, а 2020-й не увеличит их числа, поскольку правительство выплатило пособия бедным семьям.

"Основная задача заключалась в том, чтобы не допустить увеличения числа крайне бедных. Кроме того, часть людей, у которых упали доходы, снизили расходы на товары второй необходимости, но хуже питаться не стали", — заключил он

Россияне в основном потратили помощь от государства на товары первой необходимости и обязательные платежи

СМИ писали о том, что 30% граждан израсходовали данные средства на продукты питания. 20% опрошенных — на оплату ЖКУ, взносы по кредитам, займам и одежду, образование детей.

Правительство действительно поддержало некоторые категории граждан. Семьи с детьми до 16 лет получили единовременные выплаты в 10 тысяч рублей. Также были установлены выплаты на несовершеннолетних детей и прочие меры финансовой поддержки, но существенной эту помощь не назовешь.

Как сообщали ранее авторы Телеграм-канала "Аргументы и…", сегодня 81 процент россиян оказались довольны жизнью.

Исследование Финансового университета при правительстве РФ показало, что доля россиян, полностью или в основном довольных жизнью, в первой половине апреля выросла до 81%…

"Прорыв в нашей стране будет не завтра"

"Фундаментальная проблема российской экономики состоит в том, что в стране очень мало людей, готовых оторваться от стула и что-то делать для собственного блага - получать образование, искать работу создавать какой-то бизнес или переезжать туда, где платят больше Ну или давить на правительство, чтобы оно тоже оторвалось от стула и что-либо сделало для развития страны, совместно с крупным бизнесом заработало деньги и раздало народу.

Образование интересует не более 6% населения, переезд туда, где есть работа, — 4% или около того.

На создание собственного бизнеса ориентированы не более 2-3% сограждан.

Про протестную активность мы уже писали — она практически на нуле.

Ещё одна проблема — страна у нас большая, так что богатые и продвинутые живут отдельно в нескольких крупных городах, и остальному народу не видны, так что простому россиянину и позавидовать некому.

В итоге — жизнь в социальной изоляции, равенство в бедности, 80% довольных жизнью и полный застой.

В общем, раскинув мозгами, понимаем, что прорыв в нашей стране будет не завтра. Забудьте и расслабьтесь", — подытожили в сети.