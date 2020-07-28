Шаткие основы национальной экономики

Санкции США поставили группу ГАЗ на грань выживания. И это не единственный случай в нашей экономике, когда ограничительные меры со стороны другого государства заставляют буксовать работу российских предприятий и целых отраслей. Если решения вашингтонского обкома способны до такой степени влиять на наш национальный бизнес, то он построен на весьма шаткой основе.

Как известно, в апреле 2018 года минфин США включил в санкционный список предпринимателя Олега Дерипаску и контролируемые им компании. После уступок в угоду США удалось вывести из-под удара группу En+ вместе с "Русалом" и "Евросибэнерго". Группе ГАЗ не смогли помочь ни встреча и переговоры вице-премьера Дмитрия Козака с бывшим американским послом Джоном Хантсманом, ни обещание Дерипаски снизить долю в компании, ни обращение её коллектива с письмом в посольство США в Москве. Всё что может минфин США — это периодически сдвигать дедлайн по введению конкретных санкций с блокировкой активов и запретом на любые транзакции. Сейчас этот дамоклов меч грозит упасть после 22 января 2021 года.

Отметим, что в группу ГАЗ входит 13 предприятий из восьми российских регионов, из которых центральным является нижегородский завод. Коллектив, насчитывающий 400 тысяч человек, трудится над производством легких коммерческих автомобилей (знаменитые "Газели"), автобусов, грузовиков, легковых автомобилей и автокомпонентов.

По словам бизнесмена Олега Дерипаски, переговоры с американскими властями по выводу группы ГАЗ из-под санкций зашли в тупик из-за приближающихся выборов президента США. Из-за санкций поставщики и партнеры прекратили работу с заводом, опасаясь попасть под вторичные санкции. Бизнесмен также заявлял о возможном банкротстве группы с её последующей национализацией. В начале марта в СМИ прошли сообщения о продаже части активов (завод "Урал", холдинг "РМ-Терекс" и другие) "Объединенной машиностроительной группе".

Но американский минфин неумолим и продолжает жать на ГАЗ. Недавно стало известно, что группа ГАЗ должна предоставлять управлению по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) ежеквартально финансовые отчеты, протоколы заседаний совета директоров, информацию о создании новых совместных предприятий, о финансовых соглашениях на сумму более $5 млн и ежемесячно подтверждать, что группа не действует от лица или в интересах Олега Дерипаски. В общем, отечественные заводы оказались под колпаком у Мнучина, американского министра финансов.

Жмут не только на ГАЗ

Вот что пишет о подобной зависимости депутат Госдумы Николай Арефьев: "Недавно Д. Трамп отнял у России алюминиевую промышленность и в совет директоров назначил своего бывшего члена переходной администрации… Ещё раньше в результате несложных махинаций в России было уничтожено "АО Кислородмонтаж" и практически весь рынок технических газов передан под контрль США".

Патриотически настроенные российские СМИ в своё время забили также тревогу по поводу влияния нашего заокеанского "партнёра" (через покупку 30-процентного пакета акций) на работу Московского электродного завода и НИИ "Графит", производящих стратегический графит для военного ракетостроения. Сообщалось, что под давлением США НИИ "Графит" отказался принимать заказы военно-космических сил России на производство высоких технологий и начал производство изделий по технологии "Стелс".

Да что там предприятия! Возьмём такого влиятельного тяжеловеса в сфере финансов, как Сбербанк России. 52 с лишним процента его акций принадлежат правительству России. Из той доли акций, которые находятся в свободном обращении, около 70 % принадлежат господам-капиталистам с американо-британскими паспортами. Как стало известно изданию "Царьград.Бизнес", в своё время глава Сбербанка Герман Греф через своего личного представителя вёл переписку с помощником госсекретаря по делам Евразии, с тем чтобы минимизировать ущерб банку от американских санкций. Сообщалось, что в письмах, якобы, шла речь о несогласии с включением имени Грефа в так называемый "кремлевский доклад" и готовности воздержаться от открытия отделений банка в Крыму и Севастополе.

Компрадорской элите милее берег дальний

Напрашивается вопрос: почему наш крупный бизнес столь беззащитен перед напором и диктатом заокеанского ведомства? Конечно, США — мощная мировая держава, перед натиском которой спасует любая страна. Но это лишь часть правды. Отдельные российские политики и экономисты дают аргументированные объяснения на этот счёт и выступают с идеями в духе "так дальше жить нельзя", но они не в мейнстриме, их чуть ли не к белым воронам причисляют.

По мнению координатора "Национально-освободительного движения", депутата Госдумы Евгения Федорова, истоки наших сегодняшних бед следует искать в процессе приватизации 90-х годов, которая происходила под контролем сотрудников ЦРУ и Госдепартамента США. Крупные объекты собственности были переданы в руки олигархов с условием их перевода в англосаксонскую юрисдикцию, что позволяет Западу контролировать важные объекты промышленности и инфраструктуры России.

Свою лепту внёс Центробанк, чья бескомпромиссная борьба с инфляцией путём завышения ключевой ставки делала кредитование в нашей стране недоступным и выдавливала компании в иностранную юрисдикцию. К этому Федоров добавляет "ужасную налоговую систему, обслуживаемую огромным штатом госслужащих, и коррупцию, которую системно создали и контролируют американцы".

Картина вырисовывается безрадостная. Формирование национального бизнеса в таких неконкурентных условиях становится невозможным. Все богатейшие люди России из списка Форбс фактически являются иностранными предпринимателями. Все крупные активы, которыми они владеют, находятся в иностранной юрисдикции и управляются через разного рода офшорные компании, а сами безнесмены через механизмы давления зависимы от Запада. Таким образом, все крупные объекты собственности перешли под контроль США, а в России появились компрадорские элиты, так как на национальные был установлен запрет, выноситт свой вердикт депутат Евгений Федоров.

Вот эта компрадорская буржуазия вкупе с иностранными финансовыми спекулянтами успешно выводят из российской экономики миллиарды и триллионы долларов. Даже по скромным оценкам аналитиков Bloomberg Economics за 25 лет из нашей страны были выведены активы на сумму от $750 млрд до $1 трлн, что превышает три годовых бюджета. Офшорный бизнес не могут укротить ни угрозы, ни посулы, ни три волны амнистии капиталов, ни создание специальных административных режимов на острове Русском (Владивосток) и острове Октябрьском (Калининградская обл.). За период с 2018 года удалось туда переманить с разных Кипров 2 и 10 компаний, соответственно. Видимо, наши капиталисты готовы скорее "пыль глотать" где-то в Лондоне или Люксембуге, чем познать прелести российской юрисдикции.