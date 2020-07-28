Экспорт — это проще, чем кажется

На интернет-площадке радио "КП" 24 июля состоялась очередная "Деловая пятница" на тему: "НеВЭДомо куда. Что сделать, чтобы стать экспортером и заработать на этом?"

Готов ли малый и средний бизнес России заниматься экспортной деятельностью? Что для этого нужно? Что нужно сделать, чтобы отправить товар за границу? Насколько это сложный процесс? Эти и другие вопросы стали предметом диалога деловой встречи.

В мероприятии приняли участие:

Лилия Щур-Труханович, Начальник отдела, департамент развития и регулирования ВЭД Минэкономразвития РФ;

Станислав Георгиевский, Вице-президент АО "РЭЦ";

Илья Микин, Глава российского представительства iHerb;

Михаил Акишин, Заместитель начальника Службы организации таможенного контроля ЦТУ;

Антон Скоробогатов, Генеральный Директор ООО "Парабола" (Эксклюзивный дилер компании-производителя "Класс-Инжиниринг");

Максим Савинков, Директор компании СиСорт;

Владимир Виноградов, руководитель департамента развития экспорта и новых направлений бизнеса АО "Почта России".

Лилия Щур-Труханович рассказала об общей ситуации с развитием экспорта в России:

"Фокус государства на экспорте услуг сосредоточен с 2018 года. Сегодня мы понимаем, что 28,6 % ВПП составляет экспорт товаров, и эта доля постоянно растет. Мы приняли стратегию развития экспорта до 2025 года и свою работу делим на два направления: регуляторная среда (принятие необходимых актов, упрощающих все процессы, исключающих в том числе излишнюю документацию и дублирование); меры по финансовой поддержке (пакет сервисов, включая субсидии и кредитование). Российский экспортный центр — ключевой и наиболее надежный наш партнер, занимающийся в том числе цифровизацией."

Илья Микин в своем выступлении отметил заметный рост интернет-коммерции в России, в том числе в период пандемии.

"У России есть все возможности, чтобы продавать свою продукцию во все страны мира, но важно занять достойное место, предоставляя качественный товар в какой-то из категорий, как это сделали, например, Китай или Южная Корея. Первый специализируется на поставках электроники и одежды, вторая — на косметике", — пояснил Илья Микин.

Однако по словам эксперта, соотечественникам еще не хватает компетенции в области маркетингового продвижения, экспертизы и знаний, "куда бежать и как что делать", хотя десятки заявок из всех регионов страны ежедневно поступают на площадку представительства iHerb в России.

Максим Савинков поддержал беседу, заявив, что его компания продает продукцию в 27 стран вплоть до африканских (Лимипопо). И в действительности экспортировать сейчас намного легче, чем это представляется начинающим бизнесменам.

"Многие барьеры у нас в голове. Государство в настоящее время активно поддерживает экспортную деятельность, помогая устраивать выставки, упрощая доставку товара и ее сертификацию. Экспортная деятельность — это 198 культур. Где-нибудь ваша продукция и пригодится!", — уверил спикер.

Станислав Георгиевский подтвердил, что основания для оптимизма есть:

"РЭЦ старается максимально упростить организацию механизма экспорта, решая все необходимые операционные задачи на каждом уровне и создавая удобный для пользователя программный продукт. Чтобы заработать на экспорте, нужно выиграть конкурентную борьбу и преодолеть барьеры — информационный (получить необходимые знания), административный (получить сертификат), финансовый. И мы создаем комплекс мер, чтобы помогать осуществлять все эти задачи. Так, при РЭЦ действует "Школа экспорта", которая учит правильно подходить к организации экспортной деятельности. Мы также предоставляем аналитический и информационный сервис. Кроме того, помогаем получить кредит и страховку от экспортных рисков."

На мероприятии были обозначены возможные направления для наиболее успешной экспортной деятельности российских бизнесменов:

продукты питания и сельскохозяйственное сырье;

товары легкой промышленности (одежда, обувь);

фармацевтика;

машиностроение.

Со своей стороны, Антон Скоробогатов отметил, что для начала необходимо переломить старый стереотип, бытующий на внешнем и внутреннем рынке — "что сделано в России, сделано плохо". И нужно всем вместе работать над репутацией российских компаний.

И "Почта России", которая стала намного быстрее и надежнее, многим может оказаться весьма кстати, помогая в доукомплектации пакета документов для экспортной торговли. Как сообщил Владимир Виноградов, прямо на сайте, в личном кабинете, каждый желающий может с нулевым НДС оформить заявку на доставку товара, а таможня довершит процесс, освободив предпринимателя от разрешительной волокиты.

Михаил Акишин рассказал, что и таможенная система вместе со всем миром претерпевает серьезную реорганизацию, конечным и желаемым итогом которой станет полная цифровизация, способная значительно облегчить предпринимательству и торговле. Уже сейчас таможенную декларацию можно подать в электронном виде.

"Вся нормативно-правовая база по каждой категории товаров уже выложена на сайте", — уточнил Михаил Акишин.

Таким образом, Россия на пороге больших перемен.

Как всегда, наша дискуссия в режиме онлайн транслировалась в YouTube, Facebook и Вконтакте. Любой человек мог задать присутствующим спикерам свой вопрос.