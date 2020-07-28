На интернет-площадке радио "КП" 24 июля состоялась очередная "Деловая пятница" на тему: "НеВЭДомо куда. Что сделать, чтобы стать экспортером и заработать на этом?"
Готов ли малый и средний бизнес России заниматься экспортной деятельностью? Что для этого нужно? Что нужно сделать, чтобы отправить товар за границу? Насколько это сложный процесс? Эти и другие вопросы стали предметом диалога деловой встречи.
В мероприятии приняли участие:
Лилия Щур-Труханович рассказала об общей ситуации с развитием экспорта в России:
"Фокус государства на экспорте услуг сосредоточен с 2018 года. Сегодня мы понимаем, что 28,6 % ВПП составляет экспорт товаров, и эта доля постоянно растет. Мы приняли стратегию развития экспорта до 2025 года и свою работу делим на два направления: регуляторная среда (принятие необходимых актов, упрощающих все процессы, исключающих в том числе излишнюю документацию и дублирование); меры по финансовой поддержке (пакет сервисов, включая субсидии и кредитование). Российский экспортный центр — ключевой и наиболее надежный наш партнер, занимающийся в том числе цифровизацией."
Илья Микин в своем выступлении отметил заметный рост интернет-коммерции в России, в том числе в период пандемии.
"У России есть все возможности, чтобы продавать свою продукцию во все страны мира, но важно занять достойное место, предоставляя качественный товар в какой-то из категорий, как это сделали, например, Китай или Южная Корея. Первый специализируется на поставках электроники и одежды, вторая — на косметике", — пояснил Илья Микин.
Однако по словам эксперта, соотечественникам еще не хватает компетенции в области маркетингового продвижения, экспертизы и знаний, "куда бежать и как что делать", хотя десятки заявок из всех регионов страны ежедневно поступают на площадку представительства iHerb в России.
Максим Савинков поддержал беседу, заявив, что его компания продает продукцию в 27 стран вплоть до африканских (Лимипопо). И в действительности экспортировать сейчас намного легче, чем это представляется начинающим бизнесменам.
"Многие барьеры у нас в голове. Государство в настоящее время активно поддерживает экспортную деятельность, помогая устраивать выставки, упрощая доставку товара и ее сертификацию. Экспортная деятельность — это 198 культур. Где-нибудь ваша продукция и пригодится!", — уверил спикер.
Станислав Георгиевский подтвердил, что основания для оптимизма есть:
"РЭЦ старается максимально упростить организацию механизма экспорта, решая все необходимые операционные задачи на каждом уровне и создавая удобный для пользователя программный продукт. Чтобы заработать на экспорте, нужно выиграть конкурентную борьбу и преодолеть барьеры — информационный (получить необходимые знания), административный (получить сертификат), финансовый. И мы создаем комплекс мер, чтобы помогать осуществлять все эти задачи. Так, при РЭЦ действует "Школа экспорта", которая учит правильно подходить к организации экспортной деятельности. Мы также предоставляем аналитический и информационный сервис. Кроме того, помогаем получить кредит и страховку от экспортных рисков."
На мероприятии были обозначены возможные направления для наиболее успешной экспортной деятельности российских бизнесменов:
Со своей стороны, Антон Скоробогатов отметил, что для начала необходимо переломить старый стереотип, бытующий на внешнем и внутреннем рынке — "что сделано в России, сделано плохо". И нужно всем вместе работать над репутацией российских компаний.
И "Почта России", которая стала намного быстрее и надежнее, многим может оказаться весьма кстати, помогая в доукомплектации пакета документов для экспортной торговли. Как сообщил Владимир Виноградов, прямо на сайте, в личном кабинете, каждый желающий может с нулевым НДС оформить заявку на доставку товара, а таможня довершит процесс, освободив предпринимателя от разрешительной волокиты.
Михаил Акишин рассказал, что и таможенная система вместе со всем миром претерпевает серьезную реорганизацию, конечным и желаемым итогом которой станет полная цифровизация, способная значительно облегчить предпринимательству и торговле. Уже сейчас таможенную декларацию можно подать в электронном виде.
"Вся нормативно-правовая база по каждой категории товаров уже выложена на сайте", — уточнил Михаил Акишин.
Таким образом, Россия на пороге больших перемен.
Как всегда, наша дискуссия в режиме онлайн транслировалась в YouTube, Facebook и Вконтакте. Любой человек мог задать присутствующим спикерам свой вопрос.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.