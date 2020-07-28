Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Ирина Гусакова

Экспорт — это проще, чем кажется

Экономика

На интернет-площадке радио "КП" 24 июля состоялась очередная "Деловая пятница" на тему: "НеВЭДомо куда. Что сделать, чтобы стать экспортером и заработать на этом?"

Готов ли малый и средний бизнес России заниматься экспортной деятельностью? Что для этого нужно? Что нужно сделать, чтобы отправить товар за границу? Насколько это сложный процесс? Эти и другие вопросы стали предметом диалога деловой встречи.

В мероприятии приняли участие:

  • Лилия Щур-Труханович, Начальник отдела, департамент развития и регулирования ВЭД Минэкономразвития РФ;
  • Станислав Георгиевский, Вице-президент АО "РЭЦ";
  • Илья Микин, Глава российского представительства iHerb;
  • Михаил Акишин, Заместитель начальника Службы организации таможенного контроля ЦТУ;
  • Антон Скоробогатов, Генеральный Директор ООО "Парабола" (Эксклюзивный дилер компании-производителя "Класс-Инжиниринг");
  • Максим Савинков, Директор компании СиСорт;
  • Владимир Виноградов, руководитель департамента развития экспорта и новых направлений бизнеса АО "Почта России".

Лилия Щур-Труханович рассказала об общей ситуации с развитием экспорта в России:

"Фокус государства на экспорте услуг сосредоточен с 2018 года. Сегодня мы понимаем, что 28,6 % ВПП составляет экспорт товаров, и эта доля постоянно растет. Мы приняли стратегию развития экспорта до 2025 года и свою работу делим на два направления: регуляторная среда (принятие необходимых актов, упрощающих все процессы, исключающих в том числе излишнюю документацию и дублирование); меры по финансовой поддержке (пакет сервисов, включая субсидии и кредитование). Российский экспортный центр — ключевой и наиболее надежный наш партнер, занимающийся в том числе цифровизацией."

Илья Микин в своем выступлении отметил заметный рост интернет-коммерции в России, в том числе в период пандемии.

"У России есть все возможности, чтобы продавать свою продукцию во все страны мира, но важно занять достойное место, предоставляя качественный товар в какой-то из категорий, как это сделали, например, Китай или Южная Корея. Первый специализируется на поставках электроники и одежды, вторая — на косметике", — пояснил Илья Микин.

Однако по словам эксперта, соотечественникам еще не хватает компетенции в области маркетингового продвижения, экспертизы и знаний, "куда бежать и как что делать", хотя десятки заявок из всех регионов страны ежедневно поступают на площадку представительства iHerb в России.

Максим Савинков поддержал беседу, заявив, что его компания продает продукцию в 27 стран вплоть до африканских (Лимипопо). И в действительности экспортировать сейчас намного легче, чем это представляется начинающим бизнесменам.

"Многие барьеры у нас в голове. Государство в настоящее время активно поддерживает экспортную деятельность, помогая устраивать выставки, упрощая доставку товара и ее сертификацию. Экспортная деятельность — это 198 культур. Где-нибудь ваша продукция и пригодится!", — уверил спикер.

Станислав Георгиевский подтвердил, что основания для оптимизма есть:

"РЭЦ старается максимально упростить организацию механизма экспорта, решая все необходимые операционные задачи на каждом уровне и создавая удобный для пользователя программный продукт. Чтобы заработать на экспорте, нужно выиграть конкурентную борьбу и преодолеть барьеры — информационный (получить необходимые знания), административный (получить сертификат), финансовый. И мы создаем комплекс мер, чтобы помогать осуществлять все эти задачи. Так, при РЭЦ действует "Школа экспорта", которая учит правильно подходить к организации экспортной деятельности. Мы также предоставляем аналитический и информационный сервис. Кроме того, помогаем получить кредит и страховку от экспортных рисков."

На мероприятии были обозначены возможные направления для наиболее успешной экспортной деятельности российских бизнесменов:

  • продукты питания и сельскохозяйственное сырье;
  • товары легкой промышленности (одежда, обувь);
  • фармацевтика;
  • машиностроение.

Со своей стороны, Антон Скоробогатов отметил, что для начала необходимо переломить старый стереотип, бытующий на внешнем и внутреннем рынке — "что сделано в России, сделано плохо". И нужно всем вместе работать над репутацией российских компаний.

И "Почта России", которая стала намного быстрее и надежнее, многим может оказаться весьма кстати, помогая в доукомплектации пакета документов для экспортной торговли. Как сообщил Владимир Виноградов, прямо на сайте, в личном кабинете, каждый желающий может с нулевым НДС оформить заявку на доставку товара, а таможня довершит процесс, освободив предпринимателя от разрешительной волокиты.

Михаил Акишин рассказал, что и таможенная система вместе со всем миром претерпевает серьезную реорганизацию, конечным и желаемым итогом которой станет полная цифровизация, способная значительно облегчить предпринимательству и торговле. Уже сейчас таможенную декларацию можно подать в электронном виде.

"Вся нормативно-правовая база по каждой категории товаров уже выложена на сайте", — уточнил Михаил Акишин.

Таким образом, Россия на пороге больших перемен.

Как всегда, наша дискуссия в режиме онлайн транслировалась в YouTube, Facebook и Вконтакте. Любой человек мог задать присутствующим спикерам свой вопрос.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы экспорт мнение специалистов
Новости Все >
Фургал встречался с подозреваемым в убийстве незадолго до ареста
Рано радуетесь: в России пока не будет нормального 5G
Шведские компании показали рост прибыли благодаря отказу от карантина
Эксперт: продление дачной амнистии говорит о ее востребованности
Turkish Airlines возобновит рейсы в Россию с 1 августа
Лукашенко заявил, что уже переболел коронавирусом
Женщина под Белгородом закатала мужа в бетон
Эксперт: экономика восстанавливается недостаточно быстро
Евгений Федоров: "Жители Хабаровского края - дураки"
Историк: митинги всегда кем-то управляются
Последние материалы
Эксперт: экономика восстанавливается недостаточно быстро
Британский лев не рыкнул - началась мировая война
Евгений Федоров: "Жители Хабаровского края - дураки"
Историк: митинги всегда кем-то управляются
Новая конституционная реальность
Минимальные баллы по ЕГЭ для поступления озвучили в России
Астрономы раскрыли тайну картины Яна Вермеера "Вид Делфта"
РПЛ опубликовала календарь нового сезона
Грызлов: авторитет Кучмы сдерживал "партию войны" в Киеве
Внук экс-губернатора заявил, что у него украли айфон за 140 тысяч
Популярное
Общество
Госдума одобрила продление выплат на детей до 16 лет на август

Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.

Госдума одобрила продление выплат на детей до 16 лет на август
Звезда Disney поменяла карьеру в кино на съёмки в порно
Зарубежный
Звезда Disney поменяла карьеру в кино на съёмки в порно
Российский шоу-бизнес
Состояние Елены Кондулайнен продолжает ухудшаться
Новости Белоруссии
Владимир Зотов: белорусы понимают, что будет только хуже
Игорь Буккер Британский лев не рыкнул - началась мировая война Игорь Буккер Василий Амирджанов После летнего ливня Москва традиционно утонула Василий Амирджанов Любовь Степушова Что скрывается за полемикой вокруг членства России в G7 Любовь Степушова
Комментарии
Пролетая над Лубянкой: чего выжидало ФСБ в делах Фургала и Сафронова?
США зовут Россию в коалицию против Китая: что делать
США зовут Россию в коалицию против Китая: что делать
"Театр абсурда": Волочкова оценила штраф за нарушение карантина
"Театр абсурда": Волочкова оценила штраф за нарушение карантина
Дегтярёв призвал прекратить митинги в поддержку Фургала
Как партноменклатура СССР стала нашей элитой
Как партноменклатура СССР стала нашей элитой
Владимир Зотов: белорусы понимают, что будет только хуже
Америка разваливается
Против Ермака: почему протестуют против памятников атаману
Против Ермака: почему протестуют против памятников атаману
Журова призвала СМИ не кормить тролля Родченкова
Борис Надеждин: "Рисованная радость не прибавляет устойчивости"
От стратегического сдерживания – к стратегическим провокациям
Дегтярёв: в Хабаровск "слетелись" профессиональные провокаторы
Михаил Делягин: почему Зюганов не заступился за Платошкина
Михаил Делягин: почему Зюганов не заступился за Платошкина
Против Ермака: почему протестуют против памятников атаману
"Театр абсурда": Волочкова оценила штраф за нарушение карантина
Америка разваливается
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ