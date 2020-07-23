"Зеленый пакт Европы": в чем угроза для России

Европейская программа Green Deal, которая была представлена в декабре 2019 года, может стать серьезным испытанием для России. По крайней мере, это предрекают европейские аналитики.

Планы Евросоюза

Согласно программе Green Deal, предполагается полное прекращение выбросов парниковых газов к 2050 году. То есть к этому времени Европа должна стать первым "климатически нейтральным" континентом. На реализацию программы в ближайшие десять лет планируется потратить до одного триллиона евро.

Есть несколько вариантов названия программы на русском языке — "Европейское зеленое соглашение", "Зеленый пакт для Европы", "Европейский зеленый курс". Но, в общем, название не столь уж и важно. Важно то, каким образом эта программа отразиться на нашей стране.

А отразиться может, и весьма существенно. Дело в том, что в течение ближайших 30 лет предполагается осуществить так называемую "декарбонизацию" энергетики и в целом экономики. Речь идет об отказе от использования ископаемых энергоносителей — угля, нефти и природного газа. Заменить их предполагается на возобновляемые источники энергии и на производимое с помощью экологичных технологий сырье, например — на "зеленый" водород.

Очевидно, что реализация этой стратегии может весьма серьезно отразиться на доходах российских компаний, которые ежегодно поставляют европейским потребителям нефть и газ на десятки миллиардов евро. Понятно, что пока что это в теории. Но тем не менее…

Как эти планы отразятся на России

А вот в докладе "Энергетическая дипломатия ЕС — растущее значение и переориентация в условиях новой эры" берлинского Фонда науки и политики прямо указывается, что "декарбонизация ЕС приведет к сокращению доходов России". И роль нашей страны энергетике Евросоюза существенно изменится.

Поэтому, отмечают авторы доклада, необходимо сотрудничество с Россией в таких, к примеру, сферах, как возобновляемая энергетика, водород и энергоэффективность. Это нужно "не только для того, чтобы сгладить последствия трансформации для российской экономики, но и чтобы заинтересовать Россию в более "зеленом" будущем и удержать эту страну в Парижском соглашении", сообщает Deutsche Welle.

Программа хоть и представлена Еврокомиссией, однако подчеркивается, что реализовать ее предполагается не только на территории Евросоюза. Здесь, однако, возникает один очень серьезный вопрос — за чей счет этот банкет?

Дело в том, что восточноевропейские государства уже сейчас прямо говорят о том, что денег нет. И держаться они могут только за счет средств Евросоюза. В первую очередь, Германии — как крупнейшей экономики ЕС. Немцы очень заинтересованы в "декарбонизации". Но вот хватит ли у них сил и средств даже на Евросоюз, не говоря уже про государства, которые в объединение не входят. И речь здесь не только и не столько про Россию.

Конечно, отрицать тот факт, что Евросоюз действительно может добиться поставленной цели, было бы глупо. Может быть, не к 2050 году, может быть, не все цели будут достигнуты. Но успокаивать себя тем, что эти планы нереалистичны, неразумно.

Хотя и в панику впадать не стоит. У России должен быть собственный план развития, в котором бы учитывалась в том числе и Green Deal. Самое время заняться его разработкой.