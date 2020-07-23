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Автор Антон Куликов

Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США

Экономика

На прошлой неделе Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) продлило отсрочку введения санкций в отношении группы "ГАЗ" до 22 января 2021 года.

Однако при этом были выдвинуты условия. "ГАЗ" фактически обязали отчитываться перед структурой американского Минфина. И, заметим, речь об отсрочке введения санкций, а не об условиях их снятия.

Новые условия

Под американские санкции группа "ГАЗ" попала в апреле 2018 года — вместе со своим владельцем Олегом Дерипаской. С тех пор Минфин США несколько раз продлевал отсрочку санкций. То есть формально ограничительные меры введены, но де-факто не действуют. Пока. Сколько "ГАЗ" будет находиться в подвешенном состоянии?

Но нынешнее продление отсрочки сопровождается новыми требованиями. Отныне OFAC требует от группы "ГАЗ" в течение пяти дней после закрытия каждого квартала предоставлять Минфину США финансовые отчеты и протоколы заседаний совета директоров, отчеты о составе совета и изменениях в нем, а также списки любых планируемых и созданных новых совместных предприятий. Аналогичный порядок отчетности установлен для финансовых соглашений "ГАЗа" на сумму от пяти миллионов долларов и более.

Помимо этого, "ГАЗ" теперь обязан в течение пяти дней по истечении каждого месяца подтверждать OFAC, что не действует от имени бизнесмена Олега Дерипаски или других лиц, включенных в санкционные списки, и что контроль над компанией возложен исключительно на совет директоров и ее акционеров, сообщает "Интерфакс".

По сути, группа "ГАЗ" теперь должна отчитываться перед американцами если не обо всей, то о большей (и важной) части своей деятельности. И нет никаких оснований полагать, что "предписаниями" — а по сути, ультиматумом — Минфина США "ГАЗ" пренебрежет. Ведь альтернатива заключается в немедленном введении санкций.

Под контролем Вашингтона?

Напомним, что в 2018 году вместе с группой "ГАЗ" под американские санкции попали и другие компании, владельцем которых был Олег Дерипаска. UC Rusal, En+ и "Евросибэнерго". Однако с них санкции были сняты в январе 2019 года.

И на каких же условиях? На условиях того, что Дерипаска снизит свою долю в этих предприятиях. Причем процесс проходил согласование в американском финансовом ведомстве, которое должно было условия соглашения, прежде чем оно вступило в силу.

При этом действия Минфина тогда вызвали недовольство демократов, причем в обеих палатах конгресса. Но заблокировать это решение они не смогли.

Можно ли говорить о том, что по сути американские власти контролируют крупнейшие российские предприятия? Наверное, это все же упрощение ситуации. Но факт в том, что руководство этих самых предприятий вынуждено согласовывать в Вашингтоне если не все, то многие свои действия.

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Темы санкции группа газ минфин сша олег дерипаска
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