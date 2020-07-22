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Автор Антон Куликов

С глаз спала пелена: германский бизнес потребовал жесткого ответа США

Экономика

В случае введения Соединенными Штатами санкций в отношении участников строительства газопровода "Северный поток-2" должны быть приняты контрмеры. Об этом заявил исполнительный директор Восточного комитета — Восточноевропейской ассоциации немецкой экономики Михаэль Хармс.

С глаз спала пелена

По его словам, "до сих пор мы всегда предостерегали от жестких контрмер в отношении США, потому что не хотели скатиться к спирали санкций". Однако, подчеркнул Хармс, "сейчас мы расцениваем это несколько иначе".

Объединение, которое он возглавляет, работает над вариантами ответных мер. Михаэль Хармс сообщил, что эти меры могут "варьироваться от четких дипломатических заявлений до компенсаций местным компаниям и защитных контрсанкций".

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на интервью Хармса изданиям группы Funke, американское посольство в Германии подталкивает "ряд фирм" обозначить конкретные временные рамки для прекращения участия в строительстве газопровода. По его мнению, санкции США являются опасным прецедентом. И ЕС им "должен эффективно противодействовать".

"Нельзя допустить, чтобы и другие государства решили действовать подобным образом", — сказал Хармс.

Больше слов. И… еще больше слов

Конечно, мнение руководителя одного из крупнейших лоббистских объединений Германии нельзя оставить без внимания. Однако же Хармс далеко не первый, кто говорит о необходимости ответа на американские санкции.

То, что они будут введены, сомнений практически не вызывает. Накануне палата представителей конгресса США проголосовала за закон об оборонном бюджете на следующий год, в который включены санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

Это не окончательный вариант, за законопроект еще должны проголосовать в сенате, а потом его должен подписать президент. Но если по его содержанию и есть какие-то разногласия, то не в той части, что касается газопроводов.

Достаточно напомнить, как на прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео предложил компаниям, участвующим в проекте, немедленно его покинуть или же столкнуться с санкциями.

В самой Германии единодушия относительно "Северного потока-2" не наблюдается. Правительство проект по-прежнему поддерживает (на словах). А вот, например, "зеленые" говорят, что проект уже стал "внешнеполитической катастрофой" для Германии, которая из-за него оказалась в изоляции.

Есть большие сомнения, что возможностей Берлина хватит на то, чтобы Евросоюз единодушно выступил против американских санкций. Ведь те же Польша и прибалтийские государства выступают категорически против строительства "Северного потока-2".

В общем, в то время, как США действуют, в Европе рассуждают на тему того, как нехороши односторонние американские санкции. И пока не похоже, чтобы европейцы действительно предприняли конкретные меры.

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Темы санкции северный поток-2
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