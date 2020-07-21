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Автор Усам Оздемиров

От кризиса к росту, от волокиты к "цифре"

Экономика

Несколько месяцев карантинных ограничений не могли не отбросить экономику назад. Правительство выработало двухлетний общенациональный план действий по выходу из кризиса, но на этом останавливаться не собирается. Есть планы скорректировать национальные проекты и начать работу над десятилетней стратегией роста экономики.

Президент Владимир Путин призвал членов правительства "двигаться акивнее, активнее и ещё раз активнее". Хотя они и сами рвутся в бой, если верить в искренность горячих выступлений участников недавнего заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По мнению президента, уже сегодня необходимо заглянуть за горизонт 2024 года и определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие. Определены главные ориентиры — они важны, хотя и чаще всего не новы. Власти должны сосредоточить усилия над такими задачами, как:

  • устойчивый рост населения и борьба с бедностью;
  • создание возможностей для самореализации людей и прорыв в число мировых лидеров по качеству образования и объёмам НИОКР;
  • экологическое благополучие и решение жилищных проблем;
  • устранение административных барьеров и улучшение делового климата;
  • укрепление опорной инфраструктуры и развитие внутреннего туризма;
  • использование новых технологических решений и запуск цифрового развития во всех сферах жизни.

Общенациональный план — это, по сути, переходный документ от антикризисных мер к развитию, отметил глава правительства Михаил Мишустин. Есть решимость идти к решению приоритетной задачи — повышению качества жизни людей через прорывное развитие России, правда, работать предстоит "в условиях более жестких бюджетных ограничений".

В период массовой самоизоляции из-за коронавируса палочкой-выручалочкой выступили цифровые технологии, которые сделали возможным дистанционное предоставление государственных услуг, беззаявительный порядок получения материнского капитала и других пособий, оформление электронных больничных и т. д. Подобный опыт решено всячески поощрять и распространять. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, развитие вышеназванных сервисов в будущем должно привести к созданию так называемого "социального казначейства".

Полное единодушие со своей коллегой в данном вопросе отмечается и у другого вице-премьера — Дмитрия Чернышенко. Опыт предоставления дистанционных госуслуг во время пандемии он рассматривает как новый стандарт, заслуживающий всяких похвал. И кардинально новым подходом к цифровизации услуг должна стать ориентированность на каждого человека, клиентоцентричность. Планируется в течение 10 лет обеспечить широкополосным доступом к интернету 97 процентов домохозяйств, ожидается "действительно полное проникновение всех благ и возможностей от цифровизации". Это значит, что 95 % всех социально значимых услуг для граждан будут доступны онлайн.

Стройки века и ведомственная волокита

Нам не впервой слышать о грандиозных планах правительства по преобразованиям в экономике, ускоренным темпам роста и повышению ВВП в разы. К сожалению, громкие слова, звучащие с верхних этажей власти, не откликались в последние годы энтузиазмом рядовых граждан на почве заметного улучшения их уровня благосостояния. После слов должны следовать конкретные дела.

Как образно выразился президент Путин, "если мы будем сидеть на одном месте ровно, ничего не будем делать, то так и будет болото вокруг нас хлюпать".

Ключевой задачей является создание крепкой и устойчивой национальной экономики, на основе которой можно будет обеспечить темпы экономического роста выше мировых, считает первый вице-премьер Андрей Белоусов. Стадия восстановления экономики должна завершиться к середине 2021 года, а во втором полугодии ожидается переход к активному росту. Цель по безработице — её снижение до уровня менее 5 % к концу 2021 года.

Сделана заявка на завершение к середине десятилетия крупнейших транспортных мегапроектов, возрождающих в памяти стройки века советской эпохи. Необходимо увеличить провозную способность БАМа и Транссиба, создать систему скоростных автодорог маршрута Европа — Западный Китай, соединить транспортными артериями центры экономического роста, пробить подходы ко всем морским портам, развить Северный морской путь, сеть 65 региональных аэропортов и т. д. Реализация этих проектов из всех источников потребует более 9 трлн рублей вложений или более 8 % годового ВВП, но на кону создание каркаса новой опорной транспортной сети страны.

Среди обозначенных ключевых задач или точек прорыва также активизация инвестиций, развитие МСП и увеличение экспорта несырьевых, неэнергетических товаров. Предлагается выйти на устойчивый рост капиталовложений на уровне не ниже 5-6 % в среднем за год, что должно дать 70 % за десятилетие. В рамках Соглашения о защите и поощрении капиталовложений должны запустить многомиллиардные проекты, также будут применены новые финансовые инструменты поддержки инвестиций, такие как бессрочные облигации от РЖД и другие.

Восстановлению численности МСП и дальнейшему их росту — вплоть до достижения ориентира в 25 млн человек — должны поспособствовать комфортная для пользователей система поддержки на основе личных кабинетов и резкое снижение барьеров входа для вновь начинающих предпринимателей.

Большой проблемой для работы экспортёров является ведомственная волокита, вызванная огромным количеством барьеров, документов, процедур, проверок и т. д. В прошлом году объём экспорта несырьевых товаров составил 154 млрд рублей, то есть всего 9 % ВВП. Для того, чтобы исправить положение, в правительстве задумали провести реинжиниринг системы поддержки экспорта, который предусматривает выстраивание сквозных процессов во всех ведомствах и уход от бумажного документооборота за счёт цифровизации, автоматизации разрешительных и контрольно-надзорных процедур. Правительство вместе со Сбербанком работает над созданием цифровой платформы — одно окно для экспортёра.

Необходимым условием для решения этих ключевых задач является структурное реформирование институтов экономики, снятие регуляторных барьеров, особенно в новых областях предпринимательской деятельности, считает первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Неисчерпаемые ресурсы "цифры"

В июне-июле прошёл ряд совещаний на высшем уровне, посвященных развитию отечественной IT-отрасли, с участием членов правительства и представителей бизнеса. Власти стали прислушиваться ко мнению непосредственных участников рынка информационно-коммуникационных технологий.

Президент поставил перед правительством недвусмысленную цель: "чтобы в России были созданы действительно глобально конкурентные условия для работы IT-специалистов, чтобы они реализовывали свой творческий и предпринимательский потенциал именно здесь, дома, в стране у нас".

Для этого предусмотрены стимулирующий налоговый манёвр, принятие федерального закона об экспериментальных правовых режимах, так называемых регуляторных песочницах, а также решение вопроса льготного доступа центров обработки данных к электроэнергии.

Как справедливо отметил глава правительства Михаил Мишустин, IT-отрасль является самой мобильной. Её специалисты легко перемещаются по миру, выбирая юрисдикции стран с наиболее благоприятным бизнес-климатом. Налоговый манёвр для IT-компаний должен послужить неплохим аргументом в пользу российской юрисдикции. Ставка страховых взносов будет уменьшена с 14 % до 7,6 %, а налог на прибыль — с 20 % до 3 %. Причём данные льготы планируется распространить также на дизайн-центры в сфере микро- и радиоэлектроники. Для стимулирования спроса действуют ограничения на закупки иностранного программного обеспечения для государственных нужд. Это условие будет распространяться на IT-закупки компаний с государственным участием и на их дочерние структуры. В рамках национальной программы "Цифровая экономика" будет выделено финансирование для значительного увеличения поступающих в вузы на IT-специальности — до 120 тысяч в 2024 году — в связи с острым недостатком квалифицированных кадров в сфере информационных технологий.

В настоящее время дан ход очень важной реорганизации работы федеральных органов исполнительной власти под названием "цифровая трансформация". За неё будут отвечать 56 замруководителей органов власти, уже прозванных "цифровым спецназом правительства". Работать будут согласно типовой ведомственной программе цифровой трансформации, которая рассчитана на 3 года. Внедрение в органы власти "цифры" должно затронуть все сферы жизни страны, обеспечить за счет управления большими данными перевод в онлайн подавляющего большинства услуг для населения.

"Цифровые данные сегодня — это новая нефть, золото, платина XXI века, — отмечает Михаил Мишустин. — Только они имеют разницу с теми ресурсами: те исчерпаемы, а они неисчерпаемы".

Здесь трудно не согласиться. Цифровая трансформация при успешном её осуществлении станет важным шагом в сторону построения "алгоритмического государства". Чем больше искусственного интеллекта в органах исполнительной власти придёт на смену чиновникам, тем меньше будет почвы для процветания таких пороков нашего общества, как бюрократизм и коррупция.

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Темы it-технологии выход из кризиса цифровая экономика российская экономика
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