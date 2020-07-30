Экономист Михаил Делягин: что ждёт США в 2020 году

С председателем совета директоров "Правды.ру" Вадимом Горшениным и читателями "Правды.Ру" экономист Михаил Делягин поделился своим видением экономической ситуации в стране до конца 2020-го года.

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Прогноз экономиста

— Хотелось бы услышать от вас прогноз экономической ситуации до конца года.

— Нет у нас конца года. Сейчас посмотрим, психанет наше уважаемое руководство или нет. Сейчас у нас "Норильский никель", который легко могут национализировать. Это будет правильное дело, потому что подсчет убытков вполне теоретически позволяет сказать: товарищ Потанин, если ты не в состоянии владеть активом, быть эффективным собственником, верни, пожалуйста, обратно. По-другому объяснить этот штраф сложно.

Может быть, у кого-то где-то проснулась совесть. Такое тоже бывает. Две гипотезы. Сейчас могут начать шерстить либералов в противоходе от Серебрянникова. Скорее всего, не начнут. В середине сентября ожидается обвал мировых рынков, потому что американцы будут поддерживать Байдена против Трампа. Может быть, они психанут и будут раньше это делать. Это будет неправильно с точки зрения внутриамериканской политики, но все мы люди, у всех у нас нервы.

Следующий этап — побеждает Трамп. Ни Байден, ни Трамп своего поражения не признают. Для того и для другого сломаться — это смерть и не только социальная. Значит, будет нечто вроде гражданской войны. В Америке восстание черных расистов и обслуживающих их белых либералов. Это генеральная репетиция. Что будет с американской экономикой после гражданской войны? Лучше уж десяток русских атомных бомб.

Я вполне допускаю в начале следующего года 50 рублей за доллар. Только никому от этого легче не будет, потому что доллар провалится на треть, а может и больше. Начнется провал доллара уже в этом году. На этом фоне евро подрастет, все остальные подрастут, но нам от этого легче не будет, потому что наше государство не занимается развитием. У нас сейчас уникальное окно возможностей, как в 1930-е годы, когда можно заново построить страну как всемирный локомотив. Но у нас некому этим заниматься. У нас люди с собственными дедами навоеваться не могут.

Что ждёт Россию?

— Я удивился, когда один из политологов, обосновывая необходимость обнуления президентского срока, сказал, что страна у нас очень большая, поэтому даже за четыре срока очень сложно с ней что-то сделать. Я сразу вспомнил, какой рывок наша страна, которая была намного больше в конце 1920-х — в 1930-е годы, сделала за двадцать лет.

— Импотенты могут бесконечно разнообразно и бесконечно красиво оправдывать импотенцию. Воры могут бесконечно красиво и бесконечно убедительно оправдывать воровство. Но от этого они не перестают быть ни импотентами, ни ворами. А разговор, что двадцать лет — это мало, для Моисея, который сорок лет водил евреев по пустыне…

Мы не евреи, но нас по пустыне национального предательства водят уже 33 года. Уж пора о чем-нибудь подумать. Можно посмотреть на восстановление Советского Союза после войны. С 1945-го — не надо по 1965-й, — по 1953-й год. За годы жизни Сталина. Причем там была реальная угроза войны, чудовищная засуха, страшный голод 1947 года, Корейская война, лютая междоусобная война в руководстве. Одно "дело врачей" чего стоит! А еще и расстреливали. Ленинградское дело. И при этом как поднялась страна?

Настоящая индустриализация началась эдак в году 1931-1932-м. За восемь лет, к 1940 году, это стала другая страна. А когда говорят: ой, а кому-то не хватило двадцати лет, вы знаете, если я не буду хотеть вскопать грядку, мне и ста лет не хватит для ее вскапывания. Плохому танцору всегда мешают ноги партнерши, а российским нынешним либеральным, прости господи, руководителям мешает народ России. И они его за это не любят.

Сейчас государственная политика, как я понимаю, направлена на разграбление страны. Разные функционалы, разные задачи. По эффективности нынешнее руководство намного превышает советское. И по эффективности Владимир Владимирович Путин и его окружение, на мой взгляд, намного круче товарища Сталина и его наркомов. Функционал просто другой.

Конец сентября — мировые рынки летят в тартарары, а наши клоуны подпрыгивают и завывают о том, что Россия — островок стабильности. Реальная безработица — минимум десять миллионов человек, а скорее всего, пятнадцать. Рисуется, что у нас экономический спад процентов пять. В реальности он процентов двенадцать, а то и больше. Людей держат по домам разными страшилками-пугалками. При этом платят десять тысяч детских, пять тысяч взрослых, говоря, что это не пять тысяч, а 19 500. Люди радуются, потому что совсем недавно ничего не платили, потом платили 1 300. Плюс преступность.

— Откуда у государства деньги, если производства останавливаются?

— В федеральном бюджете без движения валяется до сих пор 13 триллионов рублей. Это после того как два триллиона сто пятьдесят миллиардов просто так перекачали в "Банк России", лишь бы куда-нибудь спрятать, под прикрытием аферы "Сбербанка". Так что денег достаточно, чтобы построить страну заново. Просто зачем строить, когда можно пилить?

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Игорь Буккер