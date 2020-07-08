Угроза достижениям: Мишустин заявил о глобальной проблеме

Результаты последних десятилетий по сокращению бедности и безработицы оказались под угрозой. Об этом 8 июля заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. Нетрудно догадаться, в чем причина — пандемия коронавируса.

Почему успехи оказались под угрозой

"Мы все сталкиваемся с вызовами пандемии. Серьезные негативные последствия испытывает на себе сфера труда. Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения", — заявил премьер-министр, выступая на Дне мировых лидеров в рамках глобального саммита Международной организации труда (МОТ).

Впрочем, как можно понять, речь шла не столько о проблемах России. Говорил председатель правительства скорее в общем, подразумевая глобальные трудности. Ведь, по словам Мишустина, необходима координация мирового сообщества, сохранение открытого характера глобальной экономики и отказа от односторонних ограничительных мер.

"Это позволит восстановить рабочие места, гарантировать социальную защиту и определить вектор развития рынка труда", — заявил Мишустин.

Проблемы России и прогнозы Дворковича

А что касается нашей страны, то и по официальным данным фиксируется увеличение уровная безработицы. Причем Росстат в своих оценках использует методологию Международной организации труда.

Так вот, по данным Росстата, уровень безработицы в мае составил 6,1% от рабочей силы после 5,8% в апреле 2020 года, что является максимальным значением с марта 2012 года (тогда уровень безработицы достигал 6,3%). В мае число безработных в нашей стране выросло до 4,513 млн человек.

А на днях с мрачным прогнозом выступил председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. Он напророчил, что Россия только вступает в тяжелейший период экономического кризиса.

По мнению Дворковича, в нашей стране слишком оптимистические прогнозы в том, что касается кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Точнее сказать, сроков выхода из него. По словам председателя фонда "Сколково", худшее еще впереди. Особенно трудно придется малому и среднему бизнесу. Этот сегмент столкнется с основными проблемами к осени, считает он.

Последние несколько месяцев малый и средний бизнес, по словам Дворковича, просто терпел и надеялся на лучшее. Однако в ближайшее время такие предприятия начнут закрываться. В конечном итоге выживут самые сильные.

В общем-то, нельзя сказать, что Дворкович стал первым, кто столь мрачно смотрит на перспективы российской экономики. Правда, как правило, подобные комментарии не содержат данных, на которых основаны этот и другие схожие прогнозы.