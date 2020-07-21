4% с 20 тысяч дохода: выгодна ли самозанятость

Будет ли самозанятость востребована населением всей России, многие ли желают "выйти из тени"? Об этом и не только — первый вице-президент общественной организации "Опора России", член Общественной палаты РФ Владислав Корочкин.

Читайте начало интервью: Владислав Корочкин: "Люди убедились, что бояться самозанятости не нужно"

— Если самозанятый гражданин становится безработным как в пандемию, он может какое-то пособие по безработице получить?

— Чисто минимальное пособие.

— То есть, это люди, которые не надеются на государство ни в каком аспекте. Они должны сами себе на пенсию откладывать. Кстати, медицинское страхование, по-моему, входит в уплачиваемый ими налог.

— Это, прежде всего, те люди, которые и до появления статуса самозанятого не надеялись на государство, а работали на себя.

Статус замозанятого

— Почему они все-таки выходят из тени? Чтобы брать какие-то кредиты, оформлять визу в ту же Европу, имея реальный доход? Ипотеку можно взять теперь. Наверное, не очень хлопотно оформиться в специальном приложении "Мой налог" и пользоваться этими благами?

— Все оформлялись без особых проблем. Кто-то за 15 минут, кто-то за час — но все, кто захотел, оформились.

Еще важно — они могут официально обслуживать юридические лица. Вот говорят, работников на самозанятость пытаются перевести. Но за оказываемые услуги можно официально деньги получать безналом. Не стало практически расчетов наличкой с работниками, ее по сути убрали. И те же люди регистрируются самозанятыми, могут получат эти деньги, возмещая государству 6% налога.

— С физлицами 4%, а с юридическими 6%. Это нормально, с вашей точки зрения?

— Нормальная ставка абсолютно. Кстати, индивидуальные предприниматели на упрощенке иногда платят меньше — до 1%. Законодательство позволяет так уменьшать.

— Какие наиболее востребованные профессии на этот статус будут? Кто будет регистрироваться активнее всего?

— Много сдачи жилых помещений в аренду. Большая часть тех, кто работал водителями на "Яндексе", перешли в самозанятые. Это была договоренность в том числе на уровне Федеральной налоговой службы с агрегаторами, что они будут способствовать.

— Репетиторы.

— Это и бухгалтеры, которые ведут бухучет малым предприятиям тоже в статусе самозанятых. Им не надо для этого открывать контору, брать в аренду офис. Они совершенно спокойно обслуживают клиентов в таком статусе.

— Удастся ли государству хотя бы 60-70% самозанятых вывести "из тени" или все же некоторые предпочтут "оставаться там"? Те, кто не захочет легализоваться — чем они будут руководствоваться?

— Может, я скажу крамольную вещь, но те, кто не хочет легализоваться, никакого ущерба экономике не наносят. Скорее даже наоборот. Этот микро- и малый бизнес, эта доля собираемых с ними налогов ничтожно мала.

Мы когда-то с главой ФНС тогда, нынешним премьером Михаилом Мишустиным смотрели все это дело, и было уже тогда понятно, что контролировать, проверять гораздо дороже, чем не замечать. Это сегмент, который обеспечивает некие социальные блага, услуги, ничего не просит от государства и при этом создает некую добавленную стоимость.

— А вот в Китае малый бизнес вообще не облагается никакими налогами. Ради Бога, работай и содержи свою семью, никаких к тебе претензий. Почему у нас все-таки не так?

— Да, в Китае до определенного размера тебя никто не замечает просто по определению и до определенного дохода не берут никаких налогов. НДФЛ там нет.

— В Европе тоже некая фиксированная сумма. В Италии, например, если ты зарабатываешь 5 тысяч евро, с тебя вообще никакой налог как с самозанятого не берут. А почему у нас берут с любой суммы?

— Есть определенные расчеты… Естественно, не очень справедливо брать налог на доход с тех, кто еле сводит концы с концами, кому не хватает на еду, примерно в той же пропорции, а иногда даже в регрессивном ключе у того, кто богаче в миллион раз.

Поэтому нулевая ставка НДФЛ висит в воздухе. Ее надо применять, если Россия хочет продолжать считать себя социальным государством.

— И на самозанятых тоже? Если я зарабатываю 20 тысяч в месяц…

— Нет, давайте не путать. Выручка не является доходом. Можно иметь большую выручку, но при этом тратить на собственное потребление очень мало. У предприятия могут быть миллиардные обороты, но при этом оно будет работать в убыток.

— Но я о самозанятых. Репетитор заработал 20 тысяч в месяц — нужно ли с него брать 4 процента налога?

— Думаю, что можно.

— Что такое 20 тысяч? Это не деньги совершенно. На личное потребление 20 тысяч заработал, а еще с него 4%. Вы ему посчитайте этот доход и дайте справку, чтобы он кредит взял.

— Было обещано правительством и, думаю, будет соблюдено, что никто самозанятых в течение 10 лет эту систему не отменит. Ухудшения не будет. Но это не значит, что она не будет улучшена, доработана для тех, кто получает как самозанятый меньше определенной суммы.

— Ваше пожелание нашим зрителям, которые решают, легализоваться им или нет. Что вы можете им посоветовать?

— Я думаю, что имеет смысл легализоваться по всем тем причинам, которые я назвал:

во-первых, они смогут получать дополнительную помощь от государства,

во-вторых, они ничего не рискуют, кроме этих 4% от своего заработка.

Я не думаю, что это очень много. В конце концов, можно цену на 4% повысить — для потребителя тоже не очень много, незаметно. И, соответственно, в условиях мирового катаклизма, экономического кризиса, который развивается, я думаю, что все эти опции могут быть весьма и весьма полезными.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев