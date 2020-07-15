Как пандемия коронавируса скажется на молодёжи

"Правда.ру" продолжает эфир второго заседания делового политэкономического клуба "Столичный", повестка дня которого "Планирование экономики как шанс выхода из кризиса. Планирование экономики и молодежь".

Как пандемия коронавируса скажется на молодёжи

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Балашов: Предоставляю слово Юрию Ивановичу Титову, нашему вице-президенту по международному зарубежному опыту по той теме, которую мы сегодня хотим раскрыть полностью. Обращаюсь к молодежи, мы приглашаем вас к разговору. Тема дискуссионная, неоднозначная, думаю, что появятся не только союзники, но и оппоненты, мы ждем критического разговора.

Титов: Кризис показал уязвимость национальных экономик во всех направлениях, об этом четко говорил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Особенно выявил кризис структуру, связанную с пандемией, — это медицина. В первую очередь то, что называлось оптимизацией. Эта стратегия коснулась многих направлений нашей экономики. И когда пришла такая беда, то практически уязвимость, прежде всего, сказалась на слабой подготовке кадров, отсутствии плановой системы. Я хочу остановиться на аспектах кадровой политики и подготовке в зарубежных странах.

Политика Запада в этом вопросе, если ее обобщить, прежде всего, построена на том, чтобы не готовить кадры в своих ВУЗах, а в первую очередь приглашать уже более подготовленных, талантливых и проявивших себя из других стран. Кто вникал в эту проблему, видел, что в каждом нашем ВУЗе, начиная с МГУ, Бауманского и других, которые входят в сотню ведущих ВУЗов, есть в той или в другой степени представители зарубежных кадровых структур.

Я удивился, когда встречался с представителем Евросоюза по оказанию гуманитарной помощи странам Восточной Европы, что база, которой обладает Евросоюз касательно нашей страны в кадровом вопросе, очень обширная. Некоторым предоставляются возможности, которые не всегда предоставляются у нас, в том числе и в Москве: бесплатное обучение и оказание помощи в трудоустройстве. Эти люди особо способные, которые могли бы принести и нашей стране огромную пользу. Такой же центр подготовки и переподготовки кадров из Восточной Европы и стран СНГ я посетил в Дюссельдорфе. Здесь тоже идет отбор самых лучших, самых талантливых, которые могли бы решать экономические проблемы в нашей стране.

В странах ОПЕК существуют фонды по поддержке науки и практически предоставляется бесплатное обучение, начиная от колледжей и кончая высшим образованием. Очень, мне кажется, правильная государственная система в Японии, которая заключается в тестировании интеллектуального развития детей, начиная от рождения до совершеннолетия. Это практически дает возможность формировать золотой фонд нации, который практически принимают без экзаменов во все ВУЗы Японии.

Безработица среди молодежи

Студенты ВУЗов, оплачивая свою учебу, потом становятся в ряды безработных. Это говорит о том, что в эту систему должно вмешаться государство. Москва всегда была центром научно-технического развития и центром подготовки кадров. Без критического осмысления сложившейся ситуации, плана совершенствования подготовки кадров, госпрограммы по их трудоустройству нам трудно будет выйти из кризиса.

Балашов: Как государству не растерять молодежь, то ценное, что у них есть. Предоставляю слово молодой девушке Елене Валерьевне Низамовой. Она делает бизнес своими руками.

Низамова: Как молодой представитель предпринимательской среды хотела бы выразить свое мнение по поводу текущей кризисной ситуации в сфере молодежного предпринимательства. Для молодых предпринимателей кризис — это вызов, который по масштабам несопоставим с их возможностями. Это ситуация, когда старые стратегии перестают работать, а новые еще не выработаны, чтобы выжить в таких резко изменившихся условиях, многим предпринимателям приходится осваивать какие-то новые направления деятельности, потому что старые перестали быть эффективными и рентабельными.

Международная организация труда заявила, что молодежь входит в ту категорию населения, которая пострадает от кризиса больше всего. Отсюда вопрос, почему до сих пор не выработано никаких мер поддержки для молодых людей? Ведь многие молодые предприниматели поверили в себя, открыли свое дело, но сейчас они оказались в отчаянном положении, и как никогда нуждаются в поддержке. Часть профессий оказались невостребованными, многие стартапы и молодые компании вынуждены закрыться. Период ограничения застал их именно в тот момент, когда они только начали развиваться и выходить на рынок. В озвученных правительством мерах поддержки в период пандемии молодежь не упоминаются. Конечно, все предпринимательство нуждается в поддержке, но мне бы хотелось выделить молодежь именно как ту категорию, у которой мало опыта в этой сфере.

Проблема трудоустройства молодежи сегодня актуальна как никогда. У многих специальность не соответствует реальному спросу на рынке труда. Я считаю, что планирование для молодежи — это способ выйти из кризиса победителями, быть востребованными и иметь оплачиваемую работу. Для молодых предпринимателей это стратегия, которая показывает, в каком направлении им нужно двигаться. Мне кажется, что государство должно развивать и поддерживать молодежное предпринимательство. И это должно стать приоритетным направлением. Например, для молодежи это может стать решением проблемы ее трудоустройства и самореализации, ведь сегодня так много молодых ребят, которые хотят работать, создавать что-то социально значимое. Например, за 2019 год во Всероссийском конкурсе молодежных проектов было подано более 12 тысяч заявок от молодых ребят.

Мне кажется, что этот талант и способности не должны пропадать, и нужно использовать их именно сейчас. Мы можем преодолеть трудные времена и безболезненно выйти из кризисной ситуации, но нам нужно видение перспективного будущего.

К публикации подготовил Игорь Буккер