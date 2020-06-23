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Автор Антон Куликов

Оно нам надо? Почему в Россию везут ядерные отходы из Германии

Экономика

Из Германии в Россию вновь везут ядерные отходы. Об отправке груза — 600 тонн — сообщила экологическая организация "Экозащита". Учитывая напряженность в отношениях с Берлином, зачем нам дополнительная головная боль с ядерными отходами из Европы? Или здесь никакой "головной боли" нет?

Что везут в Россию

Если верить экологам, есть и очень серьезная. По данным "Экозащиты", 12 вагонов с отходами, образующимися при обогащении урана в ходе производства топлива для АЭС (так называемых "хвостов"), отправлены железной дорогой.

Состав с радиоактивными отходами якобы отправился в Россию с комбината по обогащению урана Urenco в немецком Гронау 22 июня. Еще несколько контейнеров отправили на грузовиках в Амстердам, откуда они будут доставлены морем в порт Усть-Луга под Санкт-Петербургом.

Опять же, если верить "Экозащите", то груз должен в конечном итоге попасть на Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске в Свердловской области. А вообще с начала нынешнего года в Россию доставлено из Европы уже свыше 3000 тонн ядерных отходов. Ввоз ядерных отходов возобновился в октябре прошлого года после десятилетнего перерыва.

Ввоз ядерных отходов вовсе не проблема?

Но вообще проблема эта не нова. Еще в середине нулевых в России были протесты по поводу ввоза "хвостов" из Германии и других стран.

Эту сферу в нашей стране регулирует федеральный закон "Об использовании атомной энергии". Согласно этому документу, радиоактивными отходами считаются ядерные материалы и радиоактивные вещества, дальнейшее использование которых не предусматривается. Их ввоз в Россию для хранения, переработки или захоронения запрещен.

Но в данном случае, отходы завозятся для дообогащения. В октябре прошлого года в компании "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом") пояснили, что в Россию ввозится обедненный уран — полезное сырье, которое используется на обогатительных предприятиях для производства обогащенного урана и является экономически эффективным способом.

"...иностранный обедненный уран ввозится в Россию не "на захоронение", а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж", — было сказано в заявлении компании.

Едва ли можно ожидать, что официальная точка зрения за прошедшее время претерпела какие-то изменения. Собственно, изменений нет еще с вышеупомянутых нулевых — тогда объяснения были такими же.

А вот в "Экозащите" считают, что до 98 процентов от объема ввезенных отходов навсегда остаются в России. Правда, почему называется именно эта цифра, непонятно.

Конечно, вокруг этой темы очень много спекуляций. Здесь достаточно легко сыграть на эмоциях, а объяснения специалистов не всегда принимаются в расчет.

Что же касается межгосударственных отношений с Германией, то это тот случай, когда одно от другого зависит в минимальной степени. Есть соглашение с Urenco, есть аналогичное соглашение с предприятием Orano во Франции. Никакие политические разногласия на выполнения этих соглашений не влияют. По крайней мере, при нынешнем положении дел.

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Темы экологи ядерные отходы
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