Безусловный базовый доход как национальная идея

Есть идеи, которые витают в воздухе: они то исчезают, то появляются, сделав кроговорот в обществе. Одной из них является идея о безусловном базовом доходе. Эксперименты с ним проводились во могих странах мира, а сегодня на фоне беспрецедентных мер помощи гражданам, пострадавщим из-за пандемии коронавируса, старая идея вновь приобретает актуальность.

Суть безусловного базового дохода (ББД) заключается в том, что государство выделяет каждому гражданину денежные средства, достаточные для удовлетворения его основных жизненных потребностей, не требуя при этом ничего взамен. Для многих эта идея может показаться коммунистической крамолой, но такие оценки далеки от истины. Не зря отдельные страны, вполне себе капиталистические, экспериментируют с ББД и даже вводят его у себя в усеченном виде. Что уж говорить, если даже президент США Ричард Никсон дважды предпринимал попытки ввести ББД и лишь противодействие демократов не позволило этим планам осуществиться.

Полагают, что впервые о гарантированном доходе для всех членов общества задумался ещё в XVI веке английский философ Томас Мор, автор книги "Утопия". Через два с лишним века идею подхватили в своих работах философы Томас Пейн и маркиз де Кондорсе. Если говорить о новейшей истории, то в пользу ББД выступали такие сторонники либеральных идей и лауреаты Нобелевской премии по экономике, как Фридрих фон Хайек, Джеймс Мид и Милтон Фридман. Из современных известных личностей сторонниками базового дохода являются Папа Римский Франциск, Барак Обама, бизнесмены Илон Маск, Ричард Брэнсон, Джеф Безос, а также американский изобретатель и футуролог Рэймонд Курцвейл. Два года назад с трибуны Генассамблеи ООН Антониу Гутерриш призвал правительства адаптировать систему соцгарантий к условиям Четвёртой промышленной революции. По мере внедрения искусственного интеллекта и автоматизации будет расти безработица, поэтому "государства будут вынуждены ввести безусловный основной доход", полагает Генеральный секретарь ООН.

К свободе от "мусорных работ" и патерналистских пут

Притягательность идеи ББД заключается в том, что в ней удивительным образом сходятся разновекторные интересы левых и правых политических сил. Если коммунисты мечтают об обществе благоденствия, где нет эксплуатации человека человеком и труд является свободным, то либералы стремятся к индивидуальной свободе и ограничению чрезмерного вмешательства государства в жизнь людей. Современный капитализм с его периодическими кризисами, растущей пропастью между кучкой богатых и массами бедных, ростом числа незанятых и связанного с безработицей проблем вынужден искать решения, которые могли бы сгладить острые социальные противоречия.

В 20-х годах прошлого века британский инженер и экономист Клиффорд Дуглас разработал экономическую теорию социального кредита, согласно которой национальные дивиденды должны равномерно распределяться между всеми гражданами в виде беспроцентного кредита, чтобы помочь преодолеть разрыв между покупательной способностью и ценами. Ориентация на извлечение сверхприбылей и потогонная система организации труда, свойственные капитализму, не оставляют многим другого выбора, кроме как разного рода "мусорные работы" ради элементарного выживания.

Популярный нидерландский историк и философ Рутгер Брегман, автор книги "Утопия для реалистов: как мы можем построить идеальный мир", заявляет: "Современный капитализм — это когда никчемная работа позволяет зарабатывать на то, что действительно имеет значение. И безусловный доход положит этому конец".

ББД не решает всех проблем, но открывает новые возможности, устраняя чрезмерную зависимость от работодателя, повышая самооценку человека, давая больше свободы в выборе занятия и в творческом саморазвитии.

По мнению бельгийского экономиста и философа Филиппа ван Парийса, капитализм справляется с развитием производительных сил гораздо лучше социализма. Поэтому желателен "капиталистический путь к коммунизму", предполагающий введение гарантированных выплат каждому гражданину за счёт налогового перераспределения. Филипп Ван Парийс выступил с идеей ежемесячного пособия в 200 евро для граждан стран-членов Евросоюза за счет налоговых поступлений в еврозоне, с тем чтобы они ощущали себя полноправными гражданами ЕС.

Неповоротливая бюрократическая система с трудом справляется с громоздкой системой социального обеспечения. Возможно, государство, гарантирующее базовый доход, станет более жизнеспособной альтернативой социального государства. Этот переход будет сопровождаться высвобождением большого количества чиновников, занятых в социальной сфере, и значительной экономией бюджетных расходов.

Людям не надо будет выпрашивать у государства подаяние, полагает российский экономист, заместитель директора ИМЭМО РАН Евгений Гонтмахер. Снятие промежуточного звена в виде бюрократии во взаимоотношениях человека и казны будет большим шагом к освобождению от патерналистских пут. От государства же требуется обеспечение личной безопасности, создание простой и понятной системы социальной защиты и уважение к достоинству каждого гражданина.

Победное шествие роботов

Технический прогресс, который обращает в быль вчерашние выдумки фантастов, вносит серьезные поправки в нашу жизнь. Освоение новых технологий, автоматизация и повсеместное внедрение искусственого интеллекта не может пройти безболезненно для тех, кого они призваны сменить. Исследование ученых из Оксфордского университета показало, что в течение одного десятилетия будут автоматизированы 47 % рабочих мест. Победное шествие искусственного интеллекта и роботов несёт угрозу прежде всего людям, выполняющим рутинную работу: например, грузчикам, продавцам и водителям. Кроме того, аналитики РАНХиГС прогнозируют сокращения во многих сферах занятости в ближайшие 10 лет:

гостиничный бизнес — на 73 %,

обрабатывающие производства — 60 %,

сельское и лесное хозяйства — 58 %,

добыча полезных ископаемых — 51 % и т. д.

К сожалению, аналитики РАНХиГС не затронули в своём исследовании тему возможного сокращения чиновничества. Но разве эта сфера деятельности закрыта для проникновения ИИ? В IT-сообществе с недавних пор живо обсуждают идею "алгоритмического государства", суть которого состоит в замещении всего чиновничьего аппарата сверху донизу алгоритмами. Вот уж поистине, повышение КПД и экономия в финансах были бы в этом случае колоссальными!

К 2030 году автоматизация может привести к сокращению более 20 млн специалистов. При всём при том прогресс не стоит на месте и алгоритмы способны осваивать операции, выходящие за рамки рутинных действий. Искусственный интеллект научился вести собеседование по телефону, сочинять музыку, писать картины, редактировать статьи и т. д.

Государству придётся так или иначе решать проблему людей, потерявших работу, иначе массовая безработица приведёт к возникновению большого отряда люмпенов, способных взорвать общество изнутри. Можно либо сдерживать безработицу за счёт малооплачиваемых и малоэффективных рабочих мест, либо вкладывать средства в переподготовку кадров и создание высокотехнологичных компаний и производств. Кто-то найдёт своё место в новой цифровой экономике, а кто-то нет. В любом случае гарантированные выплаты могут выполнять роль подушки безопасности, помогая переориентироваться на рынке труда одним и давая необходимое чувство стабильности другим. По сути, рост технологической безработицы означает и рост доходов владельцев капитала, поскольку работодатели могут существенно экономить на зарплатах. И государство в подобной ситуации будет вправе повышать налоги на капитал, чтобы финансировать за счёт них ББД.

В этом заинтересованы и сами собственники: ведь массовое обнищание влечёт за собой падение покупательной способности, кризис перепроизводства, банкротства предприятий и тому подобные нежелательные последствия.

Ударим алгоритмами по бюрократии

При таком мощном хоре в поддержку идеи ББД, казалось бы, есть все шансы приступить к её реализации в развитых странах с "продвинутыми" правительствами, но переход от теории к практике сталкивается с некоторыми сложностями. По мнению экспертов, введение безусловного базового дохода в полноформатном его виде потребует от 35 до 50 % ВВП. Скептики также считают, что ББД станет причиной притока мигрантов, поощряет иждивенчество и снижает производительность труда.

Эксперименты с ББД в различных странах Европы, Северной Америки и Африки дали противоречивые результаты. В Финляндии в 2018 году подобный эксперимент прекратили в пользу новых реформ социальной сферы. В Швейцарии в 2016 году на референдуме против ББД проголосовало 77 % жителей. Тем не менее, в Италии с прошлого года для малоимущих ввели ежемесячные гарантированные выплаты: 500 евро для несемейных граждан и 1050 евро для многодетных семей. Начиная с этого года, правительство Испании решило выплачивать деньги 850 тысячам домохозяйств, признанных малоимущими. Примерно 3 млн бедных будут ежемесячно получать от 500 до 1000 евро, пока они не поднимут свои доходы до приемлемого уровня.

Для России был бы особо интересен опыт Ирана и штата Аляска, где социальные выплаты осуществляются в виде рентного дохода от добычи и продажи полезных ископаемых. В Иране всеобщую ежемесячную выплату в размере 40 долларов ввели в 2011 году. Жители американского штата Аляска на протяжении уже нескольких десятилетий получают базовый доход из фонда, который формируется за счёт 35 % средств, полученных от продажи нефти. Между прочим, эксперименты с ББД в самых разных странах не подтвердили опасения, что "дармовые" деньги негативно скажутся на занятости и производительности труда: нигде люди не стали работать меньше, скорее, наоборот.

По данным международной организации European Social Survey ("Европейское социальное исследование"), более 73 % жителей России выступают "за" введение ББД. При таком уровне поддержки впору возвести ББД в ранг национальной идеи России. В глазах многих такой "национальный дивиденд" за счёт природной ренты представляется вполне оправданной и справедливой мерой ввиду огромных территорий, безмерных природных богатств и факта грабительской приватизации достояния СССР в 90-е годы. Однако в прошлом году глава Минэкономразвития во всеуслышание заявил, что в ближайшей перспективе введение ББД не предвидится, так как в стране неудовлетворительный уровень производительности труда. Российские элиты к такому шагу сегодня явно не готовы, и лишь чрезвычайные обстоятельства способны их к нему подтолкнуть.