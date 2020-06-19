Ильгар Гаджиев: из уважаемого бизнесмена в Остапа Бендера

Скандал вокруг московских жилых комплексов от компании SDI Group, рейдерского захвата бизнеса и судьбы обманутых дольщиков продолжает свое развитие.

ЖК "ВернадSKY" на проспекте Вернадского, ЖК "Пироговская Ривьера" в Мытищинском районе и ЖК "Akkord. Smart-квартал" в Одинцовском районе уже год являются объектами с замороженным строительством. Причиной тому стали корпоративные разногласия между партнерами и соотечественниками Годом Нисановым (God Nisanov) и Ильгаром Гаджиевым (Ilqar Haciyev), в результате которого Нисанов теперь управляет компанией СДИ Групп, а Гаджиев был вынужден бежать за границу. С его слов, ему и его семье поступали постоянные угрозы, которым не было причин не верить, так как он знает на что способны эти люди.

Более тысячи семей устали ждали мирного разрешения этой ситуации. Многие из них приобретали квартиры в ипотеку, и сегодня вынуждены выплачивать ежемесячно по 30-40 тысяч рублей по кредиту и жить в съемной квартире, за которую тоже необходимо платить. И если до карантина большинству их них удавалось справляться с возникшей ситуацией, то потеряв на время работу, у людей не осталось другого выбора, как снова начать "войну" за свое жилье.

Диана Валимова, одна из вкладчиков Пироговской Ривьеры рассказала, что она попыталась обратиться в банк с просьбой о кредитных каникулах в связи со сложившейся ситуацией.

Там ей ответили: "Кто Вам кредитные каникулы по телевизору обещал, к тому и идите".

Есть и те, кто успел поселиться в домах первой очереди, которую сдали, пока Гаджиев еще был руководителем проекта. Но они не могут зарегистрировать право собственности, так как Росреестр в связи с проблемами компании приостановил процесс регистрации по данному проекту. Фактически — они живут в чужом жилье.

На просьбы от жильцов предоставить какие-либо документы, подтверждающие полномочия новых менеджеров на продажу квартир и осуществления строительно-монтажных работ на территории жилого комплекса, в офисе ответили пустыми обещаниями. Идентично дела обстоят и с документами, которые помогут жильцам оформить собственность.

Новое руководство обещало людям возобновить строительство второй очереди в кратчайшие сроки. Но, обещанного, как говорится "три года ждут". Может проблема в том, что Вторая очередь строительства на 70% оплачена дольщиками, деньги которых по слухам были выведены из компании незаконным путем?

По этой причине дольщики ЖК "Пироговская Ривьера" создали петицию, адресованную президенту РФ с просьбой помочь им в сложившейся ситуации:

"Мы, инициативная группа жителей ЖК "Пироговская Ривьера", вынуждены обратиться за помощью непосредственно к вам, так как только в вашей власти остановить то беззаконие, которое происходит со строительством наших квартир. Немыслимо, что в нашем правовом государстве происходят такие возмутительные вещи, как вооруженный захват строительной площадки, угрозы гражданам России какими-то бандитами, которые хотят оставить нас без жилья, отобрав бизнес у нашего застройщика — надеемся на Вашу помощь!!!"

Также, люди очень обеспокоены тем, что даже если достроят дома, то они так и не увидят разрекламированную инфраструктуру. Напомним, что жилой комплекс "Пироговская ривьера" представляет собой проект комфорт-класса, который возводится в городском округе Мытищи Московской области, на территории площадью 49 Га. Он должен был состоять из 20 многоквартирных девятиэтажных домов, включающих в себя более 6-ти тысяч квартир, а также иметь облагороженную территорию, скверы, детские площадки и инфраструктурные объекты: поликлинику, детский сад и продовольственный супермаркет.

На данный момент счета ООО "Специализированный застройщик "Комфорт Инвест", которое входит в группу компаний SDI Групп и занимается проектом ЖК "Пироговская Ривьера" заморожены. Дело лежит в прокуратуре более года.

Ситуация с жилым комплексом на Вернадского еще более непонятная. В начале этого года стройка ожила, а люди, которые приобрели в ВернадSKY квартиры воодушевились. Вместо того, чтобы продолжить строительство, новые владельцы демонтировали уже построенный фундамент. Есть мнение, что теперь вместо ЖК тут будет торговый центр и помещения под офисы вместо жилых квартир. Об этом свидетельствует и видеозапись с камер наблюдения, где Флера Теплинская, новый топ-менеджер СДИ в разговоре с коллегой говорит, что скорее всего там не будет жилой недвижимости, так как "Киевская площадь" занимается только коммерческими объектами и сдачей помещений в аренду.

Киевская площадь — это девелоперская компания, где Год Нисанов, бывший партнер Гаджиева, и его ближайший друг Зарах Илиев являются одними из основных владельцев. Какая связь между СДИ Групп, ВернадSKY и Киевской площадью? Генеральным подрядчиком строительства стала компания Ильгара, а землю под проект оформили на ООО "Илион-Трейд". Учредителями компании согласно ЕГРЮЛ, являются Бен Цион Зарахович Илиев (26%) и Роман Лазирович Илиев (25,5%) — сыновья Илиева.

Параллельно с тем, как Ильгар Гаджиев потерял свой бизнес в России, на него обрушился шквал негатива и клеветы из разных СМИ и социальных сетей. Возникало ощущение, что бизнесмена "заказали". Для многих читателей прессы он из добросовестного застройщика превратился в современного Остапа Бендера, который украл 300 млн. рублей и сбежал за границу.

Сам бизнесмен очень сильно обеспокоен тем, что кто-то пытается очернить его имя и репутацию:

"Свой бизнес, на протяжении многих лет, я строил добросовестно, исполняя обязательства перед контрагентами, сотрудниками своих организаций, а также рядовыми потребителями. Главными принципами моей работы является честность, открытость, законопослушность. Цель, которую я всегда ставил перед собой это надлежащее исполнение всех принятых на себя обязательств" — пишет он в обращении к Путину с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и наказать виновных в рейдерской атаке на его компанию.

Со слов Гаджиева, с Нисановым его познакомили еще в 2010 году. На тот момент оба они уже были знакомы заочно, так как являлись крупнейшими бизнесменами в области строительства, только один в Азербайджане, а второй в России.

И действительно, для того, чтобы понимать, почему обвинять Гаджиева в краже такой мелочи, как 300 миллионов рублей неразумно, следует оценить масштабы его деятельности.

Ильгар Гаджиев всегда хотел быть бизнесменом. Закончив школу в 17 лет, он открыл свой первый маленький магазинчик. К 19 годам парень заработал первый миллион. В 1993 году, когда Азербайджан стал независимым, его глава Гейдар Алиев призвал предприимчивых и самоотверженных бизнесменов помочь вывести страну на новый уровень. К двухтысячным Гаджиев освоил рынок торговли стройматериалами и начал параллельно вкладывать деньги в проекты строительства жилых домов, чем очень помог экономике Азербайджана.

В 2005 бизнесмен учредил "Строительно-промышленную инвестиционную корпорацию Аккорд". Компания успешно работала не только в Азербайджане, но и в Грузии, Украине, Казахстане, Узбекистане и Турции. По итогам 2008 года американский фонд "Казимир" оценил растущую компанию гаджиева в 4 млрд долларов!

Но, Гаджиеву не давал покоя стремительно развивающийся рынок строительства в России, поэтому он решил "покорить" новые вершины. Для того, чтобы стать "своим" в Москве, ему необходимо было заручится поддержкой. Именно в этой роли и выступил Год Нисанов, у которого уже на тот момент было достаточно много связей.

Бизнес шел отлично, удалось закрыть несколько амбициозных и успешных проектов. Но, в 2018 году, со слов Гаджиева, у партнеров произошел конфликт. Их мнения разошлись в отношении судьбы масштабного проекта на Вернадского. Сторона Нисанова хотела развивать проект как коммерческий, сторона Гаджиева была против и апеллировала тем, что 40% из 283 квартир уже были проданы.

Буквально в считанные дни после возникновения разногласий с третьими лицами были парализованы все строительные процессы в ЖК "ВернадSKY", ЖК "Пироговская Ривьера" и ЖК "Akkord. Smart-квартал". А еще через три дня по аналогичному принципу неизвестными был совершен рейдерский захват офиса SDI Group на Кутузовском проспекте.

В этой статье приведена более подробная информация о захвате.

Гаджиев написал заявление в прокуратуру по данному факту, но расследование ведется уже год. Тем временем, было назначено новое руководство компании, которое по решению суда и налоговой службы нельзя менять.

Выходит, что Гаджиев сегодня является владельцем своего бизнеса только "на бумаге". По факту, операционная деятельность сосредоточена в чужих руках. Несмотря на это, подрядчики, бывшие сотрудники, контрагенты и дольщики идут именно к нему за погашением задолженностей и с требованием выполнить свои обязательства.

Известно, что жертвами скандала между партнерами стали не только ЖК в Пирогово, Одинцово и на Вернадского. Помимо жилых комплексов в то время SDI Group вели строительство и ремонтные работы в Кремлевской школе верховой езды на ВДНХ, Школе танцев по ул. Крылатская, 23, а также более пятидесяти других объектов инфраструктуры города Москвы и Московской области.

Не в силах добиться справедливости, девелопер Гаджиев открыл "Центр прозрачности бизнеса и противодействия корпоративным рейдам в России". Он говорит, что целью создания такой организации служит не очернение РФ и ее репутации, а борьба с незаконными действиями, направленными против честных предпринимателей.