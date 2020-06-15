Венчурный капитал: кому успех, кому провал

Арест гендиректора Российской венчурной компании вызвал переполох в рядах бизнесменов, представляющих инновационную экономику. Некоторые из них, в том числе весьма именитые, выступили в защиту руководителя РВК, обвиненного в злоупотреблениях финансовыми средствами на миллионы долларов. Непростая ситуация, в которой переплелись и схлестнулись интересы государства и бизнеса, заставляют задуматься о судьбах венчурного рынка и инновационной экономики в России.

Сразу после сенсационного ареста в прессе прошли сообщения о том, что глава "Роснано" Анатолий Чубайс обратился в суд с личным поручительством в защиту интересов главы РВК Александра Повалко. Наверно, это закономерно. Начнём с того, что обе компании на 100 % собственность государства и созданы в нулевые годы в качестве одних из главных институтов развития венчурной отрасли. Потом, Чубайсу не привыкать к роли защитника: не раз он обращался в судебные инстанции с просьбой освободить из-под ареста топ-менеджеров "Роснано", обвиненных в растратах на коррупционных сделках, — и заступничество влиятельного патрона приносило свои плоды.

С открытым письмом в поддержку РВК выступила также группа венчурных инвесторов — всего 22 человека. По их мнению, судебное разбирательство вокруг главы РВК и связанные с этим события "катастрофически подрывают доверие к бюджетным средствам". Предприниматели будут с ещё большей осторожностью использовать их для развития или вовсе откажутся. Частные инвесторы воздержатся от создания фондов с государством, предпочтя пусть меньший масштаб, но на частные средства. Как следствие, национальному венчурному рынку грозит сокращение, а перспективы технологического будущего страны будут поставлены под сомнение, считают инвесторы.

Судя по просочившимся в прессу сведениям, следствие заинтересовали сделки РВК за 2012-2016 годы, в частности, возникли вопросы к реинвестированию части полученных от продажи Soft Machines денег в американскую Alion Energy.

Защита Александра Повалко удивляется: когда заключалась пресловутая сделка, подзащитный в РВК ещё не работал, да и срок исполнения обязательств по займу в сумме 3 млн долларов наступает только в 2022 году.

Эти "токсичные" российские инвестиции!

Между тем, разборки вокруг российской компании аукнулись в далёкой Калифорнии. Гендиректор американской Alion Energy Марк Кингсли поспешил заявить, что следственные действия связаны скорее всего с внутренней борьбой в совете директоров РВК и всё это имеет "нулевое отношение" к целям Alion Energy и её технологическим разработкам. Отметим, что американский стартап основан в 2012 году и вошёл в портфель РВК в 2012 году, специализируется в области робототехники, автоматизации проектирования и строительства солнечных электростанций.

По мнению Марка Кингсли, американское правосудие не склонно подводить инвестиционную деятельность под угловную статью. Утверждения о мошенничестве, скорее всего, указывают на слабость законов о венчурных инвестициях в России. Похоже, что политика победила бизнес-концепцию, полагает Кингсли.

Как бы то ни было, компания Alion Energy провалила несколько этапов due dilligence (процедуры оценки объекта инвестирования) из-за связи с РВК: репутация последней стала тормозом в деле привлечения капитала. По словам американца, имя его компании несправедливо пачкается в грязи и он требует держать "чертову российскую политику" подальше от неё.

Чубайс без либертарианских иллюзий

Но вернёмся к российским делам. Каким должно быть соотношение государства и частной инициативы на венчурном рынке? Вообще, главные институты развития венчурной отрасли создавались у нас в стране сравнительно недавно — в 2006–2007 годы, при формообразующей роли государства. Та же РВК является государственным фондом фондов и должна стимулировать создание в России собственной индустрии венчурного инвестирования. В отчете компании за прошлый год указано, что совокупный объём фондов с участием капитала РВК увеличился на 15,6 млрд рублей и достиг 64,4 млрд. В текущий портфель входит 29 венчурных фондов, которые проинвестировали 180 инновационных компаний в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, медицины, здравоохранения, энергетики и других областях.

Что касается "Роснано", то его задача — инвестировать напрямую и через венчурные фонды нанотехнологий в высокотехнологичные проекты, развивая тем самым новые производства. Видимо, благодаря статусу Анатолия Чубайся как "отца рыночной экономики" в России и его обширным связям "Роснано" получил сотни миллиардов бюджетных средств, но отдача, мягко говоря, скромная. Компания хвалится, что с помощью её инвестиций созданы и работают 115 заводов и R&D центров в 37 регионах страны. В то же время по итогам 2019 года чистый убыток АО "Роснано" составил 16,5 млрд рублей.

Государственный венчурный фонд — это абсурд и неработоспособная история, считает глава "Роснано".

Правда, реноме борца за чистоту рыночных отношений не мешает непотопляемому управленцу Чубайсу брать казенные деньги для финансирования всяких сомнительных проектов. Ведь в нужный момент и для собственной выгоды позицию можно смягчить.

Так, по словам того же Чубайса, венчурный бизнес и инновационная экономика без государства вообще невозможны, а утверждать иное — это проявление "забытых, убогих либертарианских иллюзий, не существующих нигде в мире".

Глава "Роснано" не устаёт напоминать о существовании статьи 159 Уголовного кодекса, так как наличие неудачной инвестиции в портфеле фонда при проверке грозит реальным сроком с пребыванием в колонии строгого режима. Заниматься инновационным бизнесом в России на государственные деньги для него как получить почётное звание "ковбоя" в венчурном деле.

Во избежание печального конца затянувшейся любви к нанотехнологиям, глава "Роснано" упорно отстаивает право венчурных инвесторов на ошибки и провалы. Даже приводит в свою защиту легенду об одном иностранном эксперте, который то ли заступился, то ли раскритиковал Чубайса. Так вот, тот дошлый эксперт, узнав, что у "Роснано" было 4 проекта-банкрота за 5 лет, назвал это полным провалом.

При таком количестве банкротств Чубайса следует уволить, посчитал эксперт, так как очевидно, что он избегает риска. Мол, так инновационная экономика не делается — банкротств должно быть намного больше.

Зато у Анатолия Чубайса большой задел невероятных идей, осуществление которых, видимо, поспособствует достижению необходимого лимита банкротств. Про графеновые трубки, поликремний и гибкие планшеты уже все хорошо наслышаны. Кстати, президент компании OCSiAL (или "Оксиал") — производителя тех самых нанотрубок, Юрий Коропачинский не уступает своему куратору в смелости взглядов.

Он также считает, что не следует скупиться на инвестиции, пусть и безответные, если речь идёт о создании нужной среды. Государству надо поливать почву для стартапов дармовыми деньгами, иначе расти будет в 100 раз реже, считает бизнесмен. При этом, "Оксиал" — единственный протеже в нано-ареале, ставший "единорогом", то есть достигший оценки в миллиард долларов.

Ещё есть идеи по переработке мусора в электроэнергию, по созданию революционного вида транспорта, способного перемещаться как по земле, так и по воздуху с помощью дронов, по промышленному хранению энергии, возобновляемой энергетике и т. д.

Что касается планов "Роснано" по созданию ветропарков, многих экспертов они не радуют. При систематическом воздействии ветрогенераторы негативно сказываются на здоровье людей, из-за них гибнут птицы и другие животные.

"Комфортно ли людям будет жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей?", — задаётся вопросом президент Владимир Путин.

Некоторые исследователи даже утверждают, что масштабное развёртывание ветроэнергетики приведёт к экологической катастрофе планетарных масштабов.

Венчурные диспропорции

По некоторым оценкам, российский рынок венчурного инвестирования оценивается всего лишь в 0,35 % от мирового. Явная диспропорция относительно российской доли в мировой экономике свидетельствует о большом нереализованном потенциале. Технологический инвестор, гендиректор управляющей компании СБВК Денис Черкасов видит фундаментальную проблему в недостатке качественных менеджеров, неудовлетворительной поддержке и популяризации собственных предпринимательских инициатив, что ведёт к низкому качеству стартапов.

Государству следует уходить от прямого инвестирования в венчурные технологические проекты, делегируя инициативу частному капиталу, который эффективнее может их отбирать и развивать. Российские институты развития могут вкладывать средства в фонды, имеющие успешный инвестиционный опыт, служа своеобразным держателем "знака качества".

Согласно отчёту, подготовленному аналитиками платформы Dsight, в 2019 году общий объём инвестиций в российский венчурный рынок составил 868,7 млн долларов, показав прирост 13 % по сравнению с 2018 годом. Между тем, в стратегии развития рынка венчурных и прямых инвестиций до 2030 года, разработанной Российской венчурной компанией совместно с Минэкономразвития, годовой объём сделок должен вырасти до 410 млрд рублей, а количество создаваемых ежегодно высокотехнологичных проектов должен увеличиться до 40 тысяч. Стратегия включает 40 инициатив, направленных на устранение ключевых барьеров развития в России венчурной индустрии. Планы выглядят реалистичными, при условии, что отношения между государством и частным бизнесом окончательно перейдут из русла криминальных историй к совместным усилиям в развитии инновационной экономики.