Если не будет урегулирован вопрос налогообложения IT-гигантов, начнется торговая война

Глава Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхель Гурриа заявил: нужно решить вопрос налогообложения технологических гигантов, или проблема перерастет в торговую войну.

Предупреждение Гурриа касается множества стран, включая Великобританию и США, и до текущего момента схожие заявления кончались вводом новых сборов или налогов. Однако в этом году США взбунтовались: в начале июня налоговые инспекторы страны начали проверку налогов, которые, по их словам, "…были собраны несправедливо".

Более года ОЭСР контролирует переговоры, направленные на достижение многосторонней сделки. США, где велика концентрация IT-гигантов (Amazon, Google, Facebook) заявили, что поддерживают этот процесс, но их позиция в этом вопросе значительно отличается от позиций других участников. Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что налоги должны основываться на доходе, а не на продажах, и не должны меняться в зависимости от отрасли.

В чем причина недовольства США

В прошлом году США неоднократно "угрожали" другим странам увеличением экспортных тарифов. В частности, планировалось увеличить тарифы на экспорт из Франции, который составляет примерно 2,4 млрд. долларов, а в список продукции попали даже сыры и шампанское. Мера была ответом на повышение налога "на цифровые услуги", введенное во Франции.

В итоге Франция заявила, что отложит повышение налога до переговоров с ОЭСР, которые должны завершиться к концу этого года. Но многие другие страны перешли к введению собственной версии налога: среди первых — Чехия и Тайланд. А в Великобритании в апреле вступил в силу 2-процентный налог с цифровых продаж.

"Последнее, что нам нужно"

В беседе с BBC Гурриа сказал, что "…мы должны достичь соглашения. Альтернативы нет: если не договоримся, начнется торговая война. И на этот раз не только между Францией и США (что почти произошло), но и между несколькими десятками других стран. Мы уже знаем, как отражается на мировом благосостоянии торговая напряженность".

Проблема для ОЭСР заключается в том, что при Дональде Трампе США заняли агрессивную торговую позицию. Трамп ввел тарифы на иностранную сталь и алюминий, китайские товары — все это привело к потерям миллиардов долларов прибыли, которые оказались "съедены" налогами.

Международный валютный фонд в прошлом году подсчитал, что торговая война только между США и Китаем сократила глобальный рост экономики примерно на 1% за 2019 год. Так что дальнейшее обострение обстановки приведет лишь к потерям: готовы ли Штаты удерживать свою репутацию "принципиальных торговцев" такой ценой?