Глава Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхель Гурриа заявил: нужно решить вопрос налогообложения технологических гигантов, или проблема перерастет в торговую войну.
Предупреждение Гурриа касается множества стран, включая Великобританию и США, и до текущего момента схожие заявления кончались вводом новых сборов или налогов. Однако в этом году США взбунтовались: в начале июня налоговые инспекторы страны начали проверку налогов, которые, по их словам, "…были собраны несправедливо".
Более года ОЭСР контролирует переговоры, направленные на достижение многосторонней сделки. США, где велика концентрация IT-гигантов (Amazon, Google, Facebook) заявили, что поддерживают этот процесс, но их позиция в этом вопросе значительно отличается от позиций других участников. Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что налоги должны основываться на доходе, а не на продажах, и не должны меняться в зависимости от отрасли.
В прошлом году США неоднократно "угрожали" другим странам увеличением экспортных тарифов. В частности, планировалось увеличить тарифы на экспорт из Франции, который составляет примерно 2,4 млрд. долларов, а в список продукции попали даже сыры и шампанское. Мера была ответом на повышение налога "на цифровые услуги", введенное во Франции.
В итоге Франция заявила, что отложит повышение налога до переговоров с ОЭСР, которые должны завершиться к концу этого года. Но многие другие страны перешли к введению собственной версии налога: среди первых — Чехия и Тайланд. А в Великобритании в апреле вступил в силу 2-процентный налог с цифровых продаж.
В беседе с BBC Гурриа сказал, что "…мы должны достичь соглашения. Альтернативы нет: если не договоримся, начнется торговая война. И на этот раз не только между Францией и США (что почти произошло), но и между несколькими десятками других стран. Мы уже знаем, как отражается на мировом благосостоянии торговая напряженность".
Проблема для ОЭСР заключается в том, что при Дональде Трампе США заняли агрессивную торговую позицию. Трамп ввел тарифы на иностранную сталь и алюминий, китайские товары — все это привело к потерям миллиардов долларов прибыли, которые оказались "съедены" налогами.
Международный валютный фонд в прошлом году подсчитал, что торговая война только между США и Китаем сократила глобальный рост экономики примерно на 1% за 2019 год. Так что дальнейшее обострение обстановки приведет лишь к потерям: готовы ли Штаты удерживать свою репутацию "принципиальных торговцев" такой ценой?
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Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.