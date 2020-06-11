Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Антон Куликов

Транзит потерян: в Латвии думают, как заинтересовать Россию

Экономика

Несколько дней назад министр сообщения Латвии Талис Линкайтс сделал несколько интересных заявлений относительно экономического сотрудничества с Россией. По мнению чиновника, сотрудничать необходимо, даже несмотря на царящую напряженность в отношениях между двумя странами.

В политике все плохо, в экономике — не очень (хотя тоже плохо)

В политическом смысле отношения между Москвой и Ригой действительно не дают никакого повода для оптимизма. За последние несколько лет они деградировали настолько, что нет даже подходящего определения, чтобы их охарактеризовать. Хотя нет, есть — "никакие". В публичном пространстве отношения между двумя странами обычно сводятся к обмену колкостями, но даже и это происходит достаточно редко.

А вот в экономических отношениях между Россией и Латвией не так чтобы все и плохо. По словам Линкайтса, даже несмотря на пандемию коронавируса в некоторых сферах экономического сотрудничества между странами есть положительные тенденции.

"Я по профессии экономист и смотрю на все с экономической точки зрения. По-моему, у нас хорошо складываются бизнес-отношения с Россией, до кризиса у нас даже рос экспорт в эту страну. Там, где мы можем сотрудничать, надо сотрудничать. Даже во всех транзитных войнах — там не столько политические вопросы, сколько экономика и стратегические интересы. Значит, мы как страна транзита должны сделать так, чтобы наш коридор был им интересен", — сказал латвийский министр в эфире радиостанции Baltkom.

Между тем, российский транзит через территорию Латвии упал до минимальных значений. Конечно, сказалась пандемия. Но началось все задолго до коронавируса. Россия целенаправленно снижает транзит. И здесь как раз сказываются политические проблемы в отношениях между двумя странами. Было бы странно делать вид, что ничего не происходит, на фоне постоянных антироссийских заявлений латвийских политиков.

Новые источники надежды

В марте этого года тот же Талис Линкайтс заявлял, что его стране необходимо искать новые источники наращивания транзита грузов. Причем "некоторые надежды" он связывал с Белоруссией. Очевидно впрочем, что Белоруссия не в состоянии возместить российский транзит.

Что же касается перевозки грузов из Российской Федерации, то по данным Центрального статистического управления Латвии, общий объем грузоперевозок в первом квартале 2020 года сократился на 23% относительно показателей прошлого года на 6,289 млн тонн и теперь составляет 20,998 млн тонн в целом. Причем самые большие потери понесла как раз железная дорога, почти половина прошлогодних показателей — сокращение на 48,7%.

Министр сообщения Латвии в качестве примера привел транзит угля, который раньше шел в балтийское порты, а теперь практически полностью уходит в порт Усть-Луга в Ленинградской области, это два миллиона тонн в месяц.

"Ясно, откуда этот уголь, это "наш" уголь", который раньше шел через наши порты", — сказал Талис Линкайтс.

Из-за падения объемов транзита в Латвии остановили реализацию масштабной программы по модернизации железнодорожных объектов. Планировалось потратить более 440 миллионов евро, но теперь программа отложена до лучших времен. Ждать которых, похоже, придется долго.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы латвия транзит
Новости Все >
Биологи обнаружили кость в сердце у шимпанзе
Опубликован состав сборной России по биатлону на сезон-2020/21
Жителя Ингушетии подозревают в прохождении обучения у боевиков в Сирии
Путин поручил главе Пензенской области заняться ЖКХ и дорогами
Заключенные пострадали в ДТП с автозаком на Кубани
Врачам Петербурга выдадут награды "За доблесть в спасении"
Рейтинг Зеленского обвалился
Сбербанк выкупил 72% сервиса 2ГИС
Мотоциклист ДПС врезался в легковой автомобиль
Коммунисты России посоветовали протестующим в США "перекурить"
Последние материалы
Биологи обнаружили кость в сердце у шимпанзе
Опубликован состав сборной России по биатлону на сезон-2020/21
Транзит потерян: в Латвии думают, как заинтересовать Россию
Жителя Ингушетии подозревают в прохождении обучения у боевиков в Сирии
Путин поручил главе Пензенской области заняться ЖКХ и дорогами
Заключенные пострадали в ДТП с автозаком на Кубани
Врачам Петербурга выдадут награды "За доблесть в спасении"
Рейтинг Зеленского обвалился
Сбербанк выкупил 72% сервиса 2ГИС
Мотоциклист ДПС врезался в легковой автомобиль
Популярное
Российский шоу-бизнес
Долинский дал советы Ефремову, как вести себя в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, отсидевший четыре года в тюрьме, рассказал о том, что ждет Михаила Ефремова в заключении.

Долинский дал советы Ефремову, как вести себя в тюрьме
У Елены Воробей начались осложнения из-за коронавируса
Российский шоу-бизнес
У Елены Воробей начались осложнения из-за коронавируса
Российский шоу-бизнес
Известный сатирик Трушкин умер от коронавируса
Российский шоу-бизнес
Миро: в эфире "Пусть говорят" появилась фейковая жена Сергея Захарова
Игорь Буккер Миша Ефремов как лицо русской безнаказанности Игорь Буккер Василий Амирджанов Расовые разборки вызвали смысловую идиосинкразию Василий Амирджанов Рустем Сафронов В США грядут перемены после протестной волны Рустем Сафронов
Комментарии
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Ефремов пытался покончить с собой
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Сбербанк купит себе карманную карту
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Политолог рассказал, кто приедет на парад Победы в Россию
Политолог рассказал, кто приедет на парад Победы в Россию
Боец Агапова объяснила, почему не выйдет замуж за мужчину из СНГ
Ефремов пытался покончить с собой
Политолог рассказал, кто приедет на парад Победы в Россию
Ефремов пытался покончить с собой
Профессор ВШЭ: Фонд национального благосостояния тратить пока нельзя
Талызина: звание народного артиста к аварии Ефремова не имеет отношения
"В России кризис": интеллигенция зовет народ на помощь
"В России кризис": интеллигенция зовет народ на помощь
"В России кризис": интеллигенция зовет народ на помощь
Депутат: Украина станет великой, если "покидается" ядерными бомбами
Миша Ефремов как лицо русской безнаказанности
Сергей Михеев: обсуждать Путина – это уровень обывателей на кухне
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ