Транзит потерян: в Латвии думают, как заинтересовать Россию

Несколько дней назад министр сообщения Латвии Талис Линкайтс сделал несколько интересных заявлений относительно экономического сотрудничества с Россией. По мнению чиновника, сотрудничать необходимо, даже несмотря на царящую напряженность в отношениях между двумя странами.

В политике все плохо, в экономике — не очень (хотя тоже плохо)

В политическом смысле отношения между Москвой и Ригой действительно не дают никакого повода для оптимизма. За последние несколько лет они деградировали настолько, что нет даже подходящего определения, чтобы их охарактеризовать. Хотя нет, есть — "никакие". В публичном пространстве отношения между двумя странами обычно сводятся к обмену колкостями, но даже и это происходит достаточно редко.

А вот в экономических отношениях между Россией и Латвией не так чтобы все и плохо. По словам Линкайтса, даже несмотря на пандемию коронавируса в некоторых сферах экономического сотрудничества между странами есть положительные тенденции.

"Я по профессии экономист и смотрю на все с экономической точки зрения. По-моему, у нас хорошо складываются бизнес-отношения с Россией, до кризиса у нас даже рос экспорт в эту страну. Там, где мы можем сотрудничать, надо сотрудничать. Даже во всех транзитных войнах — там не столько политические вопросы, сколько экономика и стратегические интересы. Значит, мы как страна транзита должны сделать так, чтобы наш коридор был им интересен", — сказал латвийский министр в эфире радиостанции Baltkom.

Между тем, российский транзит через территорию Латвии упал до минимальных значений. Конечно, сказалась пандемия. Но началось все задолго до коронавируса. Россия целенаправленно снижает транзит. И здесь как раз сказываются политические проблемы в отношениях между двумя странами. Было бы странно делать вид, что ничего не происходит, на фоне постоянных антироссийских заявлений латвийских политиков.

Новые источники надежды

В марте этого года тот же Талис Линкайтс заявлял, что его стране необходимо искать новые источники наращивания транзита грузов. Причем "некоторые надежды" он связывал с Белоруссией. Очевидно впрочем, что Белоруссия не в состоянии возместить российский транзит.

Что же касается перевозки грузов из Российской Федерации, то по данным Центрального статистического управления Латвии, общий объем грузоперевозок в первом квартале 2020 года сократился на 23% относительно показателей прошлого года на 6,289 млн тонн и теперь составляет 20,998 млн тонн в целом. Причем самые большие потери понесла как раз железная дорога, почти половина прошлогодних показателей — сокращение на 48,7%.

Министр сообщения Латвии в качестве примера привел транзит угля, который раньше шел в балтийское порты, а теперь практически полностью уходит в порт Усть-Луга в Ленинградской области, это два миллиона тонн в месяц.

"Ясно, откуда этот уголь, это "наш" уголь", который раньше шел через наши порты", — сказал Талис Линкайтс.

Из-за падения объемов транзита в Латвии остановили реализацию масштабной программы по модернизации железнодорожных объектов. Планировалось потратить более 440 миллионов евро, но теперь программа отложена до лучших времен. Ждать которых, похоже, придется долго.