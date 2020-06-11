С пенсионеров хотели взыскать более 300 млрд руб. долгов

Пенсионеры — должники по кредитам получат двухлетние исполнительные каникулы для платежей. Госдума уже приняла законопроект на эту тему.

Согласно данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), приставы готовились взыскать более 300 млрд руб. долгов с 1,6 млн пенсионеров, не имеющих источников дохода, кроме пособия.

Ситуация такова, что среди должников с просроченной кредитной задолженностью свыше 90 дней доля пенсионеров старше 65 лет не превышает 5%. Законопроект, задуманный как мера поддержки россиян в период после коронавируса, был разработан руководителем фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым и председателем Комитета по информационной политике Александром Хинштейном.

Авторы учли тот факт, что уязвимые категории граждан могли еще до пандемии иметь финансовые обязательства, "по которым вынесены судебные решения и решения налоговых органов и по которым осуществляется принудительное исполнение. На сегодняшний день сумма таких долгов составляет 340 млрд руб., из которых кредиты составляют более 332 млрд руб.

Стоит отметить, что страховые пенсии по старости, страховые пенсии по инвалидности, накопительные пенсии, срочные пенсионные выплаты и пособия по временной нетрудоспособности сегодня могут стать базой для взыскания.

В Госдуме решили, что граждане, получающие пенсии по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца, смогут претендовать на отсрочку по кредитным договорам в пределах 1 млн руб. Но есть нюансы: к примеру, кроме пенсии, они не должны иметь иного источника доходов или иного имущества. И при этом пенсия должна быть меньше двух минимальных размеров оплаты труда.

В пояснительной записке говорится, что такого рода послаблением можно воспользоваться однократно.

"Вслед за арендными, налоговыми и кредитными каникулами мы предлагаем ввести так называемые исполнительные каникулы" — пояснил Хинштейн.

Так депутаты пытаются позаботиться не только о пенсионерах, но и поддержать малый и средний бизнес из наиболее пострадавших в период пандемии отраслей. Будет введена годовая рассрочка взыскания задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору, если сумма задолженности — не выше 15 млн руб.

По большому счету, считает член генерального совета "Деловой России" Алим Бишенов, речь идет о безнадежных долгах. Но проблема гораздо масштабнее всего, что представляется даже экспертам. По сути, в марте 66,8 тыс. индивидуальных предпринимателей завершили работу против 33,7 тыс. в марте 2019 года.

А пенсионеры от 65 лет являются одной из самых послушных категорий плательщиков. Как сказал президент НАПКА Эльман Мехтиев, "более старшее поколение оформляет ссуду, тщательно взвесим все "за" и "против".

Со своей стороны, гендиректор финансового маркетплейса Юником24 Юрий Кудряков, во время пандемии количество заемщиков-пенсионеров резко сократилось, так как пенсионеры не всегда могут оформить все онлайн. Но именно эта категория граждан более ответственно относится к финансам и имеет определенные накопления.

Так что независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский признал, что законопроект имеет направленность на точечную социальную поддержку именно категории пенсионеров. И адресован тем, кто в состоянии оказывать прямое, хоть и пассивное, воздействия на всех недовольных сегодняшней экономической ситуацией.