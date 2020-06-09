"Тольяттиазот" подал в суд на интернет-издание "Век"

Юристы одного из самых больших в России химических комбинатов "Тольяттиазот" подали иск против интернет-издания "Век". Химики отстаивают свою деловую репутацию, которую, по их мнению, ответчик в своих публикациях задевает, причем прибегая к явному вымыслу.

В "Тольяттиазоте" не раз заявляли, что завод является объектом спланированной кампании по распространению черного пиара, инициированной миноритарием предприятия — компанией "Уралхим" и ее владельцем Дмитрием Мазепиным. "Разоблачительные" публикации о химкомбинате действительно время от времени появляются в информационном поле. Характерной их чертой, по словам представителей "Тольяттиазота", является сочетание правдивых данных, например, раскрываемой самим комбинатом информации о своей деятельности, с тенденциозной подачей и откровенным вымыслом. Обычно такие материалы публикуют желтые интернет-ресурсы, не следящие за собственным имиджем и надежностью.

"К сожалению, на сегодняшний день чёрный пиар — один из штатных способов борьбы компаний друг с другом. Зачастую к такому инструменту прибегают, когда нет возможности прямо действовать против оппонента, но необходимо так или иначе на него "надавить", — объясняет руководитель одного из ведущих юридических консалтингов в сфере интеллектуальной собственности PANTEY Consult Сергей Скавронский. "Метод устранения конкурента путем черного пиара является весьма распространенным и действенным оружием. Мы, как адвокаты АА "Вербицкая и партнеры, довольно часто принимаем участие в информационных войнах и, как следствие, сталкиваемся с распространением негативной информации в отношении наших доверителей — представителей бизнеса… Написание соответствующего заявления в правоохранительные органы и проведение соответствующей проверки является вполне действенной мерой, — говорит кандидат юридических наук, экс-председатель Третейского суда строительных организаций г. Москвы Юлия Вербицкая-Линник. — Небесполезным является и мотивированное обращение (претензия) в адрес редакции (ресурса) и автора статьи о снятии публикации. В случае обоснованной позиции и реальной перспективы для возбуждения уголовного дела, скорее всего, и издание, и журналист предпочтут не связываться и удалят статью. Ну и наконец, после тщательной проверки сведений на предмет их недостоверности, подготовки и подбора доказательств следует обращение в арбитражный суд с требованием об опровержении сведений, порочащих деловую репутацию. Надлежащими ответчиками по данной категории дел будут являться авторы этих статей и издания (ресурсы), осуществившие их размещение. В качестве требований можно заявлять не только об опровержении распространенных сведений в том виде, в котором они были заявлены, но и об определенной денежной компенсации".

По словам адвоката, в черном пиаре, особенно если оппоненты прибегают к значительным финансовым вливаниям, могут участвовать и респектабельные издания, и "желтая пресса", и блоггеры, и анонимные телеграм-каналы. Впрочем, крупные издания в своих суждениях обычно весьма аккуратны.

В такой ситуации подача "Тольяттиазотом" судебного иска выглядит закономерным решением — даже без учёта юридических тонкостей и попыток вычислить шансы на победу, которые в подобных процессах могут зависеть от целого ряда непредсказуемых и малопонятных широкой публике нюансов. В любом случае ответчику теперь придется не только подтвердить обнародованные им сведения, но и потратиться на адвокатов, что для мелких изданий выглядит серьезной проблемой.

"Обычно в черном пиаре участвуют второсортные СМИ, анонимные каналы в мессенджерах, группы в соцсетях. Зачастую они стараются скрыться за ширмой анонимности — не указывают номера лицензии СМИ, реквизиты компании и так далее — и поэтому не опасаются исков и судов. Тем не менее, в России существует система адвокатских запросов — это позволяет получить от регистратора сайта, администрации соцсетей данные нарушителя и подать на него в суд, — объясняет Сергей Скавронский. — Это может показаться удивительным, но споры в сфере защиты деловой репутации в России не редкость. В настоящее время сложилась положительная судебная практика по защите деловой репутации".

Для "Тольяттиазота" участие в информационных войнах не новость. Уже десять лет компания находится в состоянии постоянного корпоративного конфликта, который руководство комбината прямо называет попыткой рейдерского захвата со стороны миноритария — компании "Уралхим". Все эти годы, несмотря на давление, "Тольяттиазот" продолжал стабильно работать, а "Уралхим", по мнению экспертов, может столкнуться с банкротством уже в текущем году.

К чисто экономическим проблемам Дмитрия Мазепина, совокупная задолженность принадлежащих которому компаний "УралХим" и "УралКалий" достигла астрономических 11 млрд долларов, не так давно прибавились и проблемы имиджевого, и даже внешнеполитического характера. В феврале этого года Вестминстерский магистратский суд Лондона прямо назвал Мазепина "корпоративным рейдером", а его атаки на ТоАЗ — "образцово-показательными примерами для учебника по рейдерскому захвату".

Еще больше осложняет перспективы Мазепина решение Высокого суда Ирландии о заморозке активов аффилированной с "УралХимом" офшорной компании Belport на сумму в 78 млн долларов. В прошлом году эта инстанция обязала одного из сподвижников Мазепина — Евгения Седыкина — возместить ущерб за возбуждение неправомерных судебных разбирательств против "Тольяттиазота" и констатировала организацию преступного сообщества с целью осуществления мошеннических действий в отношении комбината. Разбирательства в рамках этого процесса в будущем могут усугубить проблемы рейдера-миноритария.

Стоит отметить, что усилиями недоброжелателей вокруг "Тольяттиазота" и ранее искусственно нагнеталась негативная атмосфера, но со временем виновные оказывались на скамье подсудимых. Несколько лет назад, например, на химкомбинате "обнаружили" склад боеприпасов и экстремистскую литературу, впоследствии оказавшиеся инсценировкой. Устроил ее экс-глава охраны Бориса Березовского Сергей Соколов, и бывший работник тоаза Антошин Олег признавшийся, что действовал по заказу "неких высокопоставленных людей", которые "захотели получить то, что им не принадлежало". Аналитики тогда высказывали предположение, что действия Соколова и Антошина могли быть профинансированы владельцем "УралХима" Дмитрием Мазепиным.