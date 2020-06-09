Коллекторы начали "охоту" на беднеющих россиян

Экономический кризис так или иначе коснулся всех жителей страны. На сегодняшний день обязательства по кредитам уже стали непосильными для сотен тысяч человек.

В связи с этим новые горизонты открываются у сотрудников коллекторских агентств. Почти 60% россиян не смогли точно выполнять обязательства по кредитам и у более 40% возникли серьёзные просрочки. По всей стране прокатились изъятия кредитных авто.

Также половина трудящихся в России подвержена рискам увольнения, уменьшения или задержки зарплаты, а также вынужденного отпуска. Масштаб возможного эффекта пандемии на кадровые перспективы и материальное положение россиян оценили специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Эпидемия коронавируса, приведшая к временному закрытию предприятий и падению объемов производства, стала сильнейшим потрясением для российского рынка труда, отмечаются в докладе.

Причем, речь идет о случаях, когда граждане добровольно сообщали кредиторам о наличии проблем. Напомним, что российский президент обратился к банковскому сообществу войти в положение должников. Разумеется, банки призывы проигнорировали, а доверчивых россиян "поставили на счётчик".

Коллекторы действительно собираются "ужесточенно" выбивать кредиты и микрозаймы, массово просроченные россиянами из-за эпидемии. Последнее стало причиной того, что в руках подобного рода деятелей оказалось "огромное" количество просроченных за время корона-кризиса кредитов и микрозаймов.

Теперь они будут взыскивать их по новой методике, включая активную обработку семьи, соседей, коллег и пожилых родственников, сообщили в те "неДума". Так что вопросы взаимодействия с коллекторами становятся актуальными, поскольку в кризисы они активизируются. Вопреки заявлениям участников НАПКА (СРО коллекторов), лишь немногие из них придерживаются букве закона во взаимодействии с должниками.

Последний резонансный случай — это самоубийство пожилой воспитательницы детского сада. По многим свидетельствам на суицид женщину толкнули угрозы со стороны коллекторов. Женщина свела счеты с жизнью после прямых угроз взорвать детский сад, убить детей, родных и ее саму. Что характерно, уголовного дела так и не завели.

Цена вопроса была смешной и страшной — 5000 рублей. Именно из-за такой суммы долга коллекторы довели человека до самоубийства.

Недавно сообщили, что есть планы присвоить персональный идентификатор каждому сотруднику коллекторских агентств для контроля их контактов с должниками. Только инициаторы и воодушевленная общественность не понимают нюансов, пишут авторы телеграм-канала "Мэйдей. Хроники пикирования".

Вся проблема в том, что все эти "обзвонщики" и "визитеры" не являются штатными сотрудниками компаний. Задача первых любым способ в удаленном формате заставить человека начать платить. Ограничений в выборе способов нет.

Обыкновенно, в ход идут угрозы, звонки на работу, вранье родным и начальству. Такие коллекторы не гнушаются доводить пожилых людей до инфарктов. Если этот метод не срабатывает, в дело вступают "визитеры", тоже совершенно не утруждающие себя соблюдением законов. Двери квартир поливают нечистотами, терроризируют соседей, случаются поджоги частных домов, избиение родных.

"В крупных городах подобное случается редко из-за высокого уровня полицейского контроля. В глубинке из-за нехватки кадров для такой работы привлекают настоящих рэкетиров, у которых есть "свои люди" в полиции и прокуратуре. Поэтому дела на таком уровне могут закончиться смертью гражданина без последствий для коллектора. Не надо обольщаться: телефонным террористам и рэкетирам никакой ID не присвоят.

Редкие дошедшие до разбирательства случаи распадаются в судах. Агентства приносят договора на услуги, согласно которым они не отвечают за последствия действий другой стороны", — резюмировали авторы канала.

"Выбивают деньги заживо, как будто фашисты пришли",- такие сообщения можно часто встретить на форумах должников.

При этом в связи с ситуацией и постепенной отменой ограничений, есть неиллюзорная вероятность, что почти половина россиян рискует стать жертвой "коллекторских бандитов". В России сложилась область применения различных рычагов давления на людей, которая для официальных органов находится вне зоны досягаемости. И сделать с этим пока ничего нельзя.

Стоит добавить, что по данным ЦБ РФ, уровень долговой нагрузки взлетел до максимального значения за все время наблюдения и побил рекорды кризисов 2009 и 2014-2015 годов. Каждый четвертый россиянин оказался в положении, когда банку нужно отдавать свыше 80% своего ежемесячного дохода.