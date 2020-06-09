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Автор Александр Шторм

Коллекторы начали "охоту" на беднеющих россиян

Экономика

Экономический кризис так или иначе коснулся всех жителей страны. На сегодняшний день обязательства по кредитам уже стали непосильными для сотен тысяч человек.

В связи с этим новые горизонты открываются у сотрудников коллекторских агентств. Почти 60% россиян не смогли точно выполнять обязательства по кредитам и у более 40% возникли серьёзные просрочки. По всей стране прокатились изъятия кредитных авто.

Также половина трудящихся в России подвержена рискам увольнения, уменьшения или задержки зарплаты, а также вынужденного отпуска. Масштаб возможного эффекта пандемии на кадровые перспективы и материальное положение россиян оценили специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Эпидемия коронавируса, приведшая к временному закрытию предприятий и падению объемов производства, стала сильнейшим потрясением для российского рынка труда, отмечаются в докладе.

Причем, речь идет о случаях, когда граждане добровольно сообщали кредиторам о наличии проблем. Напомним, что российский президент обратился к банковскому сообществу войти в положение должников. Разумеется, банки призывы проигнорировали, а доверчивых россиян "поставили на счётчик".

Коллекторы действительно собираются "ужесточенно" выбивать кредиты и микрозаймы, массово просроченные россиянами из-за эпидемии. Последнее стало причиной того, что в руках подобного рода деятелей оказалось "огромное" количество просроченных за время корона-кризиса кредитов и микрозаймов.

Теперь они будут взыскивать их по новой методике, включая активную обработку семьи, соседей, коллег и пожилых родственников, сообщили в те "неДума". Так что вопросы взаимодействия с коллекторами становятся актуальными, поскольку в кризисы они активизируются. Вопреки заявлениям участников НАПКА (СРО коллекторов), лишь немногие из них придерживаются букве закона во взаимодействии с должниками.

Последний резонансный случай — это самоубийство пожилой воспитательницы детского сада. По многим свидетельствам на суицид женщину толкнули угрозы со стороны коллекторов. Женщина свела счеты с жизнью после прямых угроз взорвать детский сад, убить детей, родных и ее саму. Что характерно, уголовного дела так и не завели.

Цена вопроса была смешной и страшной — 5000 рублей. Именно из-за такой суммы долга коллекторы довели человека до самоубийства.

Недавно сообщили, что есть планы присвоить персональный идентификатор каждому сотруднику коллекторских агентств для контроля их контактов с должниками. Только инициаторы и воодушевленная общественность не понимают нюансов, пишут авторы телеграм-канала "Мэйдей. Хроники пикирования".

Вся проблема в том, что все эти "обзвонщики" и "визитеры" не являются штатными сотрудниками компаний. Задача первых любым способ в удаленном формате заставить человека начать платить. Ограничений в выборе способов нет.

Обыкновенно, в ход идут угрозы, звонки на работу, вранье родным и начальству. Такие коллекторы не гнушаются доводить пожилых людей до инфарктов. Если этот метод не срабатывает, в дело вступают "визитеры", тоже совершенно не утруждающие себя соблюдением законов. Двери квартир поливают нечистотами, терроризируют соседей, случаются поджоги частных домов, избиение родных.

"В крупных городах подобное случается редко из-за высокого уровня полицейского контроля. В глубинке из-за нехватки кадров для такой работы привлекают настоящих рэкетиров, у которых есть "свои люди" в полиции и прокуратуре. Поэтому дела на таком уровне могут закончиться смертью гражданина без последствий для коллектора. Не надо обольщаться: телефонным террористам и рэкетирам никакой ID не присвоят.

Редкие дошедшие до разбирательства случаи распадаются в судах. Агентства приносят договора на услуги, согласно которым они не отвечают за последствия действий другой стороны", — резюмировали авторы канала.

"Выбивают деньги заживо, как будто фашисты пришли",- такие сообщения можно часто встретить на форумах должников.

При этом в связи с ситуацией и постепенной отменой ограничений, есть неиллюзорная вероятность, что почти половина россиян рискует стать жертвой "коллекторских бандитов". В России сложилась область применения различных рычагов давления на людей, которая для официальных органов находится вне зоны досягаемости. И сделать с этим пока ничего нельзя.

Стоит добавить, что по данным ЦБ РФ, уровень долговой нагрузки взлетел до максимального значения за все время наблюдения и побил рекорды кризисов 2009 и 2014-2015 годов. Каждый четвертый россиянин оказался в положении, когда банку нужно отдавать свыше 80% своего ежемесячного дохода.

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Темы мфо долги кризис кредиты эпидемия приставы увольнения коллекторы микрозаймы безработица
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