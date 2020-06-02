Долги по кредитам в России начнут расти с осени

Россияне с конца августа попадут в окончательную долговую кабалу. Задолженности по кредитам увеличатся в разы.

Об этом заявил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. По мнению эксперта, это приведет к еще большему падению доходов граждан. Он также отметил, что проблема будет связана именно с окончанием кредитных каникул.

Купцикевич напомнил, что

проценты по кредиту все равно начисляются, хоть и по льготной ставке. Поэтому общая сумма долга будет медленнее, но расти, а вот гарантии того, что доходы заемщика восстановятся в полном объеме, нет и в помине.

Ситуация приведет к увеличению закредитованности россиян и к существенному снижению доходов населения

Ранее эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН) составили прогноз, согласно которому реальные доходы россиян в 2020 упадут на 5,2% из-за коронавируса.

Подобные показатели Россия демонстрировала только в 1998 году. А согласно прогнозу министра экономического развития России Максима Решетникова, реальные доходы граждан России во втором квартале текущего года упадут на 6%.

Как писали авторы "Телеграм"-канала Банкста,

"закредитованность населения России вышла на новый исторический максимум. На 1 апреля на обязательные платежи по кредитам заемщикам приходилось тратить 10,9% располагаемых доходов". Уровень долговой нагрузки домохозяйств максимального значения за все время наблюдений, а по необеспеченным потребительским кредитам он соответствует значению 2014 года.

До начала кризиса банки продолжали активно кредитовать физлиц — 304 млрд рублей за март, 214 млрд рублей в феврале, 136 млрд рублей в январе.

С 2017 долг физлиц перед банками вырос на 7,5 трлн рублей

"На начало апреля каждый четвертый заемщик (23%) оказался в положении, близком к рабскому, когда банку надо отдавать больше 80% доходов".