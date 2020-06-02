Россияне с конца августа попадут в окончательную долговую кабалу. Задолженности по кредитам увеличатся в разы.
Об этом заявил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. По мнению эксперта, это приведет к еще большему падению доходов граждан. Он также отметил, что проблема будет связана именно с окончанием кредитных каникул.
Купцикевич напомнил, что
проценты по кредиту все равно начисляются, хоть и по льготной ставке. Поэтому общая сумма долга будет медленнее, но расти, а вот гарантии того, что доходы заемщика восстановятся в полном объеме, нет и в помине.
Ранее эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН) составили прогноз, согласно которому реальные доходы россиян в 2020 упадут на 5,2% из-за коронавируса.
Подобные показатели Россия демонстрировала только в 1998 году. А согласно прогнозу министра экономического развития России Максима Решетникова, реальные доходы граждан России во втором квартале текущего года упадут на 6%.
Как писали авторы "Телеграм"-канала Банкста,
"закредитованность населения России вышла на новый исторический максимум. На 1 апреля на обязательные платежи по кредитам заемщикам приходилось тратить 10,9% располагаемых доходов".
Уровень долговой нагрузки домохозяйств максимального значения за все время наблюдений, а по необеспеченным потребительским кредитам он соответствует значению 2014 года.
До начала кризиса банки продолжали активно кредитовать физлиц — 304 млрд рублей за март, 214 млрд рублей в феврале, 136 млрд рублей в январе.
"На начало апреля каждый четвертый заемщик (23%) оказался в положении, близком к рабскому, когда банку надо отдавать больше 80% доходов".
Ранее коллекторы заявили, что им передано "огромное" количество просроченных за время корона-кризиса кредитов и микрозаймов — "Финансы и банки". Теперь они будут "ужесточенно" взыскивать их по новой методике, включая активную обработку семьи, соседей, коллег и пожилых родственников", — пишет паблик "ДА".
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