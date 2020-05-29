Взыскать немедленно: долги россиян достигли максимума

Долговая нагрузка граждан достигла исторического максимума за все время наблюдений — просрочены более 40% микрозаймов, кредиты. Коллекторы готовятся к "атаке" на должников.

Долговая нагрузка россиян стала максимальной — по мнению экспертов ЦБ, это объясняется ростом необеспеченного кредитования. Жители страны все чаще стали выходить на просрочку из-за снижения доходов и ограничительных мер.

В исследовании отмечается, что показатель долговой нагрузки 10,9% является самым высоким уровнем с 2013 года — даже во время кризиса 2014 года он составлял 10,2%, заявили аналитики ЦБ.

Именно необеспеченное кредитование создавало потенциальные риски ухудшения качества кредитного портфеля, и легло в основу проблем россиян с банками.

Уровень долговой нагрузки по необеспеченным кредитам на 1 апреля составил 9,2%, что сопоставимо со значениями 2014 года. Этот показатель, как и общий уровень долговой нагрузки населения, устойчиво растет с 2017 года.

"Такие кредиты являются более рискованными, можно ожидать, что таким заемщикам с большой вероятностью понадобятся реструктуризации", — отмечается в документе.

При этом вырос и такой показатель, как коэффициент выхода на первую просрочку, В апреле он вырос в 1,5 раза по сравнению со значениями марта 2020 года в целом из-за снижения доходов россиян и ограничительных мер по выходу из дома.

Все это может оказать негативное влияние на ликвидность отдельных банков, опасаются авторы обзора. Также банки могут понести убытки в результате переноса платежей.

Стоит добавить, что до этого Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) сообщала, что в апреле заемщики стали хуже платить по кредитам.

При этом выросла доля должников, которые не платят по кредитам из-за потери работы (60%). А до 40% поясняли неплатежи снижением доходов.

Как пишут в телеграм-канале "Frank RG", закредитованность растет в основном, за счет необеспеченных займов. В совокупности с ухудшением платежной дисциплины это может привести к потерям в банках.

По данным ЦБ, каждый четвертый российский заемщик (23,3%) оказался в положении, когда банку нужно отдавать свыше 80% своего ежемесячного дохода. Вариантов избежать этого практически не осталось.

Хотя в ЦБ считают, что россияне, попросившие о кредитных каникулах из-за эпидемии, не должны стать менее надежными заемщиками в глазах банков. Он не так давно предлагал бюро кредитных историй временно не ухудшать оценки таких клиентов.

Напомним, Банк России предложил защитить кредитные истории заемщиков, попросивших у банков и микрофинансовых компаний отсрочку при расплате по ссудам из-за коронавируса. При этом ЦБ рекомендовал бюро кредитных историй (БКИ) временно не учитывать в своих скоринговых оценках факт реструктуризации долга, чтобы у таких заемщиков не была испорчена кредитная история.

Банк России также выступил за внесение аналогичных поправок в закон "О кредитных историях". Предполагается, что БКИ не будут ухудшать индивидуальные рейтинги клиентов, которые попросят кредитные каникулы в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года.

Банк России 20 марта рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и кредитным кооперативам (КПК) пойти навстречу заемщикам, заболевшим коронавирусной инфекцией. В частности, реструктурировать задолженность таких клиентов, не начислять штрафы и пени при просрочке, а также не взыскивать с них заложенное имущество. Правда, откликнулись не все банки.

Позднее президент Владимир Путин предложил расширить кредитные каникулы на всех россиян, кто столкнется со снижением доходов, потерей работы или выходом на больничный. Послабления будут касаться и ипотечных, и потребительских кредитов.

Крупнейшие банки уже обещали индивидуально рассматривать заявления клиентов, попавших в сложную жизненную ситуацию. Среди них — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, МКБ, "Открытие". Некоторые кредитные организации предлагали такую услугу не только заболевшим COVID-19, но и тем, кто столкнулся с падением дохода из-за карантина.

Коллекторы собираются "ужесточенно" (видимо, это смесь слов "ожесточенно" и "ужесточение") выбивать кредиты и микрозаймы, массово просроченные россиянами из-за эпидемии.

"Коллекторы заявили, что им передано "огромное" количество просроченных за время корона-кризиса кредитов и микрозаймов — "Финансы и банки". Теперь они будут "ужесточенно" взыскивать их по новой методике, включая активную обработку семьи, соседей, коллег и пожилых родственников",- пишет паблик "ДА".

Также коллекторы сообщили, что руководство их агентств потребовало начинать "обработку" должников и дало указание "взыскать немедленно".

Кое-что об этой методике известно. Как ранее сообщал телеграм-канал "Недума", конференция коллекторских агентств выработала рекомендации по взысканию просроченных долгов после окончания режима особых санитарных мер.

Это будет происходить на фоне потери дорожниками доходов из-за ковид-кризиса.

В "методичку коллектора" теперь, в частности, входит психологическая обработка должников, увеличение количества выездов к должникам и особый акцент на информировании о долге соседей, коллег, родственников и друзей должников с призывами погасить их долги.

"Также предполагается "очень аккуратно, но строго" связываться с пожилыми родственниками должников с призывом погасить задолженность — так как именно пожилые люди славятся законопослушностью и высокой платежной дисциплиной",- сообщили эксперты.