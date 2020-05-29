Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Александр Шторм

Взыскать немедленно: долги россиян достигли максимума

Экономика » Финансы » Деньги

Долговая нагрузка граждан достигла исторического максимума за все время наблюдений — просрочены более 40% микрозаймов, кредиты. Коллекторы готовятся к "атаке" на должников.

Долговая нагрузка россиян стала максимальной — по мнению экспертов ЦБ, это объясняется ростом необеспеченного кредитования. Жители страны все чаще стали выходить на просрочку из-за снижения доходов и ограничительных мер.

В исследовании отмечается, что показатель долговой нагрузки 10,9% является самым высоким уровнем с 2013 года — даже во время кризиса 2014 года он составлял 10,2%, заявили аналитики ЦБ.

Именно необеспеченное кредитование создавало потенциальные риски ухудшения качества кредитного портфеля, и легло в основу проблем россиян с банками.

Уровень долговой нагрузки по необеспеченным кредитам на 1 апреля составил 9,2%, что сопоставимо со значениями 2014 года. Этот показатель, как и общий уровень долговой нагрузки населения, устойчиво растет с 2017 года.

"Такие кредиты являются более рискованными, можно ожидать, что таким заемщикам с большой вероятностью понадобятся реструктуризации", — отмечается в документе.

При этом вырос и такой показатель, как коэффициент выхода на первую просрочку, В апреле он вырос в 1,5 раза по сравнению со значениями марта 2020 года в целом из-за снижения доходов россиян и ограничительных мер по выходу из дома.

Все это может оказать негативное влияние на ликвидность отдельных банков, опасаются авторы обзора. Также банки могут понести убытки в результате переноса платежей.

Стоит добавить, что до этого Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) сообщала, что в апреле заемщики стали хуже платить по кредитам.

При этом выросла доля должников, которые не платят по кредитам из-за потери работы (60%). А до 40% поясняли неплатежи снижением доходов.

Как пишут в телеграм-канале "Frank RG", закредитованность растет в основном, за счет необеспеченных займов. В совокупности с ухудшением платежной дисциплины это может привести к потерям в банках.

По данным ЦБ, каждый четвертый российский заемщик (23,3%) оказался в положении, когда банку нужно отдавать свыше 80% своего ежемесячного дохода. Вариантов избежать этого практически не осталось.

Хотя в ЦБ считают, что россияне, попросившие о кредитных каникулах из-за эпидемии, не должны стать менее надежными заемщиками в глазах банков. Он не так давно предлагал бюро кредитных историй временно не ухудшать оценки таких клиентов.

Напомним, Банк России предложил защитить кредитные истории заемщиков, попросивших у банков и микрофинансовых компаний отсрочку при расплате по ссудам из-за коронавируса. При этом ЦБ рекомендовал бюро кредитных историй (БКИ) временно не учитывать в своих скоринговых оценках факт реструктуризации долга, чтобы у таких заемщиков не была испорчена кредитная история.

Банк России также выступил за внесение аналогичных поправок в закон "О кредитных историях". Предполагается, что БКИ не будут ухудшать индивидуальные рейтинги клиентов, которые попросят кредитные каникулы в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года.

Банк России 20 марта рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и кредитным кооперативам (КПК) пойти навстречу заемщикам, заболевшим коронавирусной инфекцией. В частности, реструктурировать задолженность таких клиентов, не начислять штрафы и пени при просрочке, а также не взыскивать с них заложенное имущество. Правда, откликнулись не все банки.

Позднее президент Владимир Путин предложил расширить кредитные каникулы на всех россиян, кто столкнется со снижением доходов, потерей работы или выходом на больничный. Послабления будут касаться и ипотечных, и потребительских кредитов.

Крупнейшие банки уже обещали индивидуально рассматривать заявления клиентов, попавших в сложную жизненную ситуацию. Среди них — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, МКБ, "Открытие". Некоторые кредитные организации предлагали такую услугу не только заболевшим COVID-19, но и тем, кто столкнулся с падением дохода из-за карантина.

Коллекторы собираются "ужесточенно" (видимо, это смесь слов "ожесточенно" и "ужесточение") выбивать кредиты и микрозаймы, массово просроченные россиянами из-за эпидемии.

"Коллекторы заявили, что им передано "огромное" количество просроченных за время корона-кризиса кредитов и микрозаймов — "Финансы и банки". Теперь они будут "ужесточенно" взыскивать их по новой методике, включая активную обработку семьи, соседей, коллег и пожилых родственников",- пишет паблик "ДА".

Также коллекторы сообщили, что руководство их агентств потребовало начинать "обработку" должников и дало указание "взыскать немедленно".

Кое-что об этой методике известно. Как ранее сообщал телеграм-канал "Недума", конференция коллекторских агентств выработала рекомендации по взысканию просроченных долгов после окончания режима особых санитарных мер.

Это будет происходить на фоне потери дорожниками доходов из-за ковид-кризиса.

В "методичку коллектора" теперь, в частности, входит психологическая обработка должников, увеличение количества выездов к должникам и особый акцент на информировании о долге соседей, коллег, родственников и друзей должников с призывами погасить их долги.

"Также предполагается "очень аккуратно, но строго" связываться с пожилыми родственниками должников с призывом погасить задолженность — так как именно пожилые люди славятся законопослушностью и высокой платежной дисциплиной",- сообщили эксперты.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы долги банки кредиты карантин бедность микрозаймы коллекторы коронавирус корона-кризис задолженность
Новости Все >
Уткин ответил на вопрос, чей Крым
Россияне начали чаще брать ипотеку
Мишустин приказал устранить торговые барьеры в СНГ
Биологи обнаружили у рыб феномен отчаяния
"Газпром" рассчитал долг Белоруссии за газ
В Европе посчитали, сколько денег надо, чтобы избежать увольнений
Умер знаменитый актер Энтони Джеймс
СМИ признаны пострадавшими от коронавируса
Исинбаева рассказала, как мечтала работать секретаршей
Больше 50 тыс раз москвичи воспользовались сервисом "Пешие прогулки"
Последние материалы
Цена на нефть марки Brent уменьшилась до 34 долларов за баррель
Новейший патрульный корабль пройдет испытания в Черном море
Музыканты группы "Кино" выпустили новый клип на известную песню
На берегу Байкала в Бурятии строят гостевой комплекс
Гарри Поттер стал самым любимым персонажем у российских читателей
Взыскать немедленно: долги россиян достигли максимума
"Ротор" подтвердил желание играть в РПЛ
На Кубани сожители убили ребенка, который мешал им отдыхать
Власти заменят мигрантов безработными россиянами
Ивана Кипрухина назначили начальником управления по туризму в Карелии
Популярное
Российский шоу-бизнес
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина

Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.

Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Новости Украины
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Новости Украины
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Российский шоу-бизнес
Флешмоб знаменитых: тему "голодающих артистов" подхватил Никас Сафронов
Василий Амирджанов Москва откроется для прогулок строгого режима Василий Амирджанов Руслан Веснянко Возвращение блудного грузинского сына в украинскую политику Руслан Веснянко Игорь Буккер Коронация последнего императора Николая II Игорь Буккер
Комментарии
Эксперт оценил план правительства Мишустина по восстановлению экономики
Взыскать немедленно: долги россиян достигли максимума
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
Возвращение блудного грузинского сына в украинскую политику
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Самые неудачные рекламные ролики года
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
Марс Сариев: Россия терпит фиаско в "сборке" бывших республик СССР
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
США продолжат учебные ядерные бомбардировки России?
Онищенко призвал надевать маску до выхода из квартиры
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Ученые: муравьи вовсе не трудяги. У них можно поучиться лени
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
Марс Сариев: Россия терпит фиаско в "сборке" бывших республик СССР
Марс Сариев: Россия терпит фиаско в "сборке" бывших республик СССР
ООН прозрел: на Украине творится беспредел
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ