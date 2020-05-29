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Автор Любовь Степушова

Эксперт оценил план правительства Мишустина по восстановлению экономики

Экономика » Прогнозы и статистика

"Невозможно одной рукой закрывать предприятия, а другой рукой пытаться содействовать их развитию", — считает эксперт Андрей Колганов.

Обвал экономики России 2020-2021: Что будет с ВВП?

Правительство сообщило через свою пресс-службу, что разработало план по восстановлению российской экономики, причем его необходимо выполнить до конца 2021 года.

  • Первый этап — стадия адаптации, рассчитан на конец II квартала — III квартал 2020 года, в этот период будут продолжать действовать санитарно-эпидемиологические ограничения. Цель — прекратить падение экономики, реальных доходов граждан, индекса промышленного производства в обрабатывающей промышленности, оборота розничной торговли, оборота платных услуг.
  • Второй этап — стадия восстановления, рассчитан на IV квартал 2020 — II квартал 2021 года, его цель — обеспечить восстановительный рост экономики, снижение уровня безработицы по сравнению с низшей точкой падения, восстановление реальных денежных доходов населения не ниже 98% к 2019 года, а при условии полного снятия ограничений — 100% уровня прошлого года.
  • Третий этап назван "стадией активного роста" и рассчитан на III-IV кварталы 2021 года. Его целью является обеспечение активного экономического роста и приближение к национальной цели обеспечения экономического роста темпами выше мировых.

Согласно проекту плана, основными его показателями на конец 2021 года являются:

  1. устойчивый рост реальных денежных доходов населения;
  2. снижение безработицы до уровня не более 5%;
  3. выход на устойчивый рост ВВП на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении.

Для достижения целей плана предлагается решение следующих задач на конец 2021 года:

  • рост реальной заработной платы на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении;
  • уменьшение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума ниже уровня 2019 года;
  • рост инвестиций в основной капитал на уровне не менее 4,5% в годовом исчислении;
  • рост несырьевого неэнергетического экспорта на уровне не менее 5% в годовом исчислении;
  • рост индекса промышленного производства обрабатывающей промышленности на уровне не менее 3% в годовом исчислении;
  • рост розничного товарооборота на уровне не менее 4% в годовом исчислении;
  • рост объема платных услуг населению на уровне не менее 3% в годовом исчислении.

Значительная доля планируемых мер призвана:

  • снизить административную нагрузку на бизнес,
  • упростить и "цифровизовать" регуляторику (в строительстве, образовании, социальных услугах и пр.),
  • а также зафиксировать ряд временных послаблений, введенных на период коронавируса, на постоянной основе.

Как сказал "Правде.Ру" заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем в экономический факультет МГУ Андрей Колганов, нужны два взаимосвязанных шага.

  • увеличить помощь населению, которое потеряло доходы в результате карантинных мероприятий с тем, чтобы восстановить внутренний спрос.
  • поддержать экономику государственными инвестициями. Имеются в виду капитальные вложения в те отрасли, которые сильнее всего пострадали от коронавируса и, в принципе, в перспективные точки роста в экономике.

Перспективными точками роста эксперт считает  высокотехнологичные отрасли, удельный вес которых в экономике "сократился очень сильно в 90-е годы прошлого века". И в этом смысле:

  • надо отказаться, хотя бы временно,  от применения бюджетного правила
  • и использовать, по меньшей мере, наполовину, Фонд национального благосостояния Российской Федерации".

"Имея ввиду возможную вторую волну эпидемии, надо приступить к значительным мерам государственной поддержки где-то с осени 2020 года. А сейчас только поддерживать отрасли хотя бы для того, чтобы не было массовых банкротств компаний, массовых увольнений и так далее. Невозможно одной рукой принудительно закрывать какие-то предприятия, а другой рукой пытаться содействовать их развитию", — сделал вывод Андрей Колганов.

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Темы коронавирус андрей колганов экономика россии
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